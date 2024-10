Dr. McCullough hinterfragt Qualifikationen von Casey und Calley Means bei Senatsanhörung zu Ernährung und Gesundheit.

„Wer sind diese Leute [Casey und Calley Means] und wo waren sie 2020? [Casey] hat keine Veröffentlichungen zu Ernährung oder Stoffwechsel…keine Qualifikationen [in] diesem Bereich…ich denke, sie müssen einen unglaublichen… Öffentlichkeitsarbeiter haben.“

Der Internist, Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough stellt zwei wichtige Fragen in einem kürzlichen Interview mit Shannon Joy: Wer genau sind Casey und Calley Means? Und wo waren sie 2020?

Indem er seine eigenen Fragen beantwortet, merkt McCullough an, dass Casey Means eine ehemalige Assistenzärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Stanford-Universität ist, die ihr Studium im fünften Jahr abgebrochen hat, um Unternehmerin zu werden. McCullough erklärt, dass Casey die Gründerin von Levels Health ist, welches „mit metabolischen Gesundheitsdaten arbeitet“.

Casey sei „eine Neuling im Unternehmerbereich der Gesundheit“, sagt McCullough und fügt hinzu, dass „sie keine Veröffentlichungen zu Ernährung oder Stoffwechsel“ habe und „keine Qualifikationen zu…Lebensmittelzusatzstoffen oder [irgendetwas anderem in] diesem Bereich“ vorweisen könne.

Der Arzt bemerkt weiter, dass Calley Means, ihr Bruder, Mitbegründer eines anderen Unternehmens namens Truemed sei. Er fügt hinzu, dass keiner der Means-Geschwister eine „wissenschaftliche Erfolgsbilanz“ habe und dennoch plötzlich im US-Senat und „auf jedem Podcast der Welt“, einschließlich Joe Rogans, aufgetreten sei.

„Es gab keine Ernährungsexperten bei der Senatsanhörung. Keinen einzigen“, sagt McCullough und bezieht sich dabei auf eine Senatsanhörung, die am 30. September dieses Jahres auf dem Capitol Hill stattfand. An der Anhörung nahmen Casey und Calley, RFK Jr., Senator Ron Johnson und Jordan Peterson sowie andere bekannte Persönlichkeiten teil, die von den alternativen Medien als Herausforderer des Establishments dargestellt wurden.

„Ich meine, das Ganze sah für mich wie ein Zirkus aus“, sagt McCullough über die Anhörung. Er stellt fest, dass die Anwesenden bei der Anhörung „wirklich gegen Frühstückszerealien“ als großes Gesundheitsproblem vorgingen.

„Weißt du, das gesamte Diät-Thema von wegen ‚Wir werden vergiftet?‘ Weißt du, was die Antwort darauf ist? Hör auf, dieses Zeug zu essen“, sagt McCullough unverblümt. „Das haben wir den Leuten schon immer gesagt.“

Teilausschnitt des Transkripts:

„Weißt du, die Frage ist, wer sind diese Leute und wo waren sie 2020? Ich meine, also, du weißt schon, nur um das herauszufinden. Casey Means ist eine ehemalige Assistenzärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Stanford-Universität. Also sie ist eine Assistenzärztin, und sie bricht ihr Studium im fünften Jahr ab, um Unternehmerin zu werden. Und sie ist Gründerin eines Unternehmens namens Levels Health, das sich mit metabolischen Gesundheitsdaten beschäftigt. Sie ist also eine Neuling im Unternehmerbereich der Gesundheit.

„Sie hat keine Veröffentlichungen zu Ernährung oder Stoffwechsel. Sie hat keine Qualifikationen zu, du weißt schon, Lebensmittelzusatzstoffen oder irgendeinem dieser Bereiche. Und dann Calley Means, ihr Bruder. Er ist Mitbegründer eines anderen Unternehmens namens Truemed. Also, was ich denke, ist, dass sie einen unglaublichen Promoter, Öffentlichkeitsarbeiter haben müssen. Ich meine, für Menschen, die keine Erfolgsbilanz haben, keine wissenschaftliche Erfolgsbilanz, um plötzlich im Senat aufzutauchen und plötzlich in jedem Podcast der Welt zu erscheinen, einschließlich Joe Rogan, mit diesen Aussagen wie [Maissirup mit hohem Fructosegehalt ist eine] Massenvernichtungswaffe.

„Und schau dir an, worauf sie es abgesehen haben. Das ist wirklich interessant. Jetzt gibt es Gesellschaften für Präventivmedizin. Es gibt die US-amerikanische Präventivdienst-Taskforce. Es gibt das gesamte Gebiet der klinischen Ernährung. Es gab keine Ernährungsexperten bei der Senatsanhörung. Keinen einzigen. Es war keiner der großen Akteure dort vertreten. Und plötzlich kommen die Podcaster und diese jungen Unternehmer, und jetzt sollen sie Amerika anführen, mit einem Krebstransplantationschirurgen.

„Ich meine, das Ganze sah für mich wie ein Zirkus aus, als ich mir das angesehen habe. Und, hör mal, das. Zucker Frosted Flakes. Ich meine, sie haben es wirklich auf Frühstückszerealien abgesehen. Okay. Zucker Frosted Flakes wurde 1952 eingeführt. Im Jahr 1983 haben sie Zucker aus dem Namen gestrichen, also heißt es nur noch Frosted Flakes. Froot Loops wurde 1963 eingeführt. Und natürlich enthält es Tartrazin, das FD & C Yellow 5 ist. Alle Frühstückszerealien haben etwa 12 Gramm Zucker.

„Und weißt du, das gesamte Diät-Thema, von wegen, wir werden vergiftet? Weißt du, was die Antwort ist? Hör auf, dieses Zeug zu essen. Das sagen wir den Leuten schon immer. Hör zu. Bei Diäten geht es darum, erwachsene Entscheidungen zu treffen. Hör auf, dieses Zeug zu essen. Und also, weißt du, es läuft darauf hinaus, dass sie nicht die Experten im Raum hatten. Die Leute, die sie in den Raum gebracht haben, scheinen opportunistische Podcaster oder andere Leute zu sein, und dann plötzlich dieser Wechsel zu dieser archetypischen Angst, dass wir vergiftet werden. Nun, ich denke, der Fehler, den RFK macht, ist, dass er dieses völlige Vertrauen in internationale Daten hat. Oh, die Gesundheit der Amerikaner ist schlechter als die so vieler anderer Menschen. Nun, lass mich dir etwas sagen. Geh nach Russland. Ich war dort. Geh nach Kolumbien und Südamerika. Ich war dort. Sie haben keine Gesundheitsstatistiken, auf die man sich verlassen könnte. Das haben sie nicht. Diese Behauptung, dass unsere Gesundheit schlechter ist als die aller anderen, ist nicht gestützt.

„Ich war in Kanada, Mexiko, Europa. Alle sind gleichermaßen ungesund. Alle sind gleichermaßen fettleibig. Das ist der größte Unsinn, dass Amerika irgendwie weniger gesund ist.“

Komplettes Interview: