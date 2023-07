Bericht vom WEF: Die digitale Identität im Metaversum kann es den Menschen ermöglichen, „ihren Ruf zu verbessern und sozial und wirtschaftlich zu profitieren“.

Die digitale ID im Metaversum bietet einen weiteren Weg zu einem reputationsbasierten sozialen Kreditsystem: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht einen Bericht, in dem es heißt, dass Menschen aufgrund des Ansehens, das sie über ihre digitale ID im Metaverse aufgebaut haben, sozial und wirtschaftlich profitieren können.

„Die Blockchain-Technologie würde es dem Einzelnen über tokenisierte digitale IDs […] ermöglichen, seinen Ruf aufzubauen und sozial und wirtschaftlich von der Entwicklung und den Erfolgen seiner Identität im Metaverse zu profitieren.“ Soziale Auswirkungen des Metaversums, WEF, 2023

Der am 17. Juli veröffentlichte WEF-Bericht „Social Implications of the Metaverse“ (Soziale Auswirkungen des Metaversums) enthält einen Abschnitt „Gründe für eine neue Identität“, der sich mit der Rolle der digitalen Identität und der digitalen ID im Metaversum beschäftigt.

Dieser Abschnitt gleitet in etwas ab, das wie ein soziales Kreditsystem aussieht, bei dem wirtschaftliche und soziale Vorteile auf der Grundlage der Leistungen (oder Verhaltensweisen) gewährt werden, die mit der digitalen Identität einer Person im Metaverse verbunden sind:

„Die Blockchain-Technologie erleichtert nicht nur die Bereitstellung eindeutiger und unveränderlicher Identitäten, sondern bietet über tokenisierte digitale IDs auch die Möglichkeit, dem ID-Inhaber digitale Eigentumsrechte und Dateneigentum zu verschaffen.

„Dies würde es dem Einzelnen ermöglichen, seine Reputation aufzubauen und sozial und wirtschaftlich von der Entwicklung und den Errungenschaften seiner Identität im Metaversum zu profitieren, während er das Eigentum an seinen persönlichen Daten behält.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Identität in einer digitalen Welt, WEF, 2018

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Eine digitale Identität speichert Ihre Anmeldeinformationen und zeichnet Ihr Verhalten auf, einschließlich dessen, was Sie in den sozialen Medien teilen, die von Ihnen besuchten Websites, Ihre Kreditwürdigkeit, Ihren Gesundheitszustand und die Geolokalisierung Ihres Smartphones, neben vielen anderen Datenpunkten.

In einem WEF-Insight-Bericht zur digitalen Identität aus dem Jahr 2018 heißt es: „Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Das gleiche Konzept würde für die digitale Identität im Metaverse gelten.

„Es ist wichtig zu bedenken, dass anonyme Identitäten das Risiko von bösartigem Verhalten erhöhen können.“ Soziale Auswirkungen des Metaversums, WEF, 2023

Der jüngste WEF-Bericht über die sozialen Auswirkungen des Metaversums impliziert auch, dass die Bereitstellung einer digitalen ID im Metaversum zur Erreichung des Ziels 16.9 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG), nämlich der Bereitstellung einer legalen Identität für alle, beitragen würde.

In dem Bericht heißt es: „Das Metaversum kann ein neues Mittel zur Bereitstellung von Identitäten für diejenigen bieten, die derzeit nicht in Ausweissystemen vorhanden sind, und als potenzieller Weg zu einem integrativen Zugang zu Bildungs-, Finanz- und anderen Dienstleistungen dienen.“

Zum Thema Anonymität heißt es in dem Bericht weiter: „In digitalen Welten können unterschiedliche Erfahrungen unterschiedliche Ansätze für die digitale Identität erfordern. Für einige Anwendungen, wie Medien und Unterhaltung, können anonyme oder pseudonyme Identitäten geeignet sein, während für Bankgeschäfte, Bildung oder arbeitsbezogene Erfahrungen eine legale Identifizierung erforderlich sein kann“.

„Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass anonyme Identitäten das Risiko von bösartigem Verhalten erhöhen können. Dieses Risiko kann durch die Förderung eines Vertrauensnetzes gemindert werden, das es Einzelpersonen ermöglicht, vertrauenswürdige digitale Identitäten und Protokolle zum Austausch von Nachweisen anzufordern, um Identitätsnachweise unter Wahrung der Privatsphäre auszutauschen.“

„Die digitale Identität ist das Bindeglied zu einem interoperablen Metaverse“. Interoperabilität im Metaversum, WEF, 2023

Anfang dieses Jahres veröffentlichten das WEF und Accenture ein Briefing-Papier mit dem Titel „Interoperabilität im Metaverse„, in dem hervorgehoben wird, dass die digitale Identität eine Schlüsselkomponente im kommenden Metaverse sein wird.

„Die digitale Identität ist das Bindeglied zu einem interoperablen Metaverse„, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Sie ermöglicht Verantwortlichkeit und die Fähigkeit, Welten mit minimalen Reibungen zu durchqueren.“

Auf der WEF-Jahrestagung in Davos im Januar sagte der stellvertretende Kabinettsminister für strategische Angelegenheiten der VAE, Huda Al Hashimi, dass die nicht gewählten Globalisten begeistert von der „Förderung des Passporting“ im Metaverse seien.

WEF supports "fostering passporting" in the #metaverse, along with "democratizing access" but only in an "equitable" way. Regulators to be referees, not gatekeepers.

Source: Huda Al Hashimi at #wef23 Press Conference: How to Build a Metaverse for All https://t.co/1DJpLUkpJF pic.twitter.com/cSHqOa8WXw — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 6, 2023

„Die Förderung von Passporting – das ist der Punkt, an dem wir über globale Interoperabilität sprechen, und die Skalierbarkeit wird erreicht, wenn wir tatsächlich Vorschriften und Standards in diesem Bereich unterstützen“, sagte Al Hashimi auf der WEF-Pressekonferenz „How to Build a Metaverse for All„.

Gleichzeitig sprach Al Hashimi davon, dass er die Annahme des Metaversums demokratisieren“ wolle, aber auch davon, dass es gerecht sein solle.

Ihre digitale Identität wird bestimmen, wohin Sie gehen können, worauf Sie Zugriff haben und was Sie besitzen oder kaufen können, je nach Ihrem Ansehen bei den Machthabern.

„Digitale ID kann Demokratie und Zivilgesellschaft schwächen“ Reimagining Digital ID, WEF, 2023

Tatsächlich bestätigt der WEF-Bericht „Reimagining Digital ID“ für Juni 2023, wovor wir bei The Sociable und zahllose andere schon seit Jahren warnen – dass die digitale ID von Natur aus ausgrenzend ist, dass die digitale ID als Überwachungsinstrument eingesetzt werden kann, um Menschen zu zwingen, ihr Verhalten zu ändern, dass die digitale ID eine Voraussetzung für die Ausgabe von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) ist und vieles mehr.

Dem Bericht zufolge sind „die größten Risiken, die sich aus der digitalen ID ergeben, Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung“, und dass „das Erfordernis jeglicher Form von ID das Risiko birgt, grundlegende soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu verschärfen, da bedingter Zugang jeglicher Art immer die Möglichkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung schafft.“

Ob es nun um digitale ID oder CBDC geht, die nicht gewählten globalistischen Architekten des großen Reset sind nicht für vollständige Anonymität in digitalen Räumen.

Im WEF-Bericht über die sozialen Auswirkungen des Metaversums heißt es, dass Anonymität böswilligen Akteuren die Durchführung bösartiger oder illegaler Aktivitäten ermöglicht, während sie gleichzeitig für „Kompromisse beim Datenschutz, die berücksichtigt werden müssen, sowie für Komplikationen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität, Finanzkriminalität und anderem Missbrauch“ plädieren.

Aber wie sonst können mächtige öffentlich-private Einrichtungen ein System der sozialen Anerkennung schaffen, ohne Ihre digitale Identität mit Ihrem vollständig rückverfolgbaren und programmierbaren digitalen Geld zu verbinden?