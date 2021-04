„Die freie Welt“ starb an COVID-19

Von Jordan Schachtel

Als jemand mit außenpolitischem und internationalem Hintergrund werde ich oft gebeten, die Auswirkungen von Joe Biden als sogenanntem Führer der Freien Welt zu erörtern .

Während man sich leicht dazu hinreißen lässt, über die Vorzüge eines stark kompromittierten Mannes als physische Repräsentation der Freien Welt zu debattieren und darüber, wie abstoßend und deprimierend das ist, kann ich nicht anders, als an der Möglichkeit hängenzubleiben, dass der Begriff selbst nicht länger tragfähig ist.

„Welche freie Welt?“

Die Freie Welt ist ein Begriff, der ursprünglich verwendet wurde, um die alliierten Mächte während des Zweiten Weltkriegs zu beschreiben, aber er ist hier am ehesten anwendbar, wenn es darum geht, was den antisowjetischen Block mit den Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges verband. Es waren diese „westlichen Welt“-Werte der freien Rede, der freien Medien, der Versammlungsfreiheit und der Vereinigungsfreiheit, die unsere souveränen Staaten gegen die Übel des Kommunismus vereinten.

Die COVID-Manie hat die souveränen Staaten der Welt in eine Tyrannei nach der anderen verwandelt. Und die autoritären Kräfte der Welt haben diesen zweiten „Kalten Krieg“ gegen ihre Bürger gewonnen, ohne einen Schuss abzugeben. Einige scheinen den Eindruck zu haben, dass die herrschende Klasse, die gerade die schnellste Machtübernahme in der Geschichte der Menschheit abgeschlossen hat, diese gestohlenen Freiheiten einfach zurückgeben wird, wenn der „nationale Notstand“ zu Ende geht. Ich bin nicht besonders überzeugt, dass dies der Fall ist.

Wie John Adams einmal sagte: „Aber eine Regierungsverfassung, die einmal die Freiheiten abgeändert hat, kann niemals wiederhergestellt werden. Die Freiheit, einmal verloren, ist für immer verloren.“

In den Vereinigten Staaten erlaubt unser föderalistisches System nur noch die Freiheit in Orten wie Florida, Texas, South Dakota und dergleichen. Aber sollten sie es wagen, in der Hauptstadt der Nation heute zu protestieren, werden Sie sich schnell auf einer FBI-Beobachtungsliste finden, und fast sicher, mit einem Termin in unserem nationalen Känguru-Gerichtssystem. Wir sehen weiterhin autoritäre Staaten, die „Impfpässe“ und andere diskriminierende Maßnahmen im Namen eines Virus einführen. In den meisten Bevölkerungszentren der Vereinigten Staaten gibt es immer noch schwere „COVID-Beschränkungen“. Unsere Nation steht nicht mehr geschlossen hinter diesen Konzepten der „Freien Welt“, und sie werden nur noch in den oben erwähnten Orten der Freiheit in Amerika als tugendhafte Ideen angesehen. Im Rest des Landes wurde kristallklar gemacht, dass Ihre Rechte zugunsten einer Krankheit mit einer Heilungsrate von 99,8 % abgeschafft werden.

Beobachten Sie nun die Verwüstung im Rest der Anglosphäre:

Das Vereinigte Königreich hat seine Bürger auf unbestimmte Zeit in Haft genommen. Ihre „COVID-Beschränkungen“ haben weit über ein Jahr gedauert, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Kanada, das ebenfalls seit über einem Jahr unter strenger Abriegelung steht, hat die freie Presse verstümmelt und sich gleichzeitig in eine chinesische Staatskolonie verwandelt. Unter der „Führung“ von Justin Trudeau hat Kanada im Wesentlichen die Bewegungsfreiheit, die freie Meinungsäußerung, die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit im Namen eines Virus geächtet.

Neuseeland, eine weitere Nation, die sich bei Peking einschleimt, hat sich zu einer „Null-COVID“-Strategie verpflichtet, die den Inselstaat seit über einem Jahr von der Welt abschirmt. Bürger, die positiv auf COVID-19 getestet werden, werden zwangsweise in Quarantänelager geschickt.

Staaten in Australien haben einige der strengsten Lockdowns der Welt eingeführt. In Victoria, bedeuten Lockdowns, dass Bürger nur erlaubt ist, ihre Häuser für eine Stunde pro Tag zu verlassen, und es wurde ihnen nicht erlaubt, außerhalb eines bestimmten Radius von ihren Häusern zu reisen. Protestes sind illegal und sie wurden von der Polizei gestoppt.

Deutschland, Frankreich und Italien sind gerade in eine weitere Runde der Einschränkung von Rechten eingetreten, und zahllose weitere Nationen der „Freien Welt“ fahren fort, die persönlichen Freiheiten zu beschneiden.

Was die Dinge noch verwirrender macht (und die Augen öffnet), ist, dass Menschen, die in Ländern leben, die lange Zeit als feindliche, autoritäre Nationen galten (wie Russland, China, Weißrussland usw.), mehr Freiheiten genießen als der Durchschnittsbürger im Westen. Weißrussland hat nie Abriegelungen eingeführt. Die Russen sind mit ihren Einschränkungen sehr lax umgegangen. China ist seit weit über einem Jahr offen.

Die westlichen Werte, die einigen von uns sehr am Herzen liegen, werden von unserer herrschenden Klasse nicht geteilt. Die Freie Welt ist sehr krank und ist schließlich an COVID-19 gestorben. Das Konzept lebt nur noch in unserer Fantasie und Erinnerung weiter. Die COVID-Ära hat entlarvt, dass diese Werte, die den Westen angeblich einten, nichts weiter als eine Fassade sind.

Dennoch gibt es Gründe für Optimismus. Es gibt Millionen und Abermillionen von uns, die Zeuge der Gräueltaten geworden sind, die von Regierungen im Laufe des letzten Jahres begangen wurden, und die für die Bedrohung, die von diesen autoritären Kräften ausgeht. Gleichgesinnte Menschen können und werden eine neue Koalition bilden, die hinter unseren unveräußerlichen Rechten steht. Ob dies in Form einer Allianz von Nationalstaaten oder einer unabhängigeren Bewegung von Bürgern auf der ganzen Welt geschieht, bleibt abzuwarten. Die Forderung nach der Anerkennung grundlegender menschlicher Freiheiten wird bald zu offensichtlich werden, um sie zu ignorieren. Es gibt viele Wege, auf denen eine neue Freie Welt entstehen kann, aber für den Moment ist die alte Freie Welt als einigende Kraft für westliche Werte ein Relikt der Geschichte.