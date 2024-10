Israel macht sich bereit, den Iran anzugreifen, und wenn das passiert, wird sich alles ändern

Von Michael Snyder

Im Moment warten wir noch darauf, dass der nächste Stein ins Rollen kommt. Am 1. Oktober feuerte der Iran etwa 200 Raketen auf Israel ab, von denen viele ihr Ziel trafen. Seitdem haben israelische Beamte versprochen, dass es eine sehr starke militärische Antwort geben wird. Könnte diese militärische Antwort auch einen Angriff auf das iranische Atomprogramm beinhalten? Das ist es, was der ehemalige Premierminister Naftali Bennett will, und er ist derzeit der beliebteste Politiker in Israel. Es gab auch Spekulationen, dass die iranischen Ölfelder getroffen werden könnten. Doch Anfang dieser Woche schien das nicht in Frage zu kommen, denn CNN berichtete, dass der kommende israelische Schlag gegen den Iran nur „auf militärische Ziele“ beschränkt sein würde…

Israelische Beamte, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, haben den USA versichert, dass ein Gegenschlag gegen den Iran auf militärische Ziele und nicht auf Öl- oder Atomanlagen beschränkt sein wird, wie eine Quelle berichtet.

Andere Medien berichteten dasselbe, und viele von uns vertrauten diesen Berichten.

Doch nun hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu klargestellt, dass diese Berichte nicht zutreffend waren…

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Dienstag die Regierung von Präsident Biden scharf angegriffen und erklärt, dass Israel – und nicht die USA – entscheiden wird, wie es am besten auf die jüngste Aggression des Irans reagiert. Beamte der Biden-Regierung haben Israel zur Zurückhaltung sowohl gegenüber dem Iran als auch gegenüber der Hisbollah, der im Libanon operierenden terroristischen Stellvertretergruppe, aufgefordert. Das Netanjahu-Regime erwägt Maßnahmen gegen den Iran, seit dieser am 1. Oktober rund 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert hat. „Wir hören auf die Meinungen der Vereinigten Staaten, aber wir werden unsere endgültigen Entscheidungen auf der Grundlage unserer nationalen Interessen treffen“, sagte Netanjahu in einer Erklärung.

Israel wird den Iran angreifen.

Wenn es soweit ist, werden wir sehen, für welche Ziele sie sich entschieden haben.

Natürlich haben sich die Iraner verpflichtet, Israel anzugreifen, egal welche Art von Angriff erfolgt.

Und wenn der Iran weitere Raketen nach Israel schickt, werden die Israelis den Iran noch härter angreifen als beim ersten Mal.

Wir nähern uns rasch einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, und der totale Krieg zwischen Israel und Iran, vor dem ich seit Jahren warne, steht vor der Tür.

Natürlich sprechen die Israelis und die Iraner nicht direkt miteinander, aber es bestand die Hoffnung, dass die USA die Iraner dazu bringen könnten, sich zurückzuhalten.

Leider scheint sich diese Hoffnung zerschlagen zu haben, denn der Iran hat die „indirekten Gespräche mit Washington “ vorerst eingestellt…

Teheran hat die indirekten Gespräche mit Washington aufgrund der eskalierenden regionalen Spannungen eingestellt, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Sonntag, während Israel weiterhin einen Vergeltungsschlag gegen sein Land plant. „Derzeit sehen wir keinen Grund für diese Gespräche, solange wir die aktuelle Krise nicht überwinden können“, sagte Araghchi bei einem Besuch in Oman, das bei den Gesprächen eine Vermittlerrolle gespielt hat. Seine Äußerungen wurden vom staatlichen iranischen Nachrichtensender Press TV berichtet . „Oman hat immer einen großen Beitrag zur Lösung der regionalen Probleme geleistet. Was den Iran und die USA betrifft, so hat das Land immer versucht, eine positive Rolle zu spielen, indem es eine Botschaft übermittelte oder den Boden für Verhandlungen bereitete“, sagte er.

Wenn Israel erst einmal Raketen in den Iran schickt, wird es kein Zurück mehr geben.

Natürlich ist ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, zwischen Israel und der Hisbollah bereits überschritten.

Die israelischen Streitkräfte führen Bodenoperationen im Südlibanon durch, und Netanjahu verspricht, dass sein Land weiterhin „die Hisbollah in allen Teilen des Libanon gnadenlos angreifen wird“ …

„Wir werden die Hisbollah in allen Teilen des Libanon – auch in Beirut – weiterhin gnadenlos angreifen“, versprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einem Besuch des Golani-Trainingsstützpunkts in der Nähe von Binyamina, wo am Sonntag vier IDF-Soldaten bei einem Drohnenangriff getötet wurden. „Wir führen einen harten Kampf gegen die iranische Achse des Bösen, die uns vollständig vernichten will“, sagte Netanjahu. „Sie werden es nicht schaffen. Wir kämpfen weiter. Wir zahlen schmerzhafte Preise, aber wir haben enorme Erfolge – und wir werden sie weiterhin erreichen.“

Im Libanon leben etwa fünf Millionen Menschen, von denen etwa ein Fünftel von den IDF aufgefordert wurde, ihre Häuser zu evakuieren…

Rund ein Fünftel der Menschen im Libanon sind aus ihren Häusern geflohen, und etwa ein Viertel des Landes steht unter dem Evakuierungsbefehl des israelischen Militärs, so der Nahost-Direktor des UN-Flüchtlingshilfswerks. Die Gesamtbevölkerung des Libanon beträgt rund 5 Millionen Menschen.

Die Hisbollah wurde verwundet, ist aber noch lange nicht besiegt.

Ich erwarte, dass der Kampf um den Südlibanon ziemlich dramatisch sein wird.

In der Zwischenzeit berichtet die Jerusalem Post, dass zwei IDF-Panzer am Montag tatsächlich syrisches Gebiet betreten haben…

Zwei israelische Panzer sind am Montag in Syrien eingedrungen, wie israelische Medien unter Berufung auf syrische Berichte berichten. Den Berichten zufolge positionierten sich die Panzer in der Nähe der Grenzstadt Kwdana/Kodna südlich von Quneitra, die bereits mehrfach Schauplatz von Panzerschlachten war, vor allem im Jom-Kippur-Krieg 1973.

Bislang ist die Jerusalem Post die einzige größere Zeitung, die darüber berichtet hat.

Wenn dies wahr ist, könnte Israel bald auch direkt gegen das syrische Militär kämpfen.

Machen sich die IDF zu viel Mühe?

Wir werden es bald herausfinden.

In der Zwischenzeit hat es auf der koreanischen Halbinsel einige sehr alarmierende Entwicklungen gegeben.

Die Nordkoreaner haben eine sehr wichtige Straße zerstört, die nach der Wiedervereinigung der beiden Länder als Hauptverkehrsstraße dienen sollte, und sie warnen, dass „jeden Moment ein Krieg ausbrechen kann“ …

Nordkorea hat davor gewarnt, dass „jeden Moment ein Krieg ausbrechen kann“, nachdem Südkorea angeblich Drohnen über Pjöngjang geflogen hat – und als Vergeltung die Verbindungsstraßen zwischen den Ländern zerstört hat. Die deutliche Warnung erfolgte, nachdem das südkoreanische Außenministerium behauptet hatte, dass südkoreanische Drohnen, die Propagandaflugblätter mit kritischen Äußerungen über Staatschef Kim Jong-un trugen, dreimal die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang überflogen hätten. Die Drohnen hätten am 3., 9. und 10. Oktober Flugblätter mit „aufrührerischen Gerüchten und Unrat“ über die Stadt geflogen. Anschließend sprengte der Norden Straßenabschnitte in die Luft, die zwar nicht benutzt werden, aber als Symbol für die Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen und schließlich die Wiedervereinigung der Halbinsel gelten.

Ich habe nicht viel über die zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel geschrieben, weil ich mich so sehr auf den Nahen Osten, Russland und China konzentriert habe.

Aber es besteht kein Zweifel, dass die Lage sehr ernst ist.

Die Nordkoreaner sind auf eine Invasion Südkoreas gut vorbereitet, und wenn Kim Jong Un eine Gelegenheit wittert, könnte er den Abzug betätigen.

Natürlich versucht die Regierung Biden verzweifelt, den Ausbruch eines weiteren großen Konflikts zu verhindern, denn ein weiterer großer Konflikt würde die Demokraten schlecht aussehen lassen.

Dies gilt insbesondere für den Nahen Osten. Wenn der Iran und Israel anfangen, sich gegenseitig mit vielen Raketen zu beschießen, könnte das die größte „Oktober-Überraschung“ sein, die wir je erlebt haben.