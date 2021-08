COVID und Unfruchtbarkeit

armstrongeconomics.com: Der Gouverneur von Arkansas hat die Frage Nr. 1 aufgeworfen, die mehr als alles andere aufgeworfen wurde – führen die Impfstoffe zu Unfruchtbarkeit? Man muss sich die Worte dieser Ärztin anhören, die behauptet, dass es „derzeit“ keine medizinischen Beweise dafür gibt, dass Impfstoffe Unfruchtbarkeit verursachen. Was sie dann auf die unethischste Art und Weise sagt, die möglich ist:

„Es gibt keine Beweise dafür, dass die Impfstoffe Unfruchtbarkeit verursachen, aber Covid-19 könnte sie verursachen…“

Mir persönlich sind zwei Fälle bekannt, bei denen es zu einer Schwangerschaft kam. Meine Nachbarn hatten beide COVID und waren nach etwa einer Woche wieder gesund. Seine Frau war schwanger. Das kleine Mädchen wurde geboren und es geht ihr gut. Es gab keine Probleme mit ihrer Schwangerschaft. Die Frau eines anderen Freundes war schwanger, und der Arzt in Philadelphia sagte ihr, das Kind würde „wahrscheinlich“ missgebildet sein, weil sie COVID hatte, und sie sollte das Kind abtreiben. Sie gingen zu einem anderen Arzt und dem Kind ging es gut. Wurden einige Ärzte einer solchen Gehirnwäsche unterzogen, dass COVID eine Gefahr für die Schwangerschaft darstellt und die Lösung darin besteht, sich impfen zu lassen?

Ein anderer Freund, der etwa 70 Jahre alt ist, wurde geimpft. Nach fast 2 Monaten wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo man zunächst dachte, er hätte einen Schlaganfall. Dann veränderte sich sein Zustand und man dachte, es sei ein Herzinfarkt. Dann änderte sich sein Zustand erneut, und man dachte, es seien die Nieren. Einige Menschen, die nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, berichten von ähnlichen Problemen, bei denen verschiedene Organe einfach versagen. In diesem Fall sind die Ärzte völlig ratlos und können nur zuschauen. Es mag sich um einen kleinen Prozentsatz handeln, aber es gibt keine Studie, die besagt, dass man sich nicht impfen lassen sollte, wenn man x, y oder z hat.

Die Wahrheit ist, dass es KEINEN Beweis dafür gibt, dass diese Impfstoffe KEINE Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben, und irgendetwas ist sehr merkwürdig an diesem ganzen Vorstoß für eine 100%ige Impfung. Es ist völlig unethisch, die Antwort mit dem Hinweis „zum jetzigen Zeitpunkt“ zu relativieren, da noch niemand eine Studie durchgeführt hat. Der Leiter von Moderna sagte, dass sie in der Lage waren, den Impfstoff in nur zwei Tagen zu sequenzieren, weil sie seit Jahren mit Gates zusammenarbeiten. Da es sich bei der Erkältung um ein Coronavirus handelt, das auch nicht geheilt werden kann, zeigen Studien, dass dies an sich schon Immunität verleihen kann. Während des Wahlkampfs sagte Biden, dass EIN TOD zu viel sei und Trump nicht gewählt werden sollte. Jetzt jubeln sie über Todesfälle, um diese Impfung von Leuten durchzusetzen, die immer über alles lügen.

Entschuldigen Sie, wenn ich skeptisch bin, aber es ist kein Geheimnis, dass Gates‘ größte Sorge die Überbevölkerung ist. Er ist nicht daran interessiert, der Menschheit zu helfen, mehr Kinder zu bekommen oder länger zu leben. Die FDA, die Geld von Gates‘ Stiftung erhält, tut alles, um sicherzustellen, dass die Menschen NICHT behandelt werden, um ihr Leben zu retten, aber die einzige Lösung sind Gates‘ Impfstoffe. Wenn man versucht, Informationen zu erhalten, wird sofort behauptet, die Impfstoffe hätten keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Es gibt jedoch keine Studie, die das beweisen könnte, weil sie noch nicht lange genug im Einsatz sind. Das ist an sich schon eine Fehlinformation, denn niemand hat bewiesen, dass diese Behauptung falsch ist. In den Studien, die sie vorlegen, gibt es immer Einschränkungen.

„Derzeit gibt es keine Informationen in der medizinischen Literatur, die die Parameter der Spermaanalyse nach der COVD-19-Impfung untersucht haben.“

Damit wird nicht bestritten, dass es in Zukunft Probleme geben könnte. Sie sagen alle „derzeit“ oder „zu diesem Zeitpunkt“, was rechtliche Einschränkungen sind, die eine zukünftige Feststellung nicht ausschließen – OOPS – das wussten wir nicht. Das tut uns leid!