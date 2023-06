Bericht: erfahrener Hollywood-Journalist behauptet, dass Jamie Foxx angeblich nach der Covid-Injektion gelähmt und erblindet ist

In den letzten Tagen gab es vermehrt Spekulationen über den Gesundheitszustand des bekannten Hollywood-Schauspielers und Sängers Jamie Foxx. Berichte deuten darauf hin, dass er mit gesundheitlichen Problemen wie Lähmungen und Blindheit zu kämpfen hat, die angeblich auf Blutgerinnsel zurückzuführen sind. Diese Gerüchte wurden mit dem experimentellen COVID-Impfstoff in Verbindung gebracht.

Wie The Gateway Pundit bereits berichtete, wurde Jamie Foxx im April während eines Drehs mit Cameron Diaz wegen eines schweren Zustands ins Krankenhaus eingeliefert.

Seit seinem Krankenhausaufenthalt haben seine Familienmitglieder keine Details über die Ursache seines medizinischen Notfalls veröffentlicht.

Viele haben spekuliert, dass Foxx einen Schlaganfall erlitten hat, da der berühmte Schauspieler nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus eine Reha-Kur in einer Einrichtung in Chicago machte, die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert ist.

Mike Tyson bestätigte kürzlich diese Spekulationen und erklärte in einem Podcast-Interview mit Patrick Bet-David, dass es Foxx „nicht gut geht“.

Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister fuhr fort: „Sie sagten, er (Foxx) hatte einen Schlaganfall.“

„Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist“, fügte Tyson hinzu.

Laut dem Hollywood-Journalisten A.J. Benza, der von einer Foxx nahestehenden Quelle Einzelheiten erfahren hat, leidet der Schauspieler angeblich an einer teilweisen Lähmung, Blindheit und einer Reihe anderer Komplikationen, nachdem er den Impfstoff COVID-19 erhalten hatte.

„Jamie hatte ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn, nachdem er die Impfung bekommen hatte. Er wollte die Impfung nicht, aber der Film, in dem er mitspielte, hat ihn dazu gedrängt“, sagte Benza in einem Interview mit Dr. Drew.

Fox3 Now berichtete:

Der Journalist A.J. Benza sagt, er habe mit jemandem gesprochen, der mit Jamie Foxx im Raum war und gesagt habe, Foxx habe ein Blutgerinnsel im Gehirn, nachdem er geimpft wurde. Der Quelle zufolge wollte Foxx den Impfstoff nicht, aber das Filmstudio zwang ihn, sich impfen zu lassen, wenn er in dem Film bleiben wollte. Über die Richtigkeit dieser Behauptung ist bisher nichts bekannt.

In einer Folge von „Ask Dr. Drew“ enthüllte der Podcaster, der früher als Kolumnist für die New York Daily News arbeitete und die E!-Serie Mysteries and Scandals moderierte, dass Jamie Foxx nach der Impfung mit COVID-19 ein Blutgerinnsel im Gehirn erlitten hatte.

Der Podcaster enthüllte weiter, dass Foxx Bedenken hatte, sich impfen zu lassen, sich aber aufgrund des Drucks der Filmproduktion, an der er zu dieser Zeit beteiligt war, dazu gezwungen sah.

Benza behauptete, dass das Blutgerinnsel in Foxx‘ Gehirn zu einer teilweisen Lähmung und Erblindung führte, und behauptete, dass seine Quelle, jemand mit direkter Kenntnis von Foxx‘ Krankenhausaufenthalt, diese Informationen lieferte.