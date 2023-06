Fachzeitschriften ziehen mehr als 300 wissenschaftliche Arbeiten über Covid zurück

Mehr als 300 Forschungsarbeiten wurden aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften zurückgezogen, weil die ethischen Standards nicht eingehalten wurden und Bedenken hinsichtlich der wissenschaftlichen Gültigkeit der Veröffentlichungen bestanden.

Retraction Watch hat im Rahmen seiner Datenbank die Rücknahmen und Widerrufe von Arbeiten über Covid-19 verfolgt und führt eine zusammenfassende Liste, die bei Bedarf aktualisiert wird. „Für einige Zusammenhänge zu diesen Zahlen siehe DIESEN Beitrag, unseren Brief in Accountability in Research und den letzten Abschnitt DIESES News-Artikels in Nature“, so Retraction Watch.

Die Liste, die seit April 2020 wächst, unterscheidet nicht zwischen Rücknahme und Widerruf, weil Zeitschriften, die diese Unterscheidung gemacht haben, „dies in der Regel getan haben, um zu rechtfertigen, dass sie nichts darüber sagen, warum eine Arbeit zurückgezogen wurde, und um manchmal eine Arbeit spurlos verschwinden zu lassen.“ Bislang enthält die Liste 330 zurückgezogene Arbeiten und 19 Beanstandungen.

Laut dem leitenden Forscher Gunnveig Grødeland vom Institut für Immunologie an der Universität Oslo haben Forscher während der Pandemie ethische Standards missachtet und versucht, entweder mehr Veröffentlichungen zu genehmigen oder ethische Fragen zu umgehen.

Es ist zwar verständlich, dass einige Artikel aktualisiert oder geändert wurden, um in einer anderen Form veröffentlicht zu werden, aber einige wurden zurückgezogen, weil die Forscher während der Forschung keine informierte Zustimmung eingeholt hatten.

Grødeland wies darauf hin, dass andere Artikel zurückgezogen wurden, nachdem die Redakteure festgestellt hatten, dass die in den Artikeln erwähnten Strategien in den Medien den falschen Eindruck erweckten, sie würden als tatsächliche Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 empfohlen. Sie sagte, dass diese Art von Artikeln zurückgezogen werden musste, da sie Dinge behaupteten, für die weder die Autoren der Artikel noch ihre Institutionen bürgen konnten.

Selbst angesehene Zeitschriften wie The Lancet veröffentlichten solche Artikel. Eine der Studien von The Lancet führte dazu, dass sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die nationalen Regierungen umfassende Tests zur Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen Covid einstellten. Die umfangreiche Lancet-Studie, die angeblich auf Forschungsbetrug beruhte, besagte, dass das Medikament das Risiko von Herzrhythmusstörungen und die Sterblichkeit von Covid-Patienten erhöht.

Die meisten der zurückgezogenen Arbeiten wurden jedoch in kleineren und weniger einflussreichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Ein Beispiel dafür ist eine Studie aus dem Jahr 2021, die im International Journal of Audiology veröffentlicht wurde. Darin erklärten Forscher der University of Chicago, sie hätten etwa 60 Studien identifiziert, in denen über audiovestibuläre Probleme bei Menschen mit bestätigtem Covidismus berichtet wurde. Die Studie besagt, dass Covid mit Hörverlust, Tinnitus oder Ohrensausen und Schwindel in Verbindung gebracht wird. Jetzt rudern die Forscher zurück und geben zu, dass diese Annahme fehlerhaft war.

Zwei Jahre nach ihrer ursprünglichen Studie – und nachdem das Virus für eine Reihe von Gesundheitsproblemen, einschließlich Hörstörungen, verantwortlich gemacht wurde – veröffentlichte die Universität Manchester eine neue Studie, die zu dem Schluss kommt, dass Hörverlust wahrscheinlich nicht durch Covid verursacht wird.

Eine zurückgezogene Arbeit, die in Science veröffentlicht wurde, untersuchte die Ausbreitung der Omikron-Variante des Covid-Virus in Südafrika. Sie wurde zurückgezogen, nachdem Nutzer sozialer Medien darauf hingewiesen hatten, dass es sich bei einigen der verwendeten Proben um falsch positive Ergebnisse handeln könnte.

Eine andere Arbeit wurde von der Redaktion von ScienceDirect zurückgezogen, „weil es eindeutige Hinweise darauf gibt, dass die Ergebnisse unzuverlässig sind“. Die Arbeit kam zu dem Schluss, dass die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Todesfälle aufgrund von Covid in Wirklichkeit auf andere Komorbiditäten zurückzuführen ist. Externe Prüfer von ScienceDirect stellten jedoch fest, dass die Autoren des Artikels Daten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) missinterpretiert hatten, um zu ihrer „falschen Schlussfolgerung“ zu gelangen.

Laut einem Bericht des Institute for Scientific Information („ISI“) von Anfang dieses Monats hat das Forschungsvolumen zu Covid das anderer Virusausbrüche des 21. Jahrhunderts „um Größenordnungen“ übertroffen.

Die ISI-Analyse von rund 190 000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus den Jahren 2000-22 zeichnete die Entwicklung der Forschung bei fünf Pandemien nach. Dabei wurde festgestellt, dass im Jahr 2020 fast 28.000 Artikel über Covid veröffentlicht wurden, die in den Jahren 2021 und 2022 auf fast 68.000 anstiegen. Im Vergleich dazu verursachte H1N1 – eine der anderen in der Analyse berücksichtigten Pandemien – den zweithöchsten Anstieg bei den Forschungspublikationen und erreichte 2011 mit etwa 1.300 Artikeln seinen Höhepunkt.

