Googles Imperium zerbricht

Seit fast einem Jahrzehnt steht der Gigant aus dem Silicon Valley, der uns mit bunten Doodles und einst harmlosen Suchmaschinen bezaubert, unter dem Mikroskop, und doch schien er bis vor Kurzem vollkommen unantastbar. Google, das ewige Goldkind der Tech-Branche, tat so, als seien die Anhörungen im Kongress nur eine Ablenkung – eine echte Möglichkeit, das Anwaltsteam zu trainieren und seine Redekünste aufzufrischen. Sicher, der eine oder andere Senator fummelte herum und war kaum in der Lage, die Geräte zu bedienen, denen man vorwarf, Werkzeuge böser monopolistischer Praktiken zu sein, aber ernsthafte Konsequenzen? Google war unantastbar. Allein der Gedanke, dass der Gigant sich für Kartellverstöße verantworten müsste, war lächerlich – bis er es nicht mehr war.

Irgendwann Mitte der 2010er Jahre, begann sich der Wind zu drehen. Was mit dem üblichen Gemurre der Behörden begann, wurde zu umfassenden Untersuchungen. Im Jahr 2020 sah sich Google, einst der Liebling der Tech-Revolutionäre, mit einer formellen Kartellklage konfrontiert. Es schien, als wäre das Spiel vorbei, oder zumindest war es peinlich nahe dran. Aber trotz des ganzen Lärms dachte die Unternehmensführung wahrscheinlich, dass alles wie immer sei. Sie haben das schon einmal erlebt, oder? Es ist doch nicht so, dass heutzutage jemand Monopole zerschlagen würde – schließlich war dies nicht der Microsoft-Prozess aus den 90er Jahren.

Das Urteil ist gefallen: Google, du bist ein Monopolist

Dieses Maß an Selbstgefälligkeit wurde im August erschüttert, als Richter Amit Mehta ein Urteil fällte. „Google ist ein Monopolist“, erklärte Mehta in einer Aussage, die man als die Untertreibung des Jahrzehnts bezeichnen könnte. Der Fall, Vereinigte Staaten von Amerika gegen Google LLC, hätte genauso gut den Titel The US Government Finally Finds its Backbone tragen können. Mehta nahm kein Blatt vor den Mund: „Google hat wie ein [Monopolist] gehandelt, um sein Monopol zu erhalten. Es hat gegen Abschnitt 2 des Sherman Acts verstoßen“.

Das ist Juristensprache für: „Sie haben die Konkurrenz wie eine Saftschachtel zerquetscht, und wir rufen Sie auf.“

Dies war auch nicht nur ein kleiner Klaps auf die Hand. Es war der zweite große juristische Schlag für Google in weniger als einem Jahr, nachdem eine Epic Games-Klage im Dezember 2023 die fragwürdigen Praktiken im Zusammenhang mit Android und seinem App-Store ins Visier genommen hatte. Man weiß, dass es schlimm ist, wenn sogar die Videospielindustrie einen in die Pfanne haut.

Die Mächtigen zucken mit den Schultern: Google bleibt cool – vorerst

Doch wie es sich für einen Konzernriesen gehört, hat Google kaum mit der Wimper gezuckt. Sicher, das Unternehmen wurde gerade beschuldigt, sich wie ein digitaler Mafiaboss zu verhalten, aber was sind schon ein paar juristische Niederlagen? Trotz des Feuerwerks vor Gericht schien das Tagesgeschäft von Google unangetastet zu bleiben. Keine unmittelbaren Abhilfemaßnahmen. Keine großen Änderungen. Nur das übliche „Wir sind bei allem Respekt anderer Meinung und werden unsere Optionen prüfen“ von der Rechtsabteilung. Man konnte das Achselzucken in den Pressemitteilungen praktisch hören.

Aber auch für Google hat die Uhr zu ticken begonnen. Die jüngsten Gerichtsentscheidungen und einige sich abzeichnende Abhilfemaßnahmen deuten darauf hin, dass die Vormachtstellung des Unternehmens endlich infrage gestellt werden könnte.

Abhilfemaßnahmen: Beschneiden der Ränder oder Beschneiden bis zum Kern?

Nach dem Fall Epic Games haben die Gerichte Google zu etwas gezwungen, was noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: alternative App-Stores auf Android-Geräten zuzulassen und die ganze „Wenn du unsere Dienste nicht nutzt, bist du ein Niemand“-Routine aufzugeben, die die Plattform abgeschottet hatte. Das ist eine große Sache, aber wie zuvor erwähnt, wir sprechen hier von einem Unternehmen, das es sich leisten könnte, ein selbstfahrendes Auto mit dem Kleingeld zwischen seinen Sofakissen auf den Markt zu bringen.

Gleichzeitig wetzt das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) seine Messer. Die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen beinhalten nicht unbedingt die Zerschlagung von Google wie in einer Tech-Fantasie der späten 90er Jahre. Nein, sie schlagen keine dramatische Aufspaltung vor – YouTube und Waymo bleiben vorerst sicher unter dem Dach von Google verankert. Aber sie stellen eindeutig die Weichen für einige ernsthafte Veränderungen, die darauf abzielen, Google seine ungeheuerlichsten Wettbewerbsvorteile zu nehmen.

Das DOJ will die Festung aus restriktiven Verträgen und Hinterzimmerabsprachen einreißen, die Google an der Spitze gehalten haben. Sie haben es auf Googles Umsatzbeteiligungsmodelle mit großen Unternehmen wie Apple abgesehen, die im Grunde dafür gesorgt haben, dass kein Konkurrent bei der Suche eine Chance hatte. Vergessen Sie die müde Ausrede, „einfach die beste Option zu sein“. Das war ein abgekartetes Spiel, und jeder wusste es.

Chrome, Android, Spielen

Aber das ist noch nicht alles. Richter Mehta und das Justizministerium drängen auf die mögliche Aufteilung von Googles wertvollen Besitztümern: Chrome, Play und Android. Das Dreiergespann, das Googles eisernen Griff auf die Art und Weise ausmacht, wie wir browsen, einkaufen und kommunizieren, ist plötzlich im Fadenkreuz.

Und dann sind da noch die süßen, süßen Daten. Jahrelang hat Google Berge davon gesammelt, wie ein Goldgräber, der Nuggets in Form von Suchanfragen, Standortdaten und Kaufgewohnheiten hortet. Das DOJ schlägt nun vor, dass Google gezwungen werden sollte, diese Daten weiterzugeben – oder zumindest damit aufzuhören, sie als Schutzschild zu verwenden. Mit anderen Worten: Google kann nicht länger den Vorwand des Schutzes der Privatsphäre der Nutzer nutzen, um Konkurrenten auszusperren. Seien wir ehrlich: Google hat Ihre Privatsphäre nicht geliebt. Es liebte Ihre Daten.

Der Beginn des Endes oder nur ein Hindernis auf dem Weg?

Jetzt fragen wir uns: Ist es das? Ist dies der Moment, in dem Googles Technologiemonopol beginnt, sich Stück für Stück aufzulösen, wie ein überdehnter Pullover? Oder ist es nur eine weitere Hürde für ein Unternehmen, das gelernt hat, Hindernisse mit Leichtigkeit zu überwinden?

Richter Mehta machte deutlich, dass die Abhilfemaßnahmen nicht nur Googles illegale Handlungen betreffen sollten, sondern auch die breiteren Auswirkungen seines Verhaltens. Durch die Beendigung der Exklusivverträge, die Einschränkung der Datenkontrolle und die mögliche Abtrennung von Schlüsselbereichen wie Android oder Chrome beginnen die Machthaber, das digitale Imperium zu zerschlagen.

Aber machen wir uns nichts vor. Google wird nicht kampflos untergehen. Es hat mehr Anwälte als ein Wall Street Hedge-Fonds und genug Geld, um den Kongress in einen anhaltenden Stupor zu versetzen. Das könnte der Anfang von etwas sein.

Während das DOJ die Schrauben anzieht, ist die Reaktion von Google nichts weniger als vorhersehbar: Empörung aus vollem Halse unter dem Deckmantel der Sorge um „das Allgemeinwohl“. Die jüngsten Entwicklungen bedrohen nicht nur Googles Vorherrschaft bei der Suche, sondern auch seinen Würgegriff bei KI-gesteuerten Suchwerkzeugen und, was für Mountain View noch alarmierender ist, sein äußerst lukratives Anzeigengeschäft. Wenn man im Grunde Geld drucken kann, indem man kontrolliert, wer wo Werbung schalten darf, ist der Verlust dieser Kontrolle wie ein Schlag in die Magengrube. Aber laut Google geht es nicht um die eigene Brieftasche, sondern um Sie, den bescheidenen Nutzer. Das Unternehmen hat eine groß angelegte PR-Aktion gestartet und betont, dass die Versuche der Regierung, ihr Monopol einzuschränken, nicht nur „radikal“, sondern geradezu gefährlich für Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer Geräte sind.

Übersetzung: „Wir sind in die Enge getrieben worden, aber wenn wir untergehen, nehmen wir Ihr Android-Telefon mit uns.“

In einem Blogpost, der so ausgefeilt ist wie eine Super-Bowl-Werbung, warnte die Google-Führung, dass die Maßnahmen des DOJ „Ihr Telefon und Ihren Browser zerstören“ könnten, als ob ihr Monopol das Einzige sei, was das gesamte digitale Ökosystem zusammenhält. Das war bisher nicht alles. Das Unternehmen zeichnete auch ein dystopisches Bild einer gelähmten US-Wirtschaft, die von einer übereifrigen Regierung gelähmt wird, in der technologische Innovationen der Vergangenheit angehören und Amerikas technologische Vorherrschaft am Leben erhalten wird. Es ist ein klassisches Big-Tech-Drehbuch: Wenn alles andere versagt, muss man den Eindruck erwecken, dass die Wirtschaft zusammenbricht, wenn man aufgefordert wird, fair zu spielen.

Medienmanipulation: Die Google-Spin-Maschine in Aktion

Hinter den Kulissen hat die PR-Maschine von Google Überstunden gemacht. Ihre Strategie? Die Medien mit sympathischen Stimmen zu überschwemmen, von denen viele bequemerweise ihre finanziellen Verbindungen zu Google verschweigen. Diese Taktik ist so alt wie die Zeit – man setzt auf Experten und Kommentatoren, die zufällig die eigenen Ansichten teilen, um sicherzustellen, dass die Schlagzeilen günstig bleiben.

Die Financial Times und der Economist sind zwei renommierte Publikationen, die immer dann Alarm schlagen, wenn Big Tech in die Kritik gerät. Es ist kein Zufall, dass diese Medien die Position von Google nachdrücklich verteidigen und argumentieren, dass der kartellrechtliche Kreuzzug der Regierung die Innovation und die globale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Auch wenn diese Artikel den Anschein der Unparteilichkeit erwecken, entsprechen ihre Argumente doch ein wenig zu sehr dem PR-Drehbuch von Google. Komisch, dass das passiert.

Aber das hört nicht bei der Presse auf. Googles Heer von Stellvertretern reicht bis zu Fernsehsendern wie CNBC, wo ehemalige Google-Mitarbeiter wie Bret Taylor aufmarschieren, um infrage zu stellen, ob unsere gewählten Vertreter überhaupt in der Lage sind, die Feinheiten der Tech-Regulierung zu verstehen. Das ist die klassische Herablassung des Silicon Valley: „Diese Politiker wissen kaum, wie man ein Smartphone bedient, wie können sie da wissen, was gut für die Zukunft der KI ist?“

Politisches Marionettentheater: Der Mark Cuban-Faktor

Und dann ist da noch Mark Cuban – Milliardär, Investor, Shark Tank-Star und offenbar Googles neuester politischer Killer. Cuban, der zufällig als Berater für Google tätig ist und gleichzeitig enge Beziehungen zur Harris-Kampagne unterhält, hat Schlagzeilen gemacht, indem er andeutete, dass Lina Khan, eine vom Vizepräsidentschaftskandidaten J.D Vance bevorzugte Regulierungsbehörde, ihre Koffer packen würde, wenn er Präsident wäre. Es spielt keine Rolle, dass Khan nicht einmal direkt in den Google-Kartellfall verwickelt ist; ihre Absetzung wäre das symbolische „Fick dich“, nach dem Google und seine Big-Tech-Freunde gerufen haben.

Khan repräsentiert natürlich alles, was monopolistische Giganten erschreckt – ein Vorsitzender der Federal Trade Commission, der daran interessiert zu sein scheint, den Wilden Westen des Silicon Valley zu regulieren. Cubans Kommentare hatten weniger mit Khan zu tun, als vielmehr mit einer klaren Botschaft: Wenn ihr uns in die Schranken weisen wollt, denkt noch einmal darüber nach. Wir haben Freunde in hohen Positionen, und wir haben keine Angst, sie zu benutzen.

Akademiker und Denkfabriken: Die unsichtbare Hand von Google

Als ob die Medien und die politische Macht nicht schon genug wären, dringt der Einfluss von Google über ein Netzwerk von Wirtschaftsverbänden und akademischen „Vordenkern“, die, wie Sie sicher wissen, oft von Google finanziert werden, noch weiter in das öffentliche Bewusstsein ein. Dabei handelt es sich nicht nur um zufällige Blogger, sondern um ausgewiesene Experten, Professoren und Forscher, die regelmäßig in den Nachrichten und in Meinungsbeiträgen auftauchen und die gute Nachricht verbreiten, dass ein Zusammenbruch von Big Tech das Schlimmste seit Y2K wäre.

Für den zufälligen Beobachter sieht es aus wie ein organischer Chor von Stimmen, die alle vor den Gefahren der Kartellrechtsdurchsetzung warnen. Aber wenn man an der Oberfläche kratzt, wird es offensichtlich: Google spielt den Puppenspieler und zieht die Fäden bei einer Reihe „unabhängiger“ Experten, die zufällig die Ansichten des Unternehmens über freie Märkte und Innovation teilen. Es ist eine Echokammer, die sich als Debatte tarnt.

Googles Nobel-Verteidigung: Ein fadenscheiniger Schutzschild für ein Monopol?

Die jüngste Strategie von Google, sich gegen die Flut von Kartellklagen zu verteidigen, ist eine allzu bekannte: der Mythos der Unverzichtbarkeit von Big Tech. Ihr Hauptargument? Ohne große, zentralisierte Technologieunternehmen gäbe es nicht die Art von technologischen Durchbrüchen, die die Gesellschaft voranbringen. Als Beweis wird die Tatsache angeführt, dass ein Wissenschaftler eines von Google übernommenen Unternehmens gerade den Nobelpreis gewonnen hat – sehen Sie? Wie können Monopole schlecht sein, wenn sie uns Nobelpreisträger bescheren?

Doch dieses Argument ist zwar auffällig, hält aber einer historischen Prüfung nicht stand. Große technologische Sprünge – wie die Erfindung des Transistors, der die Grundlage für das moderne Computerzeitalter legte, oder die Entwicklung des Personalcomputers – gingen nicht von Monopol-Supermächten aus. Sie entstanden oft gerade deshalb, weil Monopole abgebaut wurden und so Raum für Innovationen geschaffen wurde. Der eiserne Griff von AT&T auf die Telekommunikation führte nicht zum Transistor, sondern zu Bell Labs, nachdem AT&T aufgrund von Kartellklagen gezwungen war, sich zu öffnen. Das Benzin-Cracking-Verfahren, das die Ölindustrie revolutionierte, wurde nach dem Zusammenbruch von Standard Oil entwickelt. Die Geschichte scheint monopolistischen Würgegriffen nicht wohlgesonnen zu sein. Sie legt nahe, dass sie Innovationen eher ersticken als fördern.

Der Rundumschlag des DOJ

In diesem ideologischen Kampf glaubt das DOJ nicht an Googles eigennützige Märchen. Ihr Argument ist klar: Es reicht nicht aus, Google einen Klaps auf die Hand zu geben und zu sagen: „Macht das nicht noch einmal“. Das DOJ weiß, dass Google mit seinen grenzenlosen Ressourcen und seiner Intelligenz einfach neue Wege zur Monopolisierung von Märkten erfinden könnte. Dies ist schließlich das Silicon Valley – der Ort, an dem der „Pivot“ erfunden wurde. Die Lösung, so das DOJ, besteht nicht nur darin, Google für vergangene Verfehlungen zu bestrafen, sondern dem Unternehmen die immensen Vorteile zu nehmen, die es durch diese Zwangspraktiken erlangt hat. Das bedeutet, dass die Strukturen, die es Google ermöglicht haben, diese marktbeherrschende Stellung einzunehmen, abgerissen und dem Unternehmen strenge Beschränkungen auferlegt werden müssen, wie es in Zukunft arbeiten soll.

Google hält dies vorhersehbarerweise für übertrieben. Sie argumentieren, dass ihr Erfolg nichts mit dubiosen monopolistischen Praktiken und alles mit einem überlegenen Produktdesign zu tun hat. Aber das DOJ – und seien wir ehrlich, jeder, der aufpasst – weiß es besser. Die Frage ist nicht, ob Google großartige Produkte entwickelt hat; die Frage ist, ob diese Produkte aufgrund ihrer eigenen Verdienste erfolgreich waren oder weil Google die Karten zu seinen Gunsten gestapelt hat, indem es Exklusivverträge und wettbewerbsfeindliche Taktiken einsetzte, um jeden potenziellen Wettbewerb zu ersticken.

Die Uhr tickt: Was kommt als Nächstes?

Die nächsten sechs Monate werden ein entscheidendes Kapitel in dieser Saga sein. Das DOJ hat bereits seinen Plan für Rechtsmittel dargelegt, und in der bevorstehenden Offenlegungsphase werden die internen Dokumente von Google einer noch genaueren Prüfung unterzogen. Erwarten Sie eine Fülle von E-Mails und Memos, die wahrscheinlich ein weit weniger schmeichelhaftes Bild von Googles Strategien zeichnen werden, als es dem PR-Team lieb ist. Dann kommt der Miniprozess, bei dem Zeugen in den Zeugenstand treten werden, weitere Details ans Licht kommen und Google versuchen wird zu argumentieren, dass seine „Lösungen“ ausreichen, um das Gericht zufrieden zu stellen.

Aber vergessen Sie nicht: Dies ist nicht das einzige rechtliche Problem, das Google zu bewältigen hat. Es droht ein weiterer kartellrechtlicher Prozess, in dem es um die Werbesoftware des Unternehmens geht. Was steht auf dem Spiel? Weitere potenzielle Monopolisierungsvorwürfe. Diese Fälle sind miteinander verknüpft, und die Ergebnisse könnten einander beeinflussen, was bedeutet, dass ein Sieg oder eine Niederlage in einem Fall auf den anderen übergreifen könnte. Und während Googles Strategie darin bestehen könnte, jeden einzelnen Kampf weiterzukämpfen und auf eine Aufhebung durch höhere Gerichte zu hoffen, beginnen diese miteinander verknüpften Fälle ein Netz rechtlicher Gefahren zu bilden, das selbst Googles enorme Ressourcen nur schwer entwirren könnten.

Lobbying, politische Verbündete und das lange Spiel von Google

Natürlich lehnt sich Google nicht einfach zurück und wartet darauf, dass sein Schicksal in den Gerichtssälen entschieden wird. Seine politischen Manöver sind in vollem Gange, und das Unternehmen arbeitet unermüdlich daran, das Umfeld zu beeinflussen, in dem diese Rechtsstreitigkeiten ausgetragen werden. Die Berater von Vizepräsidentin Kamala Harris haben enge Verbindungen zu Google, und das Unternehmen genießt erheblichen Einfluss bei den Republikanern im Senat, die die Ernennungen von Richtern bestätigen. Googles Hoffnung? Dass es die regulatorische und gerichtliche Landschaft auf subtile Weise zu seinen Gunsten umgestalten kann, bevor die Gerichte zu hart durchgreifen.

Aber wir leben nicht mehr in den 2010er Jahren. Der Mantel der Unbesiegbarkeit von Google franst aus. Der Kongress ist trotz seiner Funktionsstörungen nicht ganz untätig, und die Öffentlichkeit hat begonnen, sich über die unkontrollierte Macht von Big Tech zu ärgern. Die Bemühungen des Justizministeriums werden von beiden Parteien unterstützt, und jedes offensichtliche politische Manöver, um den Fall zu entschärfen, könnte spektakulär nach hinten losgehen – vor allem bei den Richtern, die seit Jahren knietief in diesem Fall stecken und plötzliche Versuche, die Waage zu kippen, nicht schätzen werden.

Die unumkehrbaren Verschiebungen: Das Wiederaufleben des Kartellrechts und Googles angeschlagenes Erbe

Egal, wie sehr sich Google wehrt, es gibt zwei tektonische Verschiebungen, die es nicht rückgängig machen kann. Erstens ist das Kartellrecht wieder en vogue. Jahrzehntelang operierte Big Tech in einer Art regulatorischem Niemandsland und ging davon aus, dass niemand seine Vormachtstellung jemals ernsthaft infrage stellen würde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Ob Google, Facebook, Amazon oder Apple – die Ära des ungehinderten Monopolwachstums wird infrage gestellt, und künftige monopolistische Praktiken werden einer intensiven Prüfung unterzogen werden.

Zweitens, und vielleicht noch schädlicher für den langfristigen Ruf von Google, wird das Unternehmen für immer als illegaler Monopolist abgestempelt werden. Für ein Unternehmen, das sich einst als rauflustiger, ethischer Emporkömmling mit dem Motto „Sei nicht böse“ vermarktete, ist dies die bitterste Pille, die es zu schlucken gilt. Unabhängig von seinen technologischen Errungenschaften oder zukünftigen Innovationen ist Googles Marke beschädigt worden. Die Öffentlichkeit, die Gerichte und sogar einige in der eigenen Branche sehen in Google jetzt weniger einen bahnbrechenden Innovator als vielmehr einen räuberischen Riesen, der seine Marktmacht ausnutzt, um Konkurrenten zu vernichten und Innovationen zu unterdrücken.

In gewisser Weise ist dies die ultimative Ironie. Das Unternehmen, das sich einst durch seine moralische Überlegenheit definierte, findet sich nun in der gleichen Liga wieder wie die Raubritter von einst. Google wird vielleicht nicht zeitnah verschwinden, aber der Mythos seines ethischen, demokratischen Ethos schon. Es hat sich gezeigt, dass selbst Tech-Giganten nicht über den Schatten ihres eigenen monopolistischen Verhaltens hinweggehen können.