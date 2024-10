Das Imperium schlägt zurück! uncutnews unter massiver Zensur – Kampf gegen Shadowbans und Bots auf sozialen Plattformen

Der uncutnews-Kanal wird zunehmend zensiert und steht sowohl auf Telegram als auch auf X unter einem Shadowban*. Suchen Nutzer nach unserem Kanal, können sie ihn nicht mehr finden, es sei denn, sie sind bereits Mitglieder. Auf Google erscheint unsere Webseite nicht mehr in den Suchergebnissen, was uns nahezu unsichtbar macht. Zusätzlich sind unsere Telegram-Posts auf externen Webseiten nicht mehr lesbar, was unsere Reichweite weiter einschränkt. Neue Mitglieder erreichen wir nur noch durch direkte Empfehlungen oder das Teilen unserer Beiträge.

Zudem setzen Bots und Fake-Kanäle auf X und anderen Platformen, Nutzer, die unsere regierungskritische Inhalte teilen, massiv unter Druck. Diese Bots sind nicht nur anonym und reagieren nicht wenn man sie konfrontiert, sondern greifen die Poster auch aggressiv mit Beleidigungen und Denunziationen an. Dies führt dazu, dass viele Nutzer sich gezwungen fühlen, keine kritischen Inhalte mehr zu posten. Die Bots zielen darauf ab, die Glaubwürdigkeit alternativer und freier Informationen zu untergraben und abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Hinter diesen Angriffen könnten Organisationen stehen, die darauf abzielen, den freien Informationsfluss zu kontrollieren, möglicherweise mit Unterstützung staatlicher Akteure oder privater Unternehmen. Diese Zensur stellt eine ernste Bedrohung für die Meinungsfreiheit dar.

Dringende Untersuchungen sind erforderlich, um die Netzwerke hinter diesen Bots und die umfassende Zensur aufzudecken. Die Unterstützung unserer Leser ist entscheidend, um diese Zensur zu überwinden und den Zugang zu wichtigen Informationen weiterhin zu ermöglichen.

*

*Ein Shadowban ist eine Art unsichtbare Zensur, bei der ein Nutzer oder ein Kanal auf sozialen Plattformen ohne sein Wissen in der Sichtbarkeit eingeschränkt wird. Dies bedeutet, dass Beiträge des Nutzers anderen kaum angezeigt werden, und der Kanal oder die Inhalte erscheinen nicht in Suchergebnissen, obwohl sie technisch noch vorhanden sind. Der Nutzer kann weiterhin posten, aber seine Reichweite wird erheblich reduziert, ohne dass er darüber informiert wird. Es ist eine subtile Methode, Inhalte zu unterdrücken, ohne einen formellen Bann auszusprechen.