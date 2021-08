Bersets kleines Sommer-Getwitter

Während der Delta-Orkan schon wieder abflaut, sorgt der Gesundheitsminister für ein Unwetter mit an Arroganz kaum zu überbietender Nonchalance.

Auf einer Bergwanderung von einem plötzlichen Regenschauer kalt erwischt werden: Wer hat das in den vergangenen Wochen nicht schon am eigenen Leib erlebt?

In diesem launischen Sommer werden aber nicht bloss die meteorologischen Vorhersagen, sondern in noch erschreckenderem Ausmasse die Corona-Prognosen und politische Versprechungen von der Realität eingeholt.

Auch wenn es an sich schon fragwürdig erscheint, dass sich die politischen Covid-Kapitäne mitten in der schaukelnden Kreuzfahrt über den wellenreichen Pandemie-Ozean in die Ferien verabschiedet und uns mit der Erschliessung neuer Öffnungshorizonte bis zum 11. August vertröstet hatten.

Insgeheim freuten wir uns über die