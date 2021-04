Bericht von 2015: Beta-Test mit einem Mikrochip zur vorübergehenden Sterilisation von Frauen der von Bill Gates finanziert wurde

globalresearch.ca: Anfang dieser Woche schrieb ich über einen Deal, über medizinische Mikrochip-Implantate mit Fernauslösung. Lernen Sie das neue Gesicht der Medizin kennen, das Big Pharma, Biotech, Nanotechnologie und drahtlose Ferntechnologie polygam miteinander verbindet. Vielleicht wird das Einbinden in das Internet der Dinge eine zusätzliche App sein, obwohl dies nach einer passiven Form der Medizin klingt, bei der jemand anderes sozusagen das Sagen hat.

Die gleichen Entwickler, die drahtlose, ferngesteuerte Mikrochip-Implantate auf den Markt bringen, konzentrieren sich derzeit auf ihr erstes Vorzeigeprodukt: Das von der Gates-Stiftung finanzierte Mikrochip-Implantate zur Geburtenkontrolle.

Die drahtlose Technologie ermöglicht es dem ferngesteuerten Chip, die Fähigkeit einer Frau, schwanger zu werden, nach Belieben aus oder einzuschalten, also eine vorübergehende Sterilisation. Natürlich sollte bei einer ferngesteuerten Technologie, die von eugenischen Entvölkerungsfanatikern finanziert wird, die erste Frage immer lauten: „Die Fähigkeit zur Empfängnis durch wessen Willen?“ Das wäre das komplette Gegenteil von weiblichem Empowerment oder dem „Recht der Frau zu wählen“ – oder etwa nicht?

Die Verschlüsselung soll so sicher sein, dass Cyberhacker den Zugang nicht unterbrechen können – das bedeutet auch Sie nicht.

Der Chip kann in die Hüfte, die Arme oder unter den Rücken implantiert werden. In den letzten Jahren aber wurde es still was diese Entwicklung angeht, bis endlich öffentlich bestätigt wurde, dass die Beta-Tests für den Geburtenkontroll-Chip gegen Ende dieses Jahres beginnen werden. In der Tat werden nun Freiwillige gesucht, die den Chip unter realen Bedingungen testen sollen.

TWCN Tech News hat mehr Details über das Mikrochip-Geburtskontrollimplantat:

Der Chip für die Geburtenkontrolle ist das Geisteskind eines Professors namens Robert Langer, vom Massachusetts Institute of Technology. Bill Gates und die Melinda Foundation haben die Forschung finanziert und der Prototyp ist bereit für Tests am Menschen. Die Chips werden laut Robert Langer bis zum Jahr 2018 verkaufsfertig sein. Die Chip Foundation des Instituts und die Stiftung von Bill Gates haben in den letzten drei Jahren an dem Geburtenkontroll-Chip gearbeitet.

Die Größe des Chips beträgt 20 mm x 20 mm x 7 mm. Die Hormonreservoirs würden auf einem Mikrochip von 1,5 cm gelagert. Die Daten des Chips werden immer verschlüsselt, damit (Cyberkriminelle oder Hacker) nicht auf die im Chip enthaltenen Informationen zugreifen oder diese missbrauchen / ändern oder zerstören können.

Die Freisetzung der Hormone wird durch das Schmelzen eines Teils des festen Hormonvorrats mittels eines kleinen Stromschlags erfolgen, der von Menschen nicht bemerkt wird.

Die Sicherheitstests würden Ende des Jahres 2015 beginnen und Robert Langer ist zuversichtlich, dass die Chips irgendwann im Jahr 2018 auf den Markt kommen werden.

Die Hauptzielgruppe“ für die Testphase der Chips sind wie üblich Frauen in Ländern der Dritten Welt. Das bedeutet, dass afrikanische und indische Frauen menschliche Versuchskaninchen sein werden, die weiteren Tests von Gates‘ Polio-Impfstoff unterzogen werden. Oder Todesfälle/Lähmungen in Pakistan und mehr Lähmungen in Afrika. Aber ich bin sicher, dass sie zurückgehen und dafür sorgen, dass diese Frauen wieder schwanger werden können, oder? Niemand gibt zu, wer tatsächlich die Kontrolle über die drahtlosen Fähigkeiten des Implantats hat, das angeblich für Hacker undurchdringlich ist. Zu wem muss eine Frau gehen, um ihre Empfängnisfähigkeit wieder einzuschalten? Das wäre doch eine wichtige Information, oder?

Interessanterweise kam diese Nachricht kurz nachdem neuseeländische akademische Oberhäupter ernsthaft vorschlugen, alle jungen Teenager-Mädchen vorübergehend zu sterilisieren – zumindest in Neuseeland.

Schöne neue Welt?

Die Schlagzeilen nannten es einfach „kostenlose Verhütung“ und empfahlen die vorübergehende chemische Abschaltung der weiblichen Fruchtbarkeit zum Wohle der Gesellschaft. Keinerlei Gedanken wurden daran verschwendet, die Ursache des „Problems“ zu lösen, wenn es überhaupt so hart betrachtet werden sollte, oder an die Gesundheit der sich entwickelnden Teenager-Mädchen. Und genau wie bei Gates‘ Maßnahmen in Indien gibt es keine wirklichen Überlegungen, die Probleme der Verarmung zu lösen, die historisch gesehen zu blühenden Geburtenraten und medizinischen Geburtsproblemen führen. Warum sollte man das Leben der Menschen verbessern, wenn man aus der Ferne und per Funk entscheiden kann, ob eine Frau schwanger werden kann?

Eine Schwangerschaft kostet zu viel….es ist unbequem…es ist schlecht für Mutter und Kind, und andere entmenschlichende Gründe wurden genannt. Abgesehen von der Ethik, den zwangsläufigen Ausrutschern und den Bedenken bezüglich Geschlechtskrankheiten, konzentrierten sich die Kritiker auf die Gesundheits- und Umweltbedenken bezüglich der Chemikalien. Ist es nicht praktisch, dass Gates‘ Mikrochip zur Geburtenkontrolle auf den Markt kommt, um die Welt vor diesen Kritiken zu retten? Wer braucht schon künstliche Hormone, wenn drahtlose Spannung und Gold da sind, um alchemistisch oder A.I.-chemisch „ein künstliches Organ“ durch Biotech zu erschaffen, so einer der Entwickler. Hier trifft Frau auf Maschine, um sich fortzupflanzen. Jetzt gibt es keinen Grund mehr zu protestieren – temporäre Sterilisation für alle!

Wie ist das für weibliche Ermächtigung? Es bedarf der Erlaubnis…

Die Gefühle dieses Schriftstellers stimmen mit dem von Leading Edge veröffentlichten Artikel über Eugenik überein , in dem es heißt:

Für mich ist einer der beunruhigendsten Aspekte dieses Vorschlags die Art und Weise, wie er die normale gesunde weibliche Fruchtbarkeit so leichtfertig behandelt, als ob sie abgeschaltet oder mit Medikamenten behandelt werden müsste – wie wir es bei einer Krankheit oder einer anderen physiologischen Krankheitsproblem tun würden.

Ist es der menschliche Körper wirklich wert, so verändert zu werden, dass man ihn ein- und ausschalten kann, als wäre er ein lästiges Anhängsel? Warum gegen das vorgehen, was Sie sind – Sie sind keine Krankheit. Zumindest verdienen Sie es, als glorreiches menschliches Wesen betrachtet zu werden und nicht als etwas, das ausgerottet werden muss. Schlimmer noch, warum sollten jemand anders von einem entfernten Ort aus das Steuer für sie übernehmen?