Xi fordert Chinas höchste Sicherheitsbeamte auf, sich auf »Worst-Case-Szenarien« vorzubereiten

Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, forderte am 30. Mai seine Spitzenbeamten für nationale Sicherheit auf, sich auf »Worst-Case-Szenarien« und »stürmische See« vorzubereiten.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wandte sich Xi an Beamte, die an der ersten Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission seit dem 20. Nationalkongress der KPCh im vergangenen Jahr teilnahmen.

Als Vorsitzender der Kommission sagte Xi, sie müssten »die Komplexität und Schwierigkeit der nationalen Sicherheitsfragen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, zutiefst verstehen«. Xi rief die Funktionäre der KPCh dazu auf, den »Geist des Kampfes« weiterzutragen und »sich an das Grundprinzip des Denkens und an das Denken in den schlimmsten Fällen zu halten und sich darauf vorzubereiten, die großen Prüfungen des starken Windes und der rauen Wellen und sogar der gefährlichen, stürmischen See zu bestehen.«

Xis Verwendung des Begriffs „Grundsatzdenken und Worst-Case-Szenario-Denken“ hat die Aufmerksamkeit der Außenwelt auf sich gezogen.

Wang He, Kommentator für chinesische Angelegenheiten und Kolumnist der Epoch Times, schrieb: „Es ist vielleicht das erste Mal, dass diese beiden Begriffe auf einem politischen Spitzentreffen der KPCh zusammen verwendet werden. Die Kombination dieser beiden Begriffe zeigt, dass der Ton der Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission wirklich kämpferisch ist.

„Wenn die KPCh vor der für sie gefährlichsten Zeit steht, handelt sie am bösartigsten. Das bedeutet auch, dass sich die KPCh an ihrem schwächsten Punkt befindet und grausame Handlungen einsetzt, um ihre innere Schwäche zu verbergen.“

Xi betonte auch, dass das Regime die Modernisierung des Militärs beschleunigen müsse, um es im »tatsächlichen Kampf und im praktischen Einsatz« effektiver zu machen, da die KPCh mit einer »komplexen und ernsten« Situation in Bezug auf die nationale Sicherheit konfrontiert sei.

In Bezug auf Xis jüngste Einschätzung der Situation bei dem Treffen sagte der Beobachter für China-Angelegenheiten Zhong Yuan gegenüber der Epoch Times, dies sei gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, dass nach dem 20. Parteitag der KPCh im vergangenen Jahr die neuen Spitzenbeamten der nationalen Sicherheit zwar aktiv waren, die Situation aber nicht verbessert hätten.

«Im Gegenteil, die nationale Sicherheit hat sich für die KPCh erheblich verschlechtert“, sagte Zhong.

»Diese Einschätzung ist ungewöhnlich, da sich die Lage nach dem Amtsantritt der neuen Kommission für nationale Sicherheit eigentlich hätte verbessern müssen. Aber jetzt haben sie endlich die wahre Situation zugegeben, was zeigt, dass die Spitzenfunktionäre der KPCh tatsächlich besorgter sind«, sagte er.

Seit dem letzten Jahr haben die Vereinigten Staaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie die Eindämmung der KPCh im High-Tech-Sektor, die Verhaftung chinesischer Spione, die Schließung der chinesischen Geheimpolizeistationen in Übersee und Sanktionen gegen chinesische Beamte, um der globalen Expansion und Unterwanderung des Regimes entgegenzuwirken. Auch andere Länder folgen diesem Beispiel.

„Der oberste Kreis der KPCh sollte offensichtlich spüren, dass der Druck der internationalen Gemeinschaft zunimmt“, so Zhong.

„Jetzt wagt es die KPCh, nicht offen für einen Krieg einzutreten, sondern behauptet stattdessen, ‚die Initiative zu ergreifen, um ein äußeres Sicherheitsumfeld zu gestalten, das für uns vorteilhaft ist‘. Sie muss wirklich Angst vor einem Gegenangriff und einer Niederlage haben.“

Bei dem Treffen forderte Xi auch den Aufbau eines nationalen Systems zur Überwachung von Sicherheitsrisiken und zur Frühwarnung, eine verstärkte nationale Sicherheitserziehung sowie ein verbessertes Daten- und KI-Sicherheitsmanagement.

»Die KPCh hat nicht nur Angst vor äußerem Druck«, sagte Zhong. »Sie hat auch Angst vor internen Problemen, deshalb fordert Xi die Aufrechterhaltung der politischen Sicherheit und die Verbesserung des Managements der Sicherheit von Daten und künstlicher Intelligenz.«

Existenzielle Krise

Wang wies auch darauf hin, dass bei dem Treffen der »politischen Sicherheit« Vorrang vor anderen Aspekten der »nationalen Sicherheitsarbeit« der KPCh eingeräumt wurde.

„Dies zeigt, dass die existenzielle Krise der KPCh die Behörden Tag und Nacht unruhig macht“, schrieb er.

Der in den USA ansässige Kommentator für aktuelle Themen, Li Linyi, sagte der Epoch Times, dass die öffentlichkeitswirksame Wiederholung der Aufrechterhaltung der „politischen Sicherheit“ durch die KPCh auch die Ehrwürdigkeit der KPCh widerspiegelt.

»Seit der Einrichtung der Nationalen Sicherheitskommission haben sich die Sicherheitsprobleme nicht verringert, sondern scheinen sich auf andere Bereiche auszudehnen«, sagte Li. »Man kann sagen, dass dies eine der Manifestationen der KPCh ist, die sich dem Ende nähert.«