Berlin: Polizei tötet Anti-Corona-Demonstranten! Nils Melzer Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter reagiert

Ich wurde soeben auf diesen Vorfall aufmerksam gemacht. Kann jemand meinem Büro die Einzelheiten / Zeugenaussagen zu diesem Vorfall mitteilen und ob eine offizielle Untersuchung eingeleitet wurde?

Senden Sie an: sr-torture@ohchr.org

(bitte nicht per Twitter-Antwort/DM)

Herzlichen Dank!

This has just been brought to my attention.



Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?



Send to: sr-torture@ohchr.org

(please not via Twitter-reply/DM)



Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw