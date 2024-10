Warum die US-Wahl(en) scheißegal ist

Catte Black

Wir wurden gefragt, warum wir nicht mehr über die Wahlen in den USA berichten.

Die Antwort ist einfach und lautet wie folgt

Natürlich gibt es oberflächliche Unterschiede. Aber das ist nur Schminke.

Oder vielleicht ist „Karnevalsmaske“ eine bessere Analogie.

Oder Kinderfänger in geliehener, schriller Kleidung.

Jedenfalls in einem Kostüm. Ihre öffentlichen Bilder sind aufgesetzte Persönlichkeiten mit aufgesetzten Werten, die verschiedene Demografien ansprechen, vorgefertigte und bedeutungslose Binaritäten schaffen und die Illusion einer Debatte, einer gelebten Demokratie – einer echten Wahl – vermitteln sollen.

Trump ist der geradlinige, großmäulige „Außenseiter“, der Libertäre, altmodische Konservative und den Bibelgürtel ansprechen soll – diejenigen, die „Amerika zurückhaben wollen“.

RFK Jr. wurde hinzugefügt, um ein paar Covid-Skeptiker ins Boot zu holen, die sonst vielleicht selbstständig denken würden.

Harris ist in seiner ganzen selbstwidersprüchlichen, doppelzüngigen Verrücktheit „wach“. Sie ist schrecklich, aber die Vision von Trump ist so viel schlimmer, dass die halbverrückte amerikanische „Linke“ ihren klammen Leichnam leidenschaftlich umarmt.

Aber wie jeder mit einem halben Gehirn und dem Mut, es zu benutzen, klar erkennen kann, sind sie unter diesen grotesken kleinen Masken nur Marionetten desselben Globalismus – wie so ziemlich jede politische Figur, jeder Kommentator, jede Persönlichkeit des Showbusiness, die man nennen kann.

Welcher Hintern auch immer im Sessel des Oval Office sitzt, das Ergebnis wird dasselbe sein.

Dasselbe wie JETZT. Eine einfache Fortsetzung der Einführung, die sich 2020 in ihrer ganzen Schrecklichkeit zeigen wird.

Der einzige kleine Unterschied könnte in den Medienberichten liegen, die uns alle dorthin bringen sollen. Das bringt uns zu…

Ich meine, warum sollte man das glauben?

Lassen Sie es mich klarstellen: Sie kontrollieren die Berichterstattung, die Medien, das Finanzsystem, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und die Lebensmittelversorgung, aber Sie glauben, sie überlassen Ihnen die Kontrolle darüber, wer PRÄSIDENT ist?

