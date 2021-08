Berichte über Verletzungen und Todesfälle nach COVID-Impfungen nehmen stetig zu, während FDA und CDC die dritte Impfung für Immungeschwächte freigeben

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen insgesamt 571.831 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 12.791 Todesfälle und 77.490 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 6. August 2021.

Die am 13. August von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 6. August 2021 insgesamt 571.831 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 12.791 Todesfälle – ein Anstieg um 425 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 77.490 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – ein Anstieg um 7.385 im Vergleich zur Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA 451.049 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 5.859 Todesfälle und 36.871 schwere Verletzungen. Von den bis zum 6. August gemeldeten 5.859 Todesfällen in den USA traten 13 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 33 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 6. August 349,8 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 140 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 196 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Aus der Veröffentlichung der VAERS-Daten am 6.8.2021.

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA, übermittelt wurden.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

16.408 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 983 als schwerwiegend eingestufte und 18 gemeldete Todesfälle. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1498080), der zuvor mit COVID geimpft worden war, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni starb, als er auf dem Fußballplatz zusammenbrach und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 1505250), das an einem Herzleiden starb, nachdem es seine erste Dosis von Pfizer erhalten hatte.

Zu den weiteren Todesfällen gehören zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1431289), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs starben, ein 13-jähriger Junge, der nach der Verabreichung von Moderna starb (VAERS I.D. 1463061), drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), fünf 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1466009, 1225942, 1475434 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.424 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle

auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

419 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), von denen 414 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

81 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle Pfizer zugeschrieben werden.

Die gesamten VAERS-Daten für die USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 6. August 2021, für alle Altersgruppen zusammen, zeigen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,1 Jahren.

Bis zum 6. August meldeten 2 695 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 931 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.585 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 6 % auf J&J zurückgeführt.

510 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 34 % auf Moderna und 25 % auf J&J zurückgeführt wurden.

123 496 Berichte über Anaphylaxie, wobei 45 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 47 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt wurden.

8.218 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 3.428 Berichte Pfizer, 3.510 Berichte Moderna und 1.695 Berichte J&J zugeschrieben.

2.076 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.309 Fälle Pfizer, 690 Fälle Moderna und 71 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

FDA genehmigt zusätzliche Impfstoffdosen für immungeschwächte Patienten

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat am 12. August eine dritte Dosis der COVID-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna für Menschen mit geschwächtem Immunsystem genehmigt.

Auch die CDC erteilte die endgültige Genehmigung für die dritte Dosis, nachdem das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der Behörde am 13. August eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen hatte.

Wie The Defender am 13. August berichtete, hat keiner der beiden Impfstoffe bisher die volle FDA-Zulassung erhalten, und keiner der beiden hat klinische Studien im Spätstadium abgeschlossen, die beweisen, dass eine dritte Dosis die Immunität verstärkt oder gegen COVID-Varianten wirkt.

Die geänderte Notfallzulassung der FDA erlaubt es Menschen, die eine Organtransplantation hinter sich haben, oder Menschen mit einem ähnlich geschwächten Immunsystem, eine zusätzliche Dosis COVID-Impfstoff zu erhalten. Der Impfstoff von J&J wurde nicht berücksichtigt, da nach Angaben der Behörde keine ausreichenden Daten über Auffrischungen vorlagen.

Die Entscheidung der FDA „erlaubt es Ärzten, die Immunität bei bestimmten immungeschwächten Personen zu verstärken, die einen zusätzlichen Schutz vor COVID19 benötigen“, twitterte Dr. Janet Woodcock, amtierende FDA-Kommissarin, am 12. August.

„Andere, die vollständig geimpft wurden, sind ausreichend geschützt und benötigen zu diesem Zeitpunkt keine zusätzliche Dosis des COVID-19-Impfstoffs“, twitterte Woodcock.

Die gefährdete Patientengruppe macht laut CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky weniger als 3 % der Erwachsenen in den USA aus.

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Herzentzündungen nach COVID-Impfungen häufiger auftreten als von der CDC behauptet. Die US-Gesundheitsbehörde behauptet, dass Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach COVID-Impfungen selten sind – aber neue Forschungsergebnisse, die online im Journal of American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurden, zeigen, dass sie möglicherweise häufiger auftreten als berichtet.

Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung scheinen zwei „unterschiedliche Syndrome“ zu sein, so Dr. George Diaz vom Providence Regional Medical Center Everett gegenüber Medscape Cardiology.

Diaz und Kollegen untersuchten 2.000.287 elektronische Krankenakten (EMR) von Personen, die mindestens eine COVID-Impfung erhalten hatten. Die Aufzeichnungen aus 40 Krankenhäusern in Washington, Oregon, Montana und Kalifornien ergaben, dass 20 Personen eine impfbedingte Myokarditis (1,0 pro 100.000) und 37 eine Perikarditis (1,8 pro 100.000) hatten.

Ein kürzlich veröffentlichter CDC-Bericht, der sich auf VAERS-Daten stützt, geht von einer Myokarditis-Inzidenz von etwa 4,8 Fällen pro 1 Million Menschen aus, die einen mRNA-COVID-Impfstoff erhalten haben.

Die neue JAMA-Studie zeigte ein „ähnliches Muster [wie die CDC-Studie], wenn auch mit einer höheren Inzidenz [von Myokarditis und Perikarditis] nach der Impfung, was darauf hindeutet, dass Impfstoff-Nebenwirkungen nicht ausreichend gemeldet werden“.

In dem JAMA-Bericht heißt es weiter: „Darüber hinaus ist die Perikarditis bei älteren Patienten möglicherweise häufiger als die Myokarditis.“

„Unsere Studie ergab eine höhere Zahl von Fällen, wahrscheinlich weil wir die EMR durchsucht haben und [auch weil] VAERS von den Ärzten verlangt, Verdachtsfälle freiwillig zu melden“, sagte Diaz gegenüber Medscape.

Die Forscher berechneten, dass die durchschnittliche monatliche Anzahl von Fällen von Myokarditis oder Perikarditis während des Zeitraums vor der Impfung von Januar 2019 bis Januar 2021 genau 16,9 betrug, verglichen mit 27,3 während des Impfzeitraums von Februar bis Mai 2021. Die durchschnittliche Zahl der Perikarditis-Fälle in denselben Zeiträumen betrug 49,1 und 78,8.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass zu den Einschränkungen ihrer Analyse mögliche verpasste Fälle außerhalb von Pflegeeinrichtungen und verpasste Myokarditis- oder Perikarditis-Diagnosen gehören, wodurch die Inzidenz unterschätzt würde, sowie ungenaue EMR-Impfinformationen.

Die Mutter eines 14-Jährigen, der nach einer Impfung von Pfizer an Myokarditis erkrankte, hat kein Vertrauen mehr in die Gesundheitsbehörden

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Emily Jo letzte Woche, bevor ihr Sohn Aiden seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhielt, habe man sie in dem Glauben gelassen, die Wahrscheinlichkeit, dass er eine unerwünschte Reaktion erleide, liege „bei eins zu einer Million“.

Aiden, ein 14-Jähriger aus Georgia, hatte keine Vorgeschichte mit COVID oder anderen Vorerkrankungen außer Asthma. Am 10. Juni, einige Tage nach seiner zweiten Pfizer-Spritze, weckte Aiden seine Mutter um 4:30 Uhr morgens, weil seine Brust schmerzte und er nicht atmen konnte.

Jo sagte, dass sie sich der möglichen Nebenwirkung einer Herzentzündung bewusst war, aber sie glaubte der CDC, die sagte, dass die Reaktion sehr selten und mild sei. „Was sie nicht erklärt haben, ist, dass mild bedeutet, dass man ins Krankenhaus muss und auf unbestimmte Zeit nachbehandelt wird“, sagte Jo.

„Das größte Problem ist, dass sie [die CDC] nicht erklären, was eine leichte Myokarditis bedeutet“, sagte Jo. „Aidens Kardiologe hat uns gesagt, dass kein Fall von Myokarditis ‚leicht‘ ist. Das ist so, als würde man sagen, ein Herzinfarkt sei mild“, sagte ihr der Kardiologe.

Jo sagte, ihr Sohn werde leicht müde und seine Genesung werde ein langer Prozess sein. Sie sagte, dass alle ihre Kinder vollständig geimpft sind und sie eine der Vertrauens-vollsten Befürworterinnen der CDC und der American Academy of Pediatrics war – bis ihr Sohn seine Impfverletzung erlitt.

25-Jähriger entwickelt Myokarditis nach Moderna-Impfung

In einem weiteren Exklusivinterview mit The Defender sagte Deborah Brenner letzte Woche, dass ihr Sohn, ein gesunder 25-Jähriger aus Ohio, fünf Tage nach seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna, der am 22. Juli verabreicht wurde, an Myokarditis erkrankte.

Christopher Brenner bekam nach der Impfung Fieber, und innerhalb von fünf Tagen hatte er so starke Schmerzen in der Brust, dass er nicht mehr schlafen konnte und in die Defiance Mercy Clinic kam.

In der Notaufnahme wurde ein hoher Troponinwert festgestellt. „Zu diesem Zeitpunkt war ich alarmiert“, sagte Brenner.

„Eine der Krankenschwestern in der Notaufnahme erwähnte, dass es sich um eine Herzmuskelentzündung handeln könnte, die von der Impfung herrührt, aber alle anderen spielten es herunter, als ob es ernst wäre – aber keine große Sache“, so Brenner. „Als seine Werte in die Höhe schnellten, wurde es ernster.

Als die Krankenschwestern Christophers Troponinwert ein zweites Mal maßen, war er höher, so dass sie ihn über Nacht behielten.

„Als er noch in Defiance war, suchten wir den Internisten auf, der bei meinem Sohn eine Myokarditis diagnostizierte und sagte, es sei eine Reaktion auf den Impfstoff“, so Brenner. „Der Internist erklärte, dass es eine Art von Entzündung um das Herz herum und eine im Inneren des Herzens gibt – und bei Christopher handelte es sich um die Art, die eine Entzündung im Inneren des Herzens verursacht.“

Christophers Troponinwert stieg weiter an, so dass er mit dem Krankenwagen ins St. Vincent Hospital in Toledo gebracht wurde. Benner sagte, dass die Kardiologen in Toledo einen Zusammenhang zwischen der Reaktion und dem Impfstoff strikt ablehnten. „Sie wollten nicht darauf eingehen, wollten nicht darüber reden und sagten nur, dass seine Werte wieder sinken würden“, sagte sie. „Ich war wirklich frustriert, weil ich mich fragte, was in seinem Herzen vor sich ging, das wir nicht sehen konnten.

Nach vier Tagen Krankenhausaufenthalt und einer Behandlung mit Blutverdünnern und Betablockern wurde Christopher entlassen. Der Entlassungsarzt erklärte Brenner, er wisse nicht, warum die anderen Ärzte nicht zugeben wollten, dass die Reaktion ihres Sohnes durch den Impfstoff verursacht wurde.

„Jeder Mensch hat allergische Reaktionen, und Ihr Sohn hatte einfach eine allergische Reaktion auf den Impfstoff“, sagte er. „Ich kann hier nicht sitzen und Ihnen zu 100 % sagen, dass der Impfstoff die Ursache ist, aber die Tatsache, dass er geimpft wurde und Tage später Probleme bekam – irgendetwas war im Gange.“

EU untersucht neue mögliche Nebenwirkungen von mRNA-COVID-Impfstoffen

Die europäischen Arzneimittelbehörden erklärten am 11. August, dass sie drei neue Erkrankungen untersuchen, die von einer kleinen Anzahl von Menschen nach der Einnahme der Impfstoffe von Pfizer und Moderna gemeldet wurden.

Der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) untersucht Erythema multiforme, eine Form der allergischen Hautreaktion, Glomerulonephritis, eine Nierenentzündung, und das nephrotische Syndrom, eine Nierenerkrankung, die durch starke Proteinverluste im Urin gekennzeichnet ist, wie Reuters berichtete.

Die EMA machte keine Angaben darüber, wie viele Fälle der neuen Erkrankungen aufgezeichnet wurden, sagte aber, dass sie weitere Daten von den Impfstoffherstellern angefordert habe.

Die Aufsichtsbehörde, die die neuen Bewertungen im Rahmen der routinemäßigen Aktualisierung des Sicherheitsabschnitts der Datenbank für zugelassene Impfstoffe bekannt gab, empfahl zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen der Kennzeichnung von mRNA-Impfstoffen.

Pfizers Wirksamkeit sinkt auf 42%, da sich die Delta-Variante durchsetzt

Wie The Defender am 11. August berichtete, zeigte eine neue Preprint-Studie, dass die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen im Juli stark abnahm, als die Delta-Variante dominierte – Moderna war nur noch zu 76 % und Pfizer nur noch zu 42 % wirksam gegen Infektionen.

Die Studie, die Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von mRNA-COVID-Impfstoffen – insbesondere des Impfstoffs von Pfizer – gegen die Delta-Variante aufkommen ließ, erregte die Aufmerksamkeit von Spitzenbeamten der Biden-Administration, wie Axios berichtete.

„Wenn das kein Weckruf ist, weiß ich nicht, was es ist“, sagte ein hochrangiger Biden-Beamter gegenüber Axios.

In der Studie, deren Peer-Review noch aussteht, wurde die Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe von Moderna und Pfizer im Mayo Clinic Health System von Januar bis Juli 2021 verglichen, wobei entweder die Alpha- oder die Delta-Variante stark verbreitet war.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass der Impfstoff von Moderna während des Studienzeitraums zu 86 % und der von Pfizer zu 76 % gegen die Infektion wirksam war. Der Impfstoff von Moderna war zu 92 % wirksam gegen Krankenhausaufenthalte, der von Pfizer zu 85 %. In keiner der beiden Kohorten kam es zu Todesfällen.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs nahm jedoch im Juli, als die Delta-Variante häufiger auftrat, drastisch ab. Moderna war nur noch zu 76 % und Pfizer nur noch zu 42 % gegen die Infektion wirksam.

„Wir haben einen deutlichen Rückgang der Wirksamkeit von BNT162b2 [Pfizer] beobachtet, der mit der steigenden Prävalenz der Delta-Variante in den Vereinigten Staaten zusammenfiel, aber dieser zeitliche Zusammenhang impliziert keine Kausalität“, schrieben Venky Soundararajan und seine Mitautoren.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass „eine weitere Bewertung der Mechanismen, die den Unterschieden in der Wirksamkeit zugrunde liegen, wie z. B. Dosierungsschemata und die Zusammensetzung des Impfstoffs, gerechtfertigt ist“.

Seit 158 Tagen ignoriert die CDC die Anfragen von The Defender

Auf der Website der CDC heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr über den Vorfall zu erfahren und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit vielen Mitarbeitern der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Es sind 144 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.