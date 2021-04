Russland setzt zwei Armeen und drei Lufteinheiten ein, um der Bedrohung durch 40.000 NATO-Truppen an seiner Grenze entgegenzuwirken

Hochrangige russische Beamte haben heute vor militärischen Bedrohungen gewarnt, die von der von den USA geführten Organisation der NATO an ihrer Westgrenze ausgehen: an der gesamten Westgrenze. Und es ist auch die nördliche.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu gab bekannt, dass Russland im Rahmen einer von ihm als fortlaufend bereitgestellten Bereitschaftsinspektion zwei Armeen und drei Einheiten der Luftstreitkräfte an die Westgrenze versetzt hat .

In einer der strengsten Warnungen eines russischen Beamten in der Zeit des Kalten Krieges fügte Shoigu hinzu: „Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, um auf die militärischen Aktivitäten des Bündnisses zu reagieren, die Russland bedrohen.“ In Bezug auf die Boden- und Luftstreitkräfte sagte der Verteidigungsminister: „Die Truppen haben völlige Bereitschaft und die Fähigkeit gezeigt, ihre Aufgaben zu erfüllen, um die militärische Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Gegenwärtig sind diese Einheiten an Übungen beteiligt. “

Er warnte auch, dass die NATO derzeit mehr als 40.000 Soldaten und 15.000 Rüstungs- und militärische Ausrüstungsgegenstände sowie strategische Flugzeuge in der Nähe der russischen Grenze konzentriert und erklärte: „Die Truppen in Europa bewegen sich in Richtung russischer Grenzen. Die Grundkräfte werden im Schwarzmeerraum und im Ostseeraum angehäuft. “ Er erwähnte auch das Übergewicht des US-Militärpersonals bei diesen Einsätzen, da das Pentagon Truppen in Estland, Lettland, Litauen und Polen verstärkt.

Darüber hinaus betonte er die Tatsache, dass: „Das Bündnis jährlich bis zu 40 große operative Schulungsmaßnahmen mit einer eindeutig antirussischen Ausrichtung in Europa durchführt. Im Frühjahr dieses Jahres starteten die NATO-Alliierten die Übungen Defender Europe 2021 , die größte Übung der letzten 30 Jahre. “ ( Schätzungen zufolge sind 37.000 US- und NATO-Truppen an den mehrwöchigen Kriegsspielen von der Ostsee über das Schwarze Meer bis zum Balkan beteiligt.)

Der russische Verteidigungsminister wies darauf hin, dass die westliche Grenze Russlands nicht der einzige Ort sei, an dem die USA und die NATO seine Nation bedrohen. Er äußerte sich auch besorgt über den militärischen Aufbau der USA und der NATO an der Nordflanke Russlands, der Arktis . Er sagte: „Der Wettbewerb zwischen den weltweit führenden Mächten um den Zugang zu den Ressourcen und Transportwegen des Arktischen Ozeans nimmt zu. Die USA und ihre NATO-Verbündeten erhöhen ihre Marine- und Bodengruppen in der Arktis, erhöhen die Intensität des Kampftrainings, erweitern und verbessern die militärische Infrastruktur. “

Außerdem erklärte Shoigu, dass die NATO in den letzten drei Jahren ihre Aktivitäten entlang der russischen Grenzen verstärkt habe.

Auch heute warnte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov, dass US-Kriegsschiffe, die im Schwarzen Meer vor der russischen Küste stationiert waren, eine Provokation seien . Er sprach davon, dass zwei US-Lenkwaffen-Zerstörer, die USS Donald Cook und die USS Roosevelt, die beide für den Transport von 56 Tomahawk-Marschflugkörpern und einer unbekannten Anzahl von Standard-Raketen-3-Raketen ausgerüstet sind, morgen und am folgenden Tag in das Schwarze Meer einfahren sollen. Anfang dieses Jahres waren die Lenkwaffen-Zerstörer USS Donald Cook, USS Thomas Hudner und USS Porter sowie der Lenkwaffen-Kreuzer USS Monterey zu Übungen im Schwarzen Meer, oft zu zweit. (Das meiste in Bezug auf die Tonnage, das das Montreux-Übereinkommen von 1936 zulässt, obwohl der von der Türkei vorgeschlagene Ankara-Kanal diese Grenze möglicherweise aufheben kann.)

Ryabkov sagte, dass US-Kriegsschiffe, die Tausende von Meilen von US-Marinestützpunkten entfernt segeln, „immer ein geopolitisches Element beinhalten“.

Seine Kommentare sind ausführlich zu zitieren:

„Ich möchte nicht zu sehr auf Einzelheiten verschiedener Interpretationen der Schifffahrts- und Seefreiheit eingehen, insbesondere in diesem Zusammenhang. Ich weiß eines: Amerikanische Schiffe haben in der Nähe unserer Küsten absolut nichts zu tun, und dies ist ein rein provokatives Unterfangen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes provokativ: Sie testen unsere Geduld und gehen uns auf die Nerven. Das wird nicht funktionieren. „

Und er gab diese scharfe Ermahnung im Zusammenhang mit den westlichen Bedrohungen Russlands über die Ukraine heraus:

„Anscheinend sehen sich die USA als Königin der Meere […] und sollten doch verstehen, dass die Risiken verschiedener Vorfälle sehr hoch sind. Wir warnen die USA, dass sie sich von der Krim und unserer Schwarzmeerküste fernhalten sollten. Dies wäre zu ihrem eigenen Vorteil. “