Darktrace und Cybereason: Die Geheimdienst-Firmen, die die Welt mit der KI-Singularität unterjochen wollen

unlimitedhangout.com: Wir alle hatten schonmal einen Traum, in dem wir mühelos durch unsere Traumlandschaft schweben oder gleiten können. Das führt zu dem Gefühl der Beklemmung, als ob man die Fähigkeit hat, loszulassen – aber wenn man loslässt, wird man entweder schweben oder fallen.

Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der Geschichte, an dem die kommenden Ereignisse entweder für Tausende von Jahren studiert oder als der Punkt in Erinnerung bleiben werden, an dem wir unsere Menschlichkeit vollständig verloren haben. Die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) ist in den letzten Jahren in eine neue Phase eingetreten, in der die KI-Algorithmen nicht mehr von den Menschen lernen, sondern sich selbst unterrichten und ihre eigenen Algorithmen ändern, während sie lernen. Wir stehen an der Schwelle zum völligen Verlust der Kontrolle, und das schon so früh, weil ein paar kleine Unternehmen unter dem Vorwand, unser digitales Leben zu „schützen“, freie Hand bekommen haben. Und das in einem Technologiesektor, der sich so schnell entwickelt, dass wir nicht mehr sehen können, was hinter der Kurve liegt.

Die gesamte frei denkende Bevölkerung der Erde hätte gerne ein wenig mehr Zeit, um über solche epochalen Veränderungen zu diskutieren. Doch die Technokraten und Wissenschaftler, die von Risikokapitalgebern unterstützt werden, setzen die Zukunft bereits in die Tat um, bevor die Massen überhaupt die Chance haben, über ihre Folgen zu diskutieren. Da es kaum Rechtsvorschriften für KI-Technologien gibt, sind unsere Regierungen darauf erpicht, jeden Technologiepionier zum Erfinden zu bringen – ohne für den daraus resultierenden Schaden zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wir sprechen hier nicht von einer großen gesellschaftlichen Störung, sondern von einem potenziellen Ausrottungsereignis, das wir selbst verursacht haben. Wo wir eigentlich vorsichtige Babyschritte machen sollten, erwarten wir stattdessen, dass wir fliegen, indem wir einfach loslassen.

Wir stehen vor einem monumentalen technologischen Wandel, der mit der Cybersicherheit der nächsten Generation beginnt und sich dann schnell ins Unbekannte bewegt. Unüberwachte künstliche Intelligenz, die jetzt in kritischen Netzwerken auf der ganzen Welt als „Cybersicherheits“-Produkt eingesetzt wird, entwickelt ihren eigenen Algorithmus, ohne dass der Mensch eingreifen muss. In der Zwischenzeit sind die wohlhabenden Mäzene, die diese zukunftsweisende Technologie finanzieren, in Scharen unterwegs, um unsere Gesellschaften in dieses neue, unerforschte und dystopische technologische Grenzgebiet zu treiben.

Aber wer sind die Unternehmen, die diese eifrigen, wohlhabenden Risikokapitalgeber finanzieren, um ein autonomes, KI-gestütztes Cyberverteidigungssystem zu schaffen, das es so noch nie gab? Handelt es sich überhaupt um Unternehmen, wenn man ihre engen und direkten Verbindungen zu Geheimdiensten bedenkt? Sollten diese Firmen stattdessen einfach als verlängerter Arm des staatlichen Nachrichten- und Geheimdienstapparates eingestuft werden, der ohne die Einschränkungen der öffentlichen Rechenschaftspflicht handelt?

Jedes dieser Unternehmen wurde von Teams aus ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern aufgebaut, von denen einige in den höchsten Rängen der Geheimdienste ihrer jeweiligen Länder tätig waren. Der MI5 und die CIA haben beide ein beträchtliches Gewicht in diesen düster klingenden Unternehmen, aber es ist die israelische Einheit 8200, die aus diesem Vorstoß in das weltverändernde Reich der unüberwachten Algorithmen der künstlichen Intelligenz am meisten Kapital schlägt.

Doch genau diese Unternehmen scheinen eine Verteidigung gegen eine mögliche Apokalypse zu verkaufen, für die sie selbst verantwortlich sein könnten. Sie haben die Lösungen für jedermanns Cyber-Ängste, oder zumindest ist das das Bild, das sie vermitteln wollen. Ich möchte Ihnen die gefährlichsten Geheimdienstoperationen vorstellen, die sich als Cybersicherheitsunternehmen auf dem Planeten Erde tarnen.

Darktrace – Die unüberwachte, maschinell lernende KI-Lösung für Cybersecurity

Die Mitglieder von Darktrace sind offen, was ihre Ziele angeht. Sie sprechen über öffentlich zugängliche Daten, als ob sie bereits die Rechte hätten, sie an jeden auf der Welt zu verkaufen. Daten sind der Treibstoff für die vierte industrielle Revolution, und Darktrace hat in seiner relativ kurzen Geschichte fast zwei Milliarden Dollar im Datengeschäft verdient und mit Leichtigkeit den Status eines Einhorns erreicht. Als Darktrace 2013 seine Website startete, lautete die Beschreibung der Vision des Unternehmens: „Das neue Normal: Menschliches und maschinelles Verhalten lernen, um Cyber-Sicherheitsrisiken zu reduzieren“. Damals war uns der Begriff der „neuen Normalität“ noch nicht so geläufig, aber jetzt umgibt er uns. Darktrace ist bereits im NHS, im britischen Stromnetz und in vielen anderen wichtigen Teilen der kritischen Infrastruktur Großbritanniens aktiv, und sie expandieren rasch rund um den Globus.

Dave Palmer war ein MI5-Anti-Terror-Agent, der an den Olympischen Spielen 2012 in London arbeitete, als er und einige seiner Kollegen die erste Idee für Darktrace entwickelten. Sie wollten ein KI-Cybersicherheitssystem schaffen, das auf dem menschlichen Immunsystem basiert, ein System, das sich vom traditionellen, reaktiven Ansatz der Antivirensoftware unterscheidet. Dieses System würde nach Anomalien in den Prozessen eines Computernetzwerks suchen, um ein breiteres Spektrum an komplexeren Cyberproblemen anzugehen.

Palmer hatte 14 Jahre lang für den MI5 und das GCHQ gearbeitet und dabei sichere Kommunikationsnetze für britische Spione entwickelt. Ende 2012 wandte er sich schließlich an zwei Mathematiker der Universität Cambridge, die ihm helfen sollten, seine Träume zu verwirklichen. Diese Mathematiker arbeiteten an Projekten, bei denen es darum ging, einem Computer durch unüberwachtes maschinelles Lernen ein Gefühl für sich selbst beizubringen – ein Schritt, der diese Technologie gefährlich nahe an die sogenannte Singularität heranbringen würde. Wie Kritiker und Befürworter selbstbewusster künstlicher Intelligenz gleichermaßen gewarnt haben, wird die maschinelle Intelligenz an diesem Punkt nicht nur die menschliche Intelligenz übertreffen, sondern auch in einem unvorstellbaren Tempo voranschreiten, was erhebliche und weltverändernde Auswirkungen haben wird.

In einem TechCrunch-Vortrag im Jahr 2016 wird die frischgebackene Co-CEO von Darktrace, Poppy Gustafsson, dabei erwischt, wie sie das Publikum über die Ursprünge des Unternehmens in die Irre führt. Sie nutzt die TechCrunch-Bühne, um zu behaupten, dass der „Funke“ für die Gründung von Darktrace ursprünglich von Mathematikern in Cambridge stammte, und spielt die Beteiligung von Geheimdiensten wie dem MI5, dem GCHQ und der CIA herunter. Die TechCrunch-Moderatorin Natasha Lomas bewies bei dieser Gelegenheit journalistische Integrität und bat um Aufklärung. „War die mathematische Forschung zuerst da und haben Sie sich dann mit den Spionen zusammengetan? Wie rum lief es nun?“, fragte die unerschrockene Lomas. Gustafsson zuckt ein wenig zusammen, bevor sie sagt: „Genau das war es. Zuerst das maschinelle Lernen, bei dem es darum ging, wie man einen Computer kritisieren kann, damit er sich selbst versteht. Und dann waren es die Experten aus den Geheimdiensten der Regierung, die dachten: ‚Oh, das könnte man auf das Problem der Cybersicherheit anwenden.’“ Aber diese Aussage war eine glatte Lüge, und Gustafsson ist nicht die geschickteste Blenderin.

Gustafsson, die zunächst CFO und COO bei dem jungen Unternehmen Darktrace war, leitet das Unternehmen zusammen mit der anderen Co-CEO Nicole Eagen, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Oracle, einem großen Technologieunternehmen, das seinen Ursprung ebenfalls im Bereich der Geheimdienstarbeit hat. Beide Teile des weiblichen Power-Duos von Darktrace wurden von Invoke Capital von Darktraces erstem schützenden Investor-Engel und Beiratsmitglied, dem britischen Milliardär Dr. Mike Lynch OBE, ins Boot geholt. Dr. Mike Lynch, der sich selbst als „Großbritanniens Antwort auf Bill Gates“ beschreibt, wird als einer der einflussreichsten Investoren im Technologiesektor gepriesen. Seine früheren erfolgreichen Unternehmungen waren Autonomy, ein Technologieunternehmen, das Lynch in einen Rechtsstreit mit HP wegen der betrügerischen Aufblähung seiner Bewertung verwickelt hat, und Blinkx, ein Videosuchunternehmen, bei dem Lynch später gezwungen war, aus dem Vorstand zurückzutreten.

Die Probleme von Dr. Mike Lynch mit Hewlett Packard sind nicht zu unterschätzen, wie in einem Artikel des Telegraph deutlich wurde, der vom „Prozess des Jahrhunderts“ sprach. Doch bevor dieses Spektakel stattfinden kann, muss Mike Lynch zunächst ausgeliefert werden, und sein langwieriger Kampf vor Gericht, um sich der Auslieferung zu widersetzen, hat zu einer gewissen Ungewissheit über die Zukunft von Darktrace geführt, solange Lynch noch im Unternehmen tätig ist. Kürzlich wurde in den Mainstream-Medien berichtet, dass die Wall-Street-Bank Goldman Sachs es abgelehnt hat, eine Rolle beim Börsengang von Darktrace zu übernehmen, weil Mike Lynch noch immer gegen seine Auslieferung kämpft.

Doch Darktrace ist nicht nur ein Mann, der allein arbeitet. Das Unternehmen rühmt sich damit, dass sich inzwischen über 4000 Organisationen weltweit auf die KI-Technologien von Darktrace verlassen. Darktrace hat seinen Hauptsitz in San Francisco (USA) und Cambridge (Großbritannien) und beschäftigt über 1300 Mitarbeiter in 44 Ländern, Tendenz steigend. Und obwohl die Verbindungen zu den staatlichen Geheimdiensten klar und offensichtlich sind, ist Darktrace offiziell ein rein privates Unternehmen mit großen Investoren wie KKR, Summit Partners, Vitruvian Partners, Samsung Ventures, TenEleven Ventures, Hoxton Ventures, Talis Capital, Invoke Capital und Insight Venture Partners. Im Beirat von Darktrace sitzen neben dem umstrittenen Dr. Mike Lynch OBE einige sehr einflussreiche Personen, die enge Verbindungen zu US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten haben.

Eines der ersten Mitglieder, die in den Beirat von Darktrace berufen wurden, war Jonathan Evans, der auch als Baron Evans of Weardale bezeichnet wird. Evans war zuvor Generaldirektor des MI5. Er löste 2007 Dame Eliza Manningham-Buller ab und blieb bis 2013 in der höchsten Geheimdienstposition, die das Vereinigte Königreich zu bieten hat. Nach seiner Zeit als Leiter des MI5 war Evans zunächst als nicht geschäftsführender Direktor bei der HSBC Holdings tätig, eine Rolle, die er auch bei Ark, einem hochsicheren britischen Datenzentrum, übernahm.

Wenn man den Beratungsraum von Darktrace betritt, könnte man meinen, man befinde sich in einer Sitzung des britischen Innenministeriums aus der Vergangenheit. Die ehemalige Innenministerin unter Premierministerin Theresa May, Amber Rudd, wurde Teil von Darktrace, nachdem ihre Zeit in der Regierung 2019 endete. Sie gehört auch zum Beraterteam von Teneo, einer Beratungsfirma, die von Doug Band, dem ehemaligen Berater von Bill Clinton und engen Freund des berüchtigten Jeffrey Epstein, mitbegründet und geleitet wird. Wie immer, wenn man in der düsteren Welt der Geheimdienste ermittelt, kommen viele Verbindungen zu Epstein und seiner Partnerin Ghislaine Maxwell ans Licht.

Ein weiteres Mitglied des Darktrace-Beirats hat ebenfalls Verbindungen zu Epstein/Maxwell. Alan Wade von der CIA ist eines der interessantesten Mitglieder des Darktrace-Beraterteams. Er wurde am 10. Mai 2016 als Mitglied des wachsenden Beirats bekannt gegeben und war der ehemalige Chief Information Officer der Central Intelligence Agency. Seine fünfunddreißigjährige Karriere in den höchsten Rängen der CIA endete 2006, und danach widmete er seine Zeit der Unterstützung von Unternehmen mit CIA-Verbindungen aus dem privaten Sektor.

Während er einen der höchsten Posten in der gesamten US-Geheimdienstgemeinschaft innehatte, war Wade zusammen mit Ghislaine Maxwells Schwester, Christine Maxwell, Mitbegründer von Chiliad. Wie Unlimited Hangout Anfang des Jahres berichtete, war Christine Maxwell persönlich an der Leitung der Aktivitäten der Scheinfirma beteiligt, die Robert Maxwell benutzte, um die PROMIS-Software, die eine Hintertür für den israelischen Geheimdienst hatte, sowohl an den öffentlichen als auch an den privaten Sektor der USA zu vermarkten. In Anbetracht dieser Vorgeschichte ist es sicherlich aufschlussreich, dass Wade ausgerechnet mit Christine Maxwell ein großes Softwareunternehmen mitbegründen wollte.

Als Chiliad noch als Unternehmen aktiv war, beschrieb es sich selbst als „führend in der Datenanalyse über Clouds, Agenturen, Abteilungen und andere Stovepipes hinweg“ und lief auf den Computern und Datenbanken fast aller wichtigen nationalen Sicherheitssysteme der US-Regierung. Aber heute gibt es auf der nicht mehr existierenden Website nur noch die Standard-Fehlermeldung.

Abgerundet wird das Darktrace-Beratungsgremium durch den Alibi-Akademiker Professor Nick Jennings (CB FREng), der als Vize-Provost für Forschung und Unternehmen am Imperial College London tätig ist. Jennings war jedoch auch wissenschaftlicher Chefberater der britischen Regierung für nationale Sicherheit und ist derzeit Mitglied des KI-Rates der britischen Regierung – eine sehr praktische Position angesichts der Ambitionen von Darktrace.

Diese Persönlichkeiten, die die Führung und den Vorstand von Darktrace bilden, sind bereit, eine Lösung für alle unsere Probleme im Zusammenhang mit der Cybersicherheit anzubieten. Sie können einfach eine Box installieren und Darktrace Ihr Netzwerk betreuen lassen, indem Sie Ihr Vertrauen in eine KI setzen, die sich der Selbsterkenntnis nähert und von mit dem Geheimdienst verbundenen Personen mit fragwürdiger Vergangenheit verwaltet wird – alles für Ihren Seelenfrieden und Ihre „Bequemlichkeit“. Aber was werden sie bekämpfen?

Cybereason – Von offensiven, staatlich gesponserten Hackern zur KI-Cybersicherheit

Wie wir bereits in anderen denkwürdigen Momenten der Geschichte erlebt haben, sind zufällige Simulationen vor oder während eines von Geheimdiensten manipulierten Ereignisses an der Tagesordnung. In diesem Fall ist es ein Unternehmen namens Cybereason, das uns einen kurzen Einblick in unsere bevorstehende ängstliche Zukunft gibt. In mehreren Simulationen, die Cybereason in den letzten Jahren durchgeführt hat, wurde durchgespielt, wie potenzielle Cyberangriffe eine unvorstellbare Katastrophe für die US-Wahl 2020 verursachen könnten.

Der CEO und Mitbegründer von Cybereason ist der rätselhafte ehemalige israelische Geheimdienstagent Lior Div-Cohen, der oft einfach als Lior Div bezeichnet wird. Div, Träger der IDF-Ehrenmedaille und ehemaliges Mitglied der israelischen Einheit 8200, gründete Cybereason 2012 zusammen mit Yossi Naar und Yonatan Striem-Amit, die ebenfalls Veteranen des israelischen militärischen Cybersicherheitskorps sind. Nach seinem Studium an der Akademischen Hochschule von Tel Aviv arbeitete Lior Div als Software-Ingenieur für den Netzwerkdienstleister Xacct, gefolgt von der berüchtigten Firma Amdocs, die beschuldigt wurde, amerikanische Regierungsbeamte im Auftrag Israels abgehört zu haben. Zwischen Amdocs und Cybereason war Lior Div CEO und Mitbegründer des israelischen Cybersicherheitsunternehmens AlfaTech, das in den nationalen Medien als „Cybersicherheitsdienstleister für israelische Regierungsbehörden“ bezeichnet wird.

Cybereason beschreibt sich in einer bizarren Werbung für ein fiktives Produkt namens Cyberblast als „der führende Anbieter von Endpoint-Schutz, der Endpoint-Erkennung und -Reaktion, Antivirussoftware der nächsten Generation und verwalteten Überwachungsdiensten, die von einer paradigmenverändernden, militärischen Technologie angetrieben werden, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt“. Die Vermarkter von Cybereason haben alles daran gesetzt, sich als ein Start-up im Stil des Silicon Valley darzustellen, in dem sie den ganzen Tag kochen, trinken, tanzen und kaum arbeiten, aber in Wirklichkeit handelt es sich um ein Unternehmen, das teilweise im Besitz von Rüstungsgiganten wie Lockheed Martin ist und sehr enge Verbindungen zum israelischen Geheimdienstapparat unterhält. Durch die Partnerschaft mit Lockheed Martin läuft die KI-gesteuerte Cybersicherheitssoftware von Cybereason jetzt auf einigen der geheimsten Netzwerke der US-Regierung, darunter zahlreiche kritische US-Militärsysteme.

Doch nicht nur große Waffenentwickler wie Lockheed Martin haben in diese Hightech-Plattform für Cybersicherheit investiert. Reuters berichtete im August 2019, dass die japanische Firma Softbank bereits in das Unternehmen investiert hat, ebenso wie die Risikokapitalfirmen CRV und Spark Capital. Das Investitionsportfolio von Spark Capital umfasst Twitter, Oculus, Wayfair, Coinbase, Plaid und viele andere große Unternehmen. Zu den Investitionen von CRV gehören Dropbox, Patreon, aber auch Unternehmen im Bereich KI und maschinelles Lernen wie Standard Cognition und Dyno Therapeutics.

Wie Darktrace bietet Cybereason eine Antivirentechnologie der nächsten Generation an, die, anstatt auf Angriffe zu reagieren, wenn sie entdeckt werden, KI und maschinelles Lernen einsetzt, um Anomalien der üblichen Prozesse eines Netzwerks in Echtzeit zu erkennen.

Einige der Simulationen, die Cybereason in den letzten zwei Jahren durchgeführt hat, führen uns zum Wahltag. In einem Video mit dem Titel „2018 -10 Hacking the Vote“ aus einem Szenario und einer Simulation, die eigentlich den Titel „Blackout; Protect the Vote“ trägt, untersucht die Simulation, welche Teile eines Wahltages für Hacker anfällig sind. Es wird von Anfang an klargestellt, dass es nicht nur um die Wahlmaschinen selbst geht.

Operation Blackout

Nolandia, die fiktive Stadt, die während der Operation Blackout als Ground Zero diente, basierte auf einer durchschnittlichen amerikanischen Stadt, die in einem wahlentscheidenden Bundesstaat liegt. In Nolandia kämpften drei Teams von Cyber-Kämpfern um die Kontrolle über die Stadt.

Dies sind die drei Teams, die jeweils eine kurze Rolle in der Wahlsimulation spielten, wie uns Ross Rustici und Sam Curry von Cybereason erzählten:

Red Team AKA Broken Eagle Task Force: Das grundlegende Ziel der Broken Eagle’s Task Force war es, die Wahlprozesse in Echtzeit zu stören. Der Ansatz der Roten entwickelte sich im Laufe der Simulation von der Verursachung von so viel Schaden wie möglich hin zu einer möglichst zweifelhaften und politisch voreingenommenen Gestaltung des Wahlergebnisses. Sie versuchten, das Narrativ zu kontrollieren, dass das System kaputt sei und man den Wahlen nicht trauen könne.

Blaues Team AKA Nolandia Event Task Force: Die Blauen reagierten während der Simulation grundsätzlich reaktiv und waren ständig in der Defensive. Die Blauen reagierten auf ein gemeldetes Gasleck in einem Wahllokal in Nolandia zu Beginn des Szenarios und kontaktierten das Büro des Staatssekretärs, um zu fragen, ob sie das Wahllokal schließen müssten. Glücklicherweise waren im echten Außenministerium zwei Berater anwesend, die in der Lage waren, alternative Notfallpläne vorzuschlagen, die in der realen Welt Amerikas existieren. Am Ende der Simulation waren sich die Blauen darüber im Klaren, dass sie bei der Übung weitgehend versagt hatten.

Weißes Team AKA Weißes Kontrollteam: Dieses Team fungierte als Unterstützung, um den beiden Teams Ratschläge oder Erlaubnis zu erteilen, in einer Rolle, die dem Dungeon Master in einem D&D-Spiel sehr ähnlich ist. Die Hauptaufgabe der Weißen bestand darin, den Realismus des Szenarios auszugleichen und für beide Teams Probleme zu schaffen, die sie auch in der realen Welt erleben würden.

Im November 2019 wiederholte Cybereason die Simulation eines Angriffs auf den Wahltag bei einer Veranstaltung in Washington D.C. und führte im letzten Jahr mehrere Simulationen durch. Die letzte imaginäre amerikanische Stadt wurde Adversaria genannt. Während der Wahltag immer näher rückte, hat Cybereason seine gut produzierten Promo-Videos online gestellt. Wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie bemerkt haben, dass Cybereason den ganzen Oktober 2020 damit verbracht hat, kräftig zu werben, während der große Tag näher rückte. Vertreter von Cybereason werden in jeder großen Panikmache zitiert, die es gibt.

Vice News veröffentlichte am 7. Oktober einen Artikel mit dem Titel „Hospitals Have Become ‚Prime Targets‘ for Crippling Ransomware Attacks“ [Krankenhäuser sind zu ‚Hauptzielen‘ für verkrüppelnde Ransomware-Attacken geworden], in dem Israel Barak, der Chief Information Security Officer von Cybereason, zitiert wird. In dem Artikel heißt es, dass Barak „ein Cyberkriegsexperte bei Cybereason ist, der neun Jahre bei den israelischen Streitkräften verbracht und sich auf Cyberabwehrsysteme spezialisiert hat“. Und als Adam Scroxton von Computer Weekly am 20. Oktober über die Verurteilung der sechs mutmaßlichen russischen Hacker des berühmten NotPetya-Angriffs berichtete, schickte Cybereason seinen CSO Sam Curry vor, um eine Erklärung abzugeben.

In einem fünfminütigen Video des Kanals Freethink, das am 21. Oktober 2020 veröffentlicht wurde und den Titel „Hacker simulieren den Blackout am Wahltag“ trägt, spricht Sam Curry, Chief Security Officer von Cybereason, offen über die Möglichkeiten einer Wahltagsbeeinflussung bei der damals noch bevorstehenden Präsidentschaftswahl. „Noch nie hat jemand eine Wahl erlebt, wie wir sie für die Präsidentschaftswahlen 2020 erwarten“, sagt Curry. „2020 steht viel auf dem Spiel. Offen gesagt, es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen.“

In einem Artikel von Wired vom 22. Oktober mit dem Titel „12 Cyber-Bedrohungen, die die Wahlen beeinträchtigen könnten“, erklärte Wired: „Die Sicherheitsfirma Cybereason hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Übungen durchgeführt, die sich speziell mit den Auswirkungen realer Angriffe auf den Wahltag befassten. Eine Übung konzentrierte sich auf eine Hacktivistengruppe – in der Übung als ‚Kill Organized Systems (K-OS)‘ bekannt, ein Wortspiel, das beabsichtigt war -, die Ampelanlagen außer Betrieb setzte und die Wahl zum Stillstand brachte, indem sie das Verkehrssystem der Stadt lahmlegte.“ Noch nie waren die Medienauftritte von Cybereason so zahlreich wie im vergangenen Oktober. Man könnte sogar vermuten, dass es sich bei diesen Auftritten um eine Medienkampagne im Vorfeld eines Großereignisses handelt.

Und dann, am 26. Oktober 2020, veröffentlichte Cybereason ein neues Werbevideo mit dem Titel: „Wir sind die Defenders. Die Ersten in Ihrem Kampf„. In dem zweiminütigen Stück wird ein Hollywood-artiger Film-Intro-Sprecher von einer CGI-Killerroboter-Eule mit Messern als Flügeln und bösartig leuchtenden Augen begleitet. Offensichtlich wollen sie sich als weise, alte Beschützer des Cyberspace präsentieren – oder vielleicht auch als etwas viel Schlimmeres. Was auch immer der Grund für die Killerroboter-Eulen sein mag, Cybereason sind auch ohne sie unheimlich genug.

Die üblichen Verdächtigen

Cybereason hat auch Verbindungen zu einem der üblichen Verdächtigen, Brigadier Pinchas Buchris. Der ehemalige stellvertretende Befehlshaber einer IDF-Eliteeinheit und frühere Befehlshaber der IDF 8200 Cyber Intelligence Unit war auch Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums, CEO von Oil Refineries Ltd. und ist außerdem Vorstandsmitglied von AIPAC. Dieser hochrangige israelische Geheimdienstler trat dem Vorstand von Cybereason kurz nach seiner Zeit bei Carbyne911 bei. Carbyne, eine israelische Plattform für Notrufe, in die zunächst Jeffrey Epstein, Nicole Junkermann und Peter Thiel investiert hatten, wurde von Ehud Barak und anderen ehemaligen israelischen Geheimdienstgrößen gegründet.

Carbyne911 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie israelische Geheimdienstunternehmen versuchen, unsere derzeitigen Systeme zu untergraben und zu infiltrieren. Und seit meinem ersten Artikel, in dem ich ihr finsteres Team aus ehemaligen Mitgliedern der Einheit 8200 im Jahr 2019 aufdeckte, musste Carbyne fast alle Mitglieder ihres Beirats austauschen. Jetzt sind die Mitglieder, die in den Beirat gewählt wurden, fast alle ehemalige amerikanische Geheimdienst- und Staatsvertreter, und kaum ein Mitglied der Einheit 8200 ist in Sicht. Dies war ein offensichtlicher Versuch, das Unternehmen vom israelischen Geheimdienst zu distanzieren und sein Ziel, die Kontrolle über die privaten Daten aller Amerikaner zu erlangen, weiter voranzutreiben. Carbyne911 hat darauf gedrängt, in die Covid-19-Track-and-Trace-Apps einbezogen zu werden, und versucht weiterhin, die Kommunikationsinfrastruktur der amerikanischen Notdienste zu übernehmen. Die Personen, die jetzt diese Positionen bei Carbyne911 besetzen, werden in einem anderen Artikel genauer untersucht.

Darktrace, Cybereason und Carbyne911 sind nicht einfach nur Pioniere in einem schnelllebigen Technologiesektor. Vielmehr sind sie eng mit denselben alten Geheimdiensten verbunden, die versuchen, sich unter einem anderen, akzeptableren Deckmantel neu zu erfinden. Sie schaffen die Infrastruktur, um unsere derzeitigen Systeme zu untergraben. Ein unkontrolliertes KI-Ungetüm, das so viele Daten wie möglich als „Kraftquelle“ benötigt – und unsere Regierungen haben bereits zugestimmt, alles preiszugeben, was sie können.

All diese Technologien dürfen nicht nur in Bezug auf einen Cyberangriff am Wahltag oder ein terroristisches Ereignis betrachtet werden, sondern müssen in ihrem ursprünglichen und größeren Kontext gesehen werden. Die Cambridge-Mathematiker, die hinter der Entwicklung von Darktrace stehen, hatten ursprünglich nicht vor, einen Cyberangriff am Wahltag 2020 zu verhindern. Diese hochfliegenden Mathematikgenies versuchten, die Singularität zu schaffen, die Schaffung einer selbstlernenden KI. Diese fortschreitende Technologie wird bald mit mehr Datensätzen gefüttert werden, als das menschliche Gehirn sich vorstellen kann. Die Cyber-Bedrohung für die Wahlen ist nur ein Vorwand, um die wichtigeren Fragen zur Sicherheit und Ethik unbeaufsichtigter, selbstlernender KI und vor allem zu den mit diesen unbekannten Systemen verbundenen Risiken zu umgehen.

Die Unternehmen, die diese mächtige Zukunftstechnologie besitzen, geben sich keine Mühe mehr, ihre Verbindungen und Zugehörigkeiten zu verbergen. Ihre verschiedenen Unternehmen sind mit amerikanischen, britischen und israelischen Geheimdienstagenten durchsetzt, die diese Art von Technologie gegen ihre eigene Bevölkerung einsetzen wollen. Es ist also kein Zufall, dass einige dieser Nationen im Geheimen an der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz arbeiten, die menschliche Hacker ersetzen und genau die Bedrohung automatisieren soll, vor der uns Unternehmen wie Darktrace und Cybereason angeblich schützen wollen.