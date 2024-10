Bestattungsmitarbeiter unter Druck: Drohungen nach Untersuchung mysteriöser Verstopfungen

„[Alle Einbalsamierer] sagten mir, dass sie diese gummiartigen, faserigen Verstopfungen vor 2021 noch nie gesehen hatten. Nicht ein Einziger hatte jemals eine solche gesehen… [Die Einbalsamierer] wissen nicht, was das ist, und das hat ihre Arbeit sehr erschwert.“

Dieser Ausschnitt stammt aus einem kürzlichen Interview, das Polly Tommey von Children’s Health Defense mit einem Mann namens Korey geführt hat. Laut CHD begann Korey „seltsame Verklumpungen, die von Einbalsamierern in toten Körpern nach der Einführung der COVID-Impfstoffe gefunden wurden“, zu untersuchen. Als er die Ergebnisse seiner Nachforschungen den lokalen Nachrichten präsentierte, führte dies letztlich zu Drohungen gegen die Bestattungsmitarbeiter und Reporter.

„Ich werde sagen, eine Sache haben sie [die Einbalsamierer, mit denen Korey gesprochen hat] alle gemeinsam: Sie sagten mir alle, dass sie diese gummiartigen, faserigen Verstopfungen vor 2021 noch nie gesehen hatten“, sagt Korey. Er fügt hinzu: „Nicht ein Einziger hatte jemals eine solche gesehen.“

„Die Leute versuchen, es abzutun und nennen es Hühnerfett, wie es in der medizinischen Industrie genannt wird, aber das ist nicht der Fall“, stellt Korey fest. Er beschreibt die Verstopfungen (die manchmal als Gerinnsel bezeichnet werden) als ähnlich wie ein 10 Jahre altes Gummiband.

„Es schien, als ob keine menschlichen Zellen irgendeiner Art an [dem Gerinnsel, das Korey persönlich beobachtet hat] hafteten.“ Korey fügt hinzu: „Es schien definitiv nicht von Menschen gemacht zu sein, um es vorsichtig auszudrücken.“

