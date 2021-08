Strategischer Dialog inmitten von Spannungen… Aber wer hat diese Spannungen verursacht?

strategic-culture.org: Es sind die Amerikaner, die ihre unerbittliche und systematische Verschärfung der Spannungen beenden müssen.

Hochrangige Vertreter der USA und Russlands trafen sich diese Woche in Genf, um über strategische Stabilität zu sprechen. Die amerikanische Seite sagte, sie sei „der Stabilität auch in Zeiten der Spannungen verpflichtet“, als ob sie Lob für ihr Engagement einheimsen wollte. Doch in jeder Hinsicht ist es Washington, das gefährliche Spannungen hervorgerufen hat.

Das Treffen in der Schweizer Stadt war eine Fortsetzung des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 16. Juni am selben Ort. Bei diesem Gipfel hatten die Amerikaner einen engagierteren diplomatischen Ton angeschlagen und ihre Bereitschaft bekundet, den Dialog über eine Reihe von Themen, insbesondere die nukleare Rüstungskontrolle, fortzusetzen.

In dieser Woche traf Wendy Sherman, die stellvertretende Außenministerin (die zweithöchste US-Diplomatin), mit ihrem russischen Amtskollegen, dem stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow, zusammen. Die Diplomaten begrüßten sich herzlich, bevor die Gespräche am Mittwoch begannen.

Die genaue Tagesordnung des offiziell als „strategischer Stabilitätsdialog“ bezeichneten Gesprächs wurde nicht bekannt gegeben, es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein vorrangiges Thema die nukleare Rüstungskontrolle und die Verlängerung des New-START-Vertrags zur Begrenzung der Stationierung von Interkontinentalwaffen war. Als Biden im Januar dieses Jahres sein Amt antrat, war eine der ersten Entscheidungen, die er traf, die Aufrechterhaltung des zehn Jahre alten Abkommens. Sein Vorgänger Donald Trump war im Begriff, den Vertrag auslaufen zu lassen.

Im Interesse der langfristigen Stabilität muss das New START-Abkommen jedoch formell um mindestens ein weiteres Jahrzehnt und darüber hinaus verlängert werden. Darüber haben die amerikanischen und russischen Diplomaten diese Woche gesprochen. Ihr nächstes Treffen ist für Ende September geplant.

Die amerikanische Zweideutigkeit in Bezug auf New START folgt auf den Schritt Trumps, den INF-Vertrag (Intermediate-range Nuclear Forces) zur Begrenzung von Kurz- und Mittelstreckenraketen aufzukündigen. Russland zog sich daraufhin aus dem INF-Abkommen zurück und reagierte damit auf den amerikanischen Schritt. Trump hat auch den Vertrag über den Offenen Himmel aufgekündigt, der es beiden Seiten erlaubte, ihre jeweiligen Territorien zu überfliegen, um die Stationierung von Atomwaffen zu überwachen. Auch hier zog sich Russland als Reaktion auf den amerikanischen Schritt aus dem OST-Vertrag zurück.

Noch weiter zurück, im Jahr 2002, trat Washington unter George W. Bush aus dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile) aus und ebnete damit den Weg für die amerikanische Stationierung so genannter Raketenschilde in Europa. Dieser Schritt war für das strategische Gleichgewicht äußerst destabilisierend, da er die Gefahr eines Präventivschlags gegen Russland erhöhte, indem er Russlands Verteidigungsfähigkeit potenziell einschränkte.

So wurden mehrere Verträge, die eine Architektur der nuklearen Rüstungskontrolle darstellten, von Washington einseitig demontiert. Der New START-Vertrag ist das einzige verbliebene Abkommen. Und der drohte zu kollabieren, bis Biden ins Weiße Haus einzog. Die von ihm vorgenommene Erneuerung des Abkommens erfolgt derzeit auf Ad-hoc-Basis. Es besteht Bedarf an einer formellen Vereinbarung über die langfristige Verlängerung des Vertrags. Es ist zu hoffen, dass beide Seiten dies in den kommenden Gesprächen klären können.

Vor diesem Hintergrund ist die Art und Weise, wie die amerikanische Seite die Gespräche in dieser Woche in Genf charakterisiert hat, eher verachtenswert.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte kurz vor dem Treffen: „Wir setzen uns auch in Zeiten der Spannung dafür ein, Vorhersehbarkeit zu gewährleisten und das Risiko eines bewaffneten Konflikts und eines drohenden Atomkriegs zu verringern.“

Die Andeutung eines tugendhaften Engagements der USA „selbst in Zeiten von Spannungen“ ist lächerlich. Denn es sind die Amerikaner, die die strategische Stabilität mutwillig untergraben haben, indem sie einen Vertrag nach dem anderen aufgekündigt haben. Die Spannungen zwischen den USA und Russland (die die amerikanischen Spannungen mit China widerspiegeln) sind vielschichtig und nicht nur auf den Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle zurückzuführen. Hier gibt es ein Muster. Und es ist einseitig und entspringt dem amerikanischen imperialistischen Streben nach globaler Vorherrschaft.

Das von der US-Regierung finanzierte Radio Free Europe kommentierte die Gespräche in Genf diese Woche mit den Worten: „Die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Washington haben sich seit Bidens Amtsantritt im Januar weiter verschlechtert, da die Vereinigten Staaten Russland wegen Cyberangriffen, Einmischung in Wahlen und der Vergiftung und Inhaftierung des Oppositionspolitikers und Kremlkritikers Aleksei Navalny mit Sanktionen belegt haben.“

Man beachte, wie diese unbegründeten Behauptungen beiläufig als Tatsachen zitiert werden, wie es die gängige Praxis der US-Medien und der meisten ihrer Politiker ist. Biden hat, wie oben zugegeben, die Spannungen verschärft, indem er die amerikanischen Behauptungen – in Wahrheit provokative Verleumdungen – gegen Russland hervorhob.

Wir von der Strategic Culture Foundation haben in den letzten Jahren in zahlreichen Artikeln nachgewiesen, dass keine der amerikanischen Behauptungen stichhaltig ist. Cyberangriffe? Wo sind die Beweise? Keine. Einmischung in die Wahlen? Keine Beweise. Vergiftung von Nawalny? Diese Geschichte ist ein absurdes Komplott.

Wir können der US-Liste tendenziöser Argumente, die im Grunde nur Behauptungen ohne faktische oder beweiskräftige Grundlage sind, noch viel mehr hinzufügen: Aggression gegen die Ukraine, Abschuss eines malaysischen Zivilflugzeugs, Annexion der Krim, Bedrohung Europas mit dem Gasprojekt Nord Stream 2, Beihilfe zu einem Diktator in Syrien.

Lassen Sie uns nur mit einem dieser idiotischen Punkte befassen. Die Wahrheit ist, dass die USA 2014 einen gewaltsamen Putsch in der Ukraine angezettelt haben, der ein neonazistisches Regime an die Macht brachte, das bösartig antirussisch ist. Die USA haben das Kiewer Regime mit Waffen im Wert von 2 Milliarden Dollar finanziert. Die USA und ihre NATO-Verbündeten halten derzeit Kriegsübungen in der Ukraine (und Georgien) direkt an Russlands Grenzen ab. Wir können uns nicht erinnern, dass Russland jemals Militärübungen in Mexiko abgehalten hätte!

Die amerikanischen Behauptungen sind weder Information noch Journalismus. Sie sind Desinformation und psychologische Operationen. Sie sind geradezu absurd.

Diese falschen Darstellungen wurden in vielen unserer Artikel und in anderen lobenswerten Veröffentlichungen entlarvt. Aber die Amerikaner und einige ihrer europäischen Verbündeten gehen weiterhin mit diesen Falschmeldungen hausieren, als ob es sich um Fakten handelte, und sie haben auf dieser illusorischen Grundlage Dutzende von Sanktionsrunden gegen Russland verhängt. Und dann wundern sie sich, warum die Spannungen so stark geworden sind?

Biden wiederholte in dieser Woche den unbegründeten Unsinn, Russland bereite eine „Einmischung“ in die US-Zwischenwahlen 2022 vor. Er wiederholte auch die Behauptung, Russland führe Cyberangriffe auf die amerikanische Infrastruktur durch, die eine militärische Antwort der USA provozieren könnten.

Erinnern Sie sich auch daran, dass Biden Putin in der Gosse einen „Mörder“ genannt hat. Das war vor seinem Treffen mit dem russischen Staatschef in Genf im vergangenen Monat, wo sein scheinbar freundliches Lächeln die Unlogik und Doppelzüngigkeit des amerikanischen Präsidenten verriet. Wie kann man einem angeblichen Mörder bequem die Hand schütteln und ihn anlächeln?

Biden verunglimpfte Russland in dieser Woche auch als ein Land, das nur „Atomwaffen und Öl“ besitze. Seine Ignoranz und Ungehobeltheit sind erbärmlich. Leider ist sie typisch für die amerikanische politische Klasse. Und diese arrogante, miserable Denkweise lässt an der Aussicht auf friedliche Beziehungen fast verzweifeln.

Für diejenigen, die auf die Realität achten, hat der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, diese Woche einige Wahrheiten ans Licht gebracht. Er enthüllte, dass Russland seit sechs Jahren an die USA appelliert, sich an der Schaffung von Sicherheitsmechanismen gegen Cyberangriffe und ausländische Einmischung in innere Angelegenheiten zu beteiligen. Antonow sagte, dass Washington nie auf eine der russischen Initiativen reagiert habe.

In der Tat müssen die Vereinigten Staaten und Russland einen ernsthaften Dialog über die globale Sicherheit führen und gefährliche Spannungen abbauen, um einen Krieg zu verhindern. Vor allem aber müssen die Amerikaner ihre unerbittliche und systematische Verschärfung der Spannungen einstellen.