Ehemaliger UN-Direktor macht schockierende Enthüllungen über 8 Millionen vermisste Kinder

Im Interview mit Reiner Füllmich beschreibt der ehemalige UN-Direktor Calin Georgescu aus Rumänien den Prozess der Unterwanderung und globalen Übernahme der UN durch Oligarchen, insbesondere Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum. Er skizziert die Machtstrukturen der UNO, die verdeckte Manipulation, Ausbeutung und Unterwerfung von Menschen auf der ganzen Welt.

Georgescu, der das Global Sustainable Index Institute der Vereinten Nationen leitete, macht in dem Interview einige schockierende Enthüllungen.

Ehemaliger UN-Executive und ehemaliger Präsident des Club of Rome für Europa, Calin Georgescu bestätigt, dass die Oligarchen, die unsere Welt regieren (das Komitee der 300), Pädophile sind, die das weltweite System des Kindersexhandels kontrollieren und die 8.000.000 vermissten Kinder der UN und des WEF kontrollieren

Former UN Executive and Former President of the Club of Rome for Europe



Calin Georgescu confirms that oligarchs who rule our world (the Committee of 300)are pedophiles who control the global child sex trafficking systems and control UN and WEF 8,000,000 missing children