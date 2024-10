Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Moderner Blockwart oder private Zensurbehörde? Trusted Flagger | Prof. Dr. Christian Rieck

Das dunkle Kapitel „Gegenwart“

Dr. Markus Krall: Droht der Kollaps des Geldsystems? – Webinar Teil 2!

Nach den mRNA-Impfungen: Nie dagewesene Nebenwirkungen und sehr schwer zu behandelnde Krankheiten

Größtes Experiment aller Zeiten (mRNA) – Dr. Michael Nehls & Dr. Paul Cullen

Auf den Punkt – Weltgesundheits(kartell)gipfel 2024 Berlin

Chinas Infrastruktur ist weltweit FÜHREND (Amerika hat sie nicht)

Klage gegen Bill Gates und andere Ausführende des „Covid-19-Projekts“ wegen Betrugs an Niederländern

Gibt es etwas Größeres als Gott?

Israels Bombardierung von Beirut – Erste Eindrücke vor Ort

Meinungsfreiheit in Gefahr! Zensur und Überwachung drohen (Trusted Flagger)

Zucker, ein Gift das süchtig macht, verantw. für Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit… Auch Süssstoffe

„Wenn DAS passiert, wird sich die Welt massiv verändern.“ – Alexander von Bismarck spricht Klartext

MUSK: WENN TRUMP VERLIERT, WERDEN DIE MENSCHENFEINDE DEMOKRATIE UND WAHRHEIT ZERSTÖREN

„Bitcoin-Gelduntergang“: So denke ich wirklich über Bitcoin // Professor Christian Rieck