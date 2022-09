Berühmter Arzt, der für die Covid-Impfung spricht, verdächtigt nun den Booster von Pfizer, der für die Ausbreitung von Krebs verantwortlich ist

childrenshealthdefense.org: Nachdem er erkannt hatte, dass seine COVID-19-Auffrischungsimpfung seinen Krebs möglicherweise in die Höhe getrieben hatte, sagte Dr. Michel Goldman, Professor für Immunologie und Pharmakotherapie an der Université libre de Bruxelles in Belgien, dass es richtig war, mit dieser Information an die Öffentlichkeit zu gehen.

Michel Goldman, M.D., Ph.D., Professor für Immunologie und Pharmakotherapie an der Université libre de Bruxelles in Belgien, vermutet, dass seine dritte Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer seinen Krebs in die Höhe getrieben haben könnte.

Goldman, 67, ist einer der bekanntesten europäischen Verfechter der medizinischen Forschung und ein lebenslanger Befürworter von Impfstoffen.

Gegenüber The Atlantic erklärte er jedoch, er wolle, dass die Diskussion über den COVID-19-Impfstoff transparent geführt wird. Deshalb ging er mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit, dass die Auffrischungsimpfung von Pfizer, die er am 22. September 2021 erhielt, ein schnelles Fortschreiten seines angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) ausgelöst haben könnte, einer Lymphomart, die bei ihm vor der Auffrischungsimpfung diagnostiziert worden war.

Nach seiner Diagnose sagte Goldman, er habe sich beeilt, die Auffrischungsimpfung zu bekommen, weil er glaubte, dass er sie nötiger als die meisten Menschen bräuchte, weil sein Immunsystem nach Beginn der Chemotherapie geschwächt sei.

Doch nach der Spritze zeigte Goldmans Folge-CT-Scan etwas Unerwartetes: Innerhalb weniger Tage war sein Krebs so schnell gewachsen, dass überall auf dem Scan krebsartige Punkte aufleuchteten.

„Es sah aus, als hätte jemand in Michels Körper ein Feuerwerk gezündet“, berichtete The Atlantic.

Goldman und sein Bruder Serge Goldman, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Nuklearmedizin am Lehrkrankenhaus der Université libre de Bruxelles, vermuteten, dass Goldmans COVID-19-Auffrischungsimpfung die rasche Ausbreitung des Krebses in seinem Körper ausgelöst haben könnte.

Der erste CT-Scan sei „etwas beunruhigend“ gewesen, sagte Serge Goldman gegenüber The Atlantic, weil er eine asymmetrische Ansammlung von Krebsknoten um Goldmans linke Achselhöhle zeigte, wo Michel die ersten beiden Impfdosen verabreicht worden waren.

Der CT-Scan, der nach Michels dritter Impfung durchgeführt wurde, zeigte, dass sich die Asymmetrie des Krebses umgekehrt hatte und sich in seiner rechten Achselhöhle, wo er die dritte Impfung erhalten hatte, angesammelt hatte.

Die Brüder wussten, dass es sich um einen Zufall handeln könnte, aber sie hielten es für wichtig, die Möglichkeit zu untersuchen, dass der Impfstoff hinter der Häufung stecken könnte – denn das könnte bedeuten, dass bei anderen Menschen mit bestimmten Krebsarten das Risiko besteht, dass ein COVID-19-Impfstoff bei ihnen ein schnelleres Fortschreiten des Krebses bewirkt.

Am 25. November 2021 veröffentlichten die Brüder – die bereits früher gemeinsam Arbeiten verfasst hatten – und andere Kollegen einen Fallbericht, in dem sie Michel Goldmans Erfahrung beschrieben und die wissenschaftliche Gemeinschaft aufforderten, das Phänomen zu untersuchen, um festzustellen, ob es auch bei Patienten mit AITL auftritt.

„Da nukleosidmodifizierte mRNA-Impfstoffe die follikulären T-Helferzellen stark aktivieren, ist es wichtig, die möglichen Auswirkungen zugelassener SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe auf Neoplasmen, die diesen Zelltyp betreffen, zu untersuchen“, schreiben die Autoren.

Die Brüder sagten, die Fallstudie lege nahe, dass die Impfung mit dem BNT162b2-mRNA-Impfstoff von [Pfizer-BioNTech] ein schnelles Fortschreiten von AITL auslösen könnte.

Sie wiesen jedoch darauf hin, dass es „verfrüht“ wäre, die Ergebnisse aus dem Fall von Michel Goldman auf andere Patienten mit der gleichen Krebsart zu übertragen, und dass „spezielle Studien erforderlich sind“.

Es war richtig, an die Öffentlichkeit zu gehen“.

Die Fallstudie von Michel Goldman ergänzt die wissenschaftliche Literatur, die darauf abzielt, die Zusammenhänge zwischen mRNA-Impfstoffen und der Funktion von T-Helferzellen zu verstehen.

So haben frühere Forscher beispielsweise festgestellt, dass mRNA-Impfstoffe die T-Helferzellen in Schwung bringen, was erklären könnte, warum Michel Goldmans AILT nach seiner dritten Auffrischungsimpfung auf Hochtouren lief.

„Vielleicht gaben die Impfungen seinen T-Helferzellen einen solchen Ruck, dass sie durchdrehten“, berichtete The Atlantic. „Wenn sie zur Bildung von Tumoren neigten oder bereits krebsartig waren, könnte die Überstimulation das Problem noch verschlimmert haben.

Untersuchungen von Körperscans einiger Menschen, die mRNA-Impfstoffe erhalten – darunter auch Krebspatienten – zeigen eine erhöhte Aktivität in den Lymphknoten in der Nähe der Achselhöhle auf der Seite, auf der die Impfung verabreicht wurde.

Im Februar 2018 veröffentlichte ein Forscherteam des Institute for Cancer Genetics der Columbia University eine Studie mit Mäusen, die zwei Genmutationen aufwiesen – dieselben beiden Mutationen, die auch in Michel Goldmans Tumor gefunden wurden – und zeigte, dass die Mutationen T-Zellen dazu veranlassen, abtrünnig zu werden.

Die Studie zeigte auch, dass die Mäuse, wenn ihnen rote Blutkörperchen von Schafen injiziert wurden – als experimenteller Ersatz für eindringende Mikroben -, denselben Subtyp von Lymphom entwickelten, den Michel Goldman hatte.

Michel Goldman leitete zuvor ein europäisches 2-Milliarden-Dollar-Projekt zur Beschleunigung der Erforschung neuer Medikamente und sprach sich im Dezember 2020 öffentlich für die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen aus – der Technologie, die sowohl bei den Impfstoffen von Pfizer als auch von Moderna COVID-19 verwendet wird.

Damals sagte er, dass das größte Risiko – insbesondere für gefährdete Menschen – darin bestehe, sich nicht impfen zu lassen, und dass seine größte Sorge in Bezug auf die mRNA-Impfung darin bestehe, dass Menschen die möglichen Nebenwirkungen als Argument gegen die Impfung anführen könnten.

Derzeit leitet er das Institut für interdisziplinäre Innovation im Gesundheitswesen (I3h), ein universitäres Zentrum, das bei Projekten zur Entwicklung von Arzneimitteln helfen soll.

Michel Goldman bereut es nicht, mit seinem Fall an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, auch wenn er die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen für Menschen wie ihn infrage gestellt hat.

„Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es das Richtige war“, sagte er gegenüber The Atlantic.

Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass COVID-19-Impfstoffe für die große Mehrheit der Menschen nützlich sind, aber er ist sich nicht sicher, ob er selbst eine weitere Auffrischungsdosis erhalten wird.

„Ich weiß nicht, was ich tun werde“, sagte er.