Krieg gegen Gaza: Israel hat seine Menschlichkeit verloren, während es seine Macht zu töten zelebriert

Gideon Levy

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober hat Israel überwältigt und sein Gesicht völlig verändert. Das Land musste nach einem kolossalen Versagen der israelischen Sicherheitskräfte eine taktische Niederlage hinnehmen, erholte sich aber schnell wieder, um eine Kampagne von Massentötungen, Bevölkerungsvertreibungen, Gebietsbesetzungen, Attentaten und anderen Operationen, wie dem Pager-Amok im Libanon, zu starten.

Wir wollen hier nicht über den Wert oder die Kosten dieser gewalttätigen Aktionen streiten, von denen viele unmoralisch und illegal waren. Was viel tiefer geht, ist der Wandel der Moral und der Werte, den Israel seit dem 7. Oktober durchgemacht hat.

Die Fähigkeit des Landes, sich von diesem Wandel zu erholen, ist höchst zweifelhaft. Kein militärischer Sieg kann Israel wieder zu dem machen, was es vor dem 7. Oktober war.

Im Laufe des letzten Jahres hat sich Israel auf mehrere Annahmen geeinigt: Erstens, dass das Massaker vom 7. Oktober ohne jeglichen Kontext stattfand und allein auf die angeborene Blutrünstigkeit und Grausamkeit der Palästinenser in Gaza zurückzuführen ist.

Zweitens tragen alle Palästinenser die Schuld an dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten. Und eine dritte Annahme stützt sich auf die ersten beiden: Nach diesem schrecklichen Massaker darf Israel alles tun. Niemand hat das Recht, zu versuchen, es zu stoppen.

Im Namen des Rechts auf Selbstverteidigung, das nach israelischen Wertvorstellungen ausschließlich den Israelis, niemals aber den Palästinensern vorbehalten ist, darf Israel zügellose Rache- und Bestrafungsaktionen für das, was die Hamas ihm angetan hat, durchführen.

Im Namen seines Rechts auf Selbstverteidigung darf Israel Hunderttausende von Menschen aus ihren Häusern im Gazastreifen vertreiben, die vielleicht nie mehr zurückkehren werden, wahllos Zerstörung in dem Gebiet anrichten und mehr als 40 000 Menschen töten, darunter viele Frauen und Kinder.

Im Namen seines Rechts auf Selbstverteidigung ist es Israel außerdem gestattet, die Führer der Hamas ohne Rücksicht auf „Kollateralschäden“ auszuschalten – die schon lange keine mehr sind – und Hunderte von Menschen bei Attentatsmissionen zu töten, die Israel als legitime Operationen betrachtet.

Barbarischer Diskurs

Angesichts der beispiellosen Zahl der Todesopfer am 7. Oktober hatte Israel das Gefühl, sich von den Fesseln der politischen Korrektheit befreien zu können und gleichzeitig die Barbarei sowohl im israelischen Diskurs als auch im Verhalten der Armee zu legitimieren.

In dem Maße, in dem die Barbarei gerechtfertigt wurde, wurde die Menschlichkeit aus der öffentlichen Diskussion entfernt und zuweilen sogar für ungesetzlich erklärt. Es ist nicht so, dass der israelische Diskurs zuvor human und aufmerksam gegenüber der Notlage des palästinensischen Volkes gewesen wäre, aber nach dem 7. Oktober wurden alle verbliebenen Hemmungen beseitigt.

Es begann damit, dass jede Äußerung von Mitgefühl, Solidarität, Sympathie oder sogar Schmerz als Reaktion auf die schreckliche Bestrafung des Gazastreifens kriminalisiert wurde. Solche Äußerungen werden als Verrat betrachtet. Israelis, die in den sozialen Medien Mitgefühl oder Menschlichkeit zum Ausdruck brachten, wurden überwacht und zu polizeilichen Ermittlungen vorgeladen. Einige wurden aus ihren Jobs entlassen.

Diese Form des McCarthyismus hat vor allem palästinensischen Bürgern Israels geschadet, aber auch sympathisierende Juden haben eine harte Reaktion der Behörden hervorgerufen. Im Grunde genommen wurde das Mitgefühl verboten. Es darf gegenüber Palästinensern nicht geäußert werden – nicht einmal gegenüber toten, verwundeten, hungrigen, behinderten oder verwaisten Babys. Alle sind zu Recht den Strafen ausgesetzt, die Israel verhängt.

Der Verlust seiner kollektiven Menschlichkeit gegenüber dem palästinensischen Volk könnte sich für Israel als unheilbar erweisen. Dass das Land sie nach diesem Krieg zurückgewinnen wird, ist äußerst zweifelhaft.

Der Verlust der Menschlichkeit im öffentlichen Diskurs ist eine ansteckende und manchmal tödliche Krankheit. Eine Genesung ist sehr schwierig. Israel hat jegliches Interesse an dem verloren, was es dem palästinensischen Volk antut, und argumentiert, dass es das „verdient“ hat – und zwar alle, einschließlich der Frauen, Kinder, Alten, Kranken, Hungernden und Toten.

Die israelischen Medien, die im letzten Jahr so schamlos waren wie nie zuvor, tragen freiwillig die Fahne der Aufwiegelung, der Entflammung der Leidenschaften und des Verlustes der Menschlichkeit, nur um ihre Konsumenten zufrieden zu stellen.

Die inländischen Medien haben den Israelis so gut wie nichts vom Leid der Palästinenser in Gaza gezeigt, während sie die gegen die Enklave und ihre Bevölkerung gerichteten Äußerungen von Hass, Rassismus, Ultranationalismus und manchmal auch Barbarei beschönigten.

Feiern der Ermordung Nasrallahs

Als Israel 100 Menschen tötete, indem es eine Schule in Gaza-Stadt bombardierte, in der Tausende von Vertriebenen untergebracht waren, und behauptete, es handele sich um eine Einrichtung der Hamas, machten sich die meisten israelischen Medien nicht einmal die Mühe, darüber zu berichten.

Die Tötung von 100 Vertriebenen, darunter auch Frauen und Kinder, durch die israelische Armee ist in Israel als redaktionelle Option weder wichtig noch interessant. Niemand dachte daran, zu protestieren oder Kritik zu üben oder gar zu fragen, ob dies eine legitime Aktion war – schließlich bezeichnete die israelische Armee die Einrichtung als eine Hamas-Einrichtung, wodurch alles erlaubt war.

Der Tiefpunkt im öffentlichen Diskurs Israels folgte jedoch nach der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut. Die israelischen Medien feierten – es gibt kein anderes Wort dafür – seine Ermordung und ignorierten dabei den Preis, den viele Libanesen mit ihrem Leben bezahlt haben. Seit wann ist der Tod eines Menschen, selbst eines erbitterten und grausamen Feindes, ein Grund zum Feiern?

Nasrallahs Tod löste einen Freudentaumel aus. Wenn eine solche Freude nicht nur geäußert, sondern auch von den Medien insgesamt gefördert und vorangetrieben wird, führt dies zu einem barbarischen Diskurs.

Am Morgen nach der Ermordung Nasrallahs lief ein Reporter von Kanal 13, einem der führenden Fernsehsender des Landes, durch die Straßen einer Stadt im Norden Israels und verteilte in einer Live-Sendung Pralinen an Passanten. Nie zuvor hatte es eine Live-Sendung gegeben, in der Süßigkeiten verteilt wurden, um einen gezielten Mord zu feiern.

Dies war ein neuer Tiefpunkt. Ein anderer Journalist, ein viel prominenterer, der die selbsternannte „gemäßigte Mitte“ vertritt, schrieb auf X (früher Twitter): „Nasrallah wurde in seiner Höhle zerquetscht und starb wie eine Eidechse … ein passendes Ende“ – als ob der Reporter selbst den unterirdischen Bunker mit seinen eigenen Händen zerschlagen hätte. Andere Nachrichtensprecher stießen live auf die Ermordung mit Arak an.

Dieser barbarische Patriotismus wurde mit Begeisterung auf die Fahnenstange geschrieben, und Israel jubelte.

Die Nazis nannten die Juden Ratten, und Nasrallah ist in den Augen Israels eine „Eidechse“.

Selbst das Ausmaß des Todes, das 80 Bomben in Beirut angerichtet haben, ändert nichts an diesem Kalkül. Hundert Unschuldige, tausend, ja sogar 16.000 tote Kinder – all das ändert nichts an der neuen israelischen Mentalität.