Israels Krieg gegen die UN: Mehr als 230 getötete UN-Mitarbeiter angesichts zunehmender Spannungen

Tage nach dem wiederholten Beschuss des Hauptquartiers der UN-Friedenstruppe im Libanon durch israelische Streitkräfte hat die beispiellose Rhetorik Tel Avivs gegenüber der UNO einen diplomatischen Streit zwischen Frankreich und Israel ausgelöst.

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen im vergangenen Oktober hat die israelische Regierung immer wieder verschiedene UN-Gremien unterminiert, indem sie Beamte verbannte und Mitarbeiter tötete. Der ehemalige Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hat diese Kampagne als „Krieg gegen die UN“ bezeichnet. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass sogar der französische Präsident Emmanuel Macron sie öffentlich verurteilt hat.

Am 11. Oktober wurde das Hauptquartier der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) in der Stadt Naqoura zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden von israelischem Artilleriefeuer getroffen. Bei den Anschlägen wurden zwei UN-Beamte verletzt.

Während die UNIFIL und 40 weitere Staaten die Angriffe scharf verurteilten, verteidigte Israel sein Vorgehen und behauptete, die Angriffe hätten sich gegen Hisbollah-Kämpfer in dem Gebiet gerichtet, obwohl es keine Beweise für diese Behauptung vorlegte.

Am 13. Oktober gab der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Erklärung an den UN-Generalsekretär ab, in der es hieß: „Ihre Weigerung, die UNIFIL-Soldaten zu evakuieren, hat sie zu Geiseln der Hisbollah gemacht.“

Daraufhin erinnerte die UNIFIL Israel an seine völkerrechtlichen Verpflichtungen und lehnte einen Rückzug aus dem Südlibanon entschieden ab.

Anfang Oktober erklärten die israelischen Behörden UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Persona non grata und untersagten ihm die Einreise ins Land – ein beispielloser Schritt. Ein Einreiseverbot für UN-Beamte aus Israel ist jedoch nicht neu. Im Dezember letzten Jahres wurde die UN-Sonderberaterin für humanitäre Hilfe, Lynn Hastings, aus Israel ausgewiesen, gefolgt von der Verweigerung von Visa für andere UN-Mitarbeiter.

Im Januar untersagten die israelischen Behörden Ärzten, mit UN-Ermittlern zu sprechen, die Informationen über den von der Hamas verübten Anschlag vom 7. Oktober sammelten. Im Februar untersagte Israel der UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten Gebiete, Francesca Albanese, die Einreise in das Land.

Israel erhob auch eine Reihe von Anschuldigungen gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) und beschuldigte dessen Mitarbeiter, an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Diese Behauptungen führten dazu, dass verschiedene westliche Staaten, die das UNRWA, die wichtigste Hilfsorganisation im Gazastreifen, angesichts einer drohenden Hungersnot finanziell unterstützt hatten, ihre Unterstützung zurückzogen.

Als das sechsseitige Dossier Israels schließlich an die Medien weitergegeben wurde, entlarvte der britische Nachrichtensender Channel 4 News die Behauptungen als unbegründet.

Obwohl die Anschuldigungen gegen das UNRWA falsch sind, hat die Regierung Biden die Finanzierung des Hilfswerks bis März 2025 ausgesetzt. Die Vorwürfe haben auch einige westliche Medien dazu veranlasst, die Richtigkeit der von den Vereinten Nationen gemeldeten Zahl der Todesopfer im Gazastreifen infrage zu stellen, die mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums des Gebiets erstellt wurde, das von der BBC oft als „Hamas-geführtes Gesundheitsministerium“ bezeichnet wird.

Seit Oktober letzten Jahres hat Israel mehr als 230 UN-Mitarbeiter getötet, womit der Krieg in Gaza der tödlichste Konflikt für UN-Mitarbeiter in der Geschichte der Organisation ist.

Im September sprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) und bezeichnete sie als „UN-Haus der Finsternis“. Er kritisierte das Gremium als „Sumpf aus antisemitischer Galle“ und bezeichnete die Generalversammlung als „israelfeindliche Gesellschaft mit flacher Erde“.

Als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron Netanjahu kürzlich unter Verweis auf die UN-Resolution 181 ermahnte, nicht zu vergessen, dass „sein Land durch einen UN-Beschluss gegründet wurde„, schoss der israelische Premierminister zurück und behauptete stattdessen, Israel sei aus dem Krieg von 1948 hervorgegangen.

Israel argumentiert zwar, dass es sich über die zahlreichen Resolutionen der UN-Generalversammlung hinwegsetzen kann, in denen seine Handlungen verurteilt, ein Waffenstillstand gefordert und die Beendigung der Besatzung verlangt wird, und beruft sich dabei auf deren „nicht bindenden“ Charakter, hat aber bei anderen UN-Gremien nicht die gleiche Flexibilität.

Der Internationale Gerichtshof (IGH), das oberste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, hat vorläufige Maßnahmen gegen Israel erlassen, nachdem er die Klage Südafrikas angenommen hatte, in der es heißt, dass im Gazastreifen ein Völkermord begangen wird. Später wurden weitere vorläufige Maßnahmen erlassen, um weitere Verstöße gegen das Völkerrecht durch Israel zu verhindern. Als Reaktion darauf bezeichnete Israel den IGH als antisemitisch und bemühte sich, die umfangreichen UN-Beweismittel, die Südafrika dem Weltgerichtshof vorgelegt hatte, zu delegitimieren.

Im März verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) die Resolution 2728, in der ein Waffenstillstand bis zum Ende des Ramadan gefordert wurde. Israel verstieß gegen die Resolution und beschuldigte den Rat einmal mehr des Antisemitismus. Im Gegensatz zu den Resolutionen der UN-Generalversammlung sind die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verbindlich. Mit Unterstützung der Regierung Biden versuchte Israel jedoch zu argumentieren, dass die Resolution nicht bindend sei, und ignorierte sie anschließend.

Die israelische Regierung hat ihre Kriegsanstrengungen auf die Vereinten Nationen ausgedehnt, indem sie die Glaubwürdigkeit der UN-Experten und -Gremien untergrub, die Finanzierung ihrer Hilfsbemühungen einschränkte, Beamte verbot oder ihre Mitarbeiter schädigte. Diese Aktionen haben nun den Zorn der europäischen Staaten auf sich gezogen.