Die Wahrheit aus unseren Köpfen entfernen

Von Jeffrey A. Tucker

Die Zensoren verlieren die Geduld. Sie haben aufgehört, die Existenz der freien Meinungsäußerung zu bedauern und das System so gut wie möglich auszunutzen, und fantasieren nun davon, es durch strafrechtliche Sanktionen zu beenden.

Diese Veränderung im Temperament – von Frustration über Wut bis hin zum Ruf nach gewaltsamen Lösungen – ist in den letzten Wochen zu beobachten. Und sie erinnert uns daran: Zensur war nie das Ziel. Es ging immer darum, die „kognitive Infrastruktur“ der Gesellschaft zu kontrollieren, also unsere Denkweise. Und wozu? Um ein sicheres Monopol auf politische Macht zu erlangen.

Diese Woche stritt sich Fox-Reporter Peter Doocy mit dem Sprecher des Weißen Hauses darüber, ob die FEMA Migranten finanziert, obwohl sie amerikanischen Sturmüberlebenden nicht helfen kann. Sie schoss sofort zurück und nannte dies „Desinformation“. Peter wollte wissen, welcher Teil seiner Frage qualifiziert war. Jean-Pierre sagte, es sei der gesamte Kontext der Frage und sonst nie gesagt worden.

Für jeden, der zusah, war klar, dass der Begriff „Desinformation“ für sie nichts anderes bedeutet als eine Prämisse oder Tatsache, die unerwünscht ist und unterbunden werden muss. Diese Botschaft wurde durch eine Harris/Walz-Anzeige weiter verstärkt, in der Trump für die Verschlimmerung der durch den Hurrikan Helene verursachten Notlage verantwortlich gemacht wurde.

Dieser Schlagabtausch fand nur wenige Tage nach Hillary Clintons Vorschlag statt, strafrechtliche Sanktionen für Falschinformationen einzuführen, da diese sonst „die totale Kontrolle verlieren würden“. Es ist ein seltsames Pluralpronomen, denn vermutlich hat sie nicht die Kontrolle … es sei denn, sie betrachtet sich als Stellvertreterin für eine ganze Klasse von Herrschern.

Unterdessen sagte der ehemalige Präsidentschaftskandidat John Kerry, dass die Existenz der Redefreiheit eine Regierung unmöglich mache. Kamala Harris selbst hat geschworen, die sozialen Medien für den Hass, der ihre Plattformen infiltriert, zur Rechenschaft zu ziehen. Und der gut vernetzte Arzt Peter Hotez fordert den Heimatschutz und die NATO auf, die Debatten über Impfstoffe zu beenden

Man kann die Wut in all ihren Stimmen hören, fast so, als würde jeder Beitrag auf X oder jedes Video auf Rumble sie in den Wahnsinn treiben, bis zu dem Punkt, dass sie es einfach laut aussprechen: „Sorgt dafür, dass sie aufhören.“

Der Hurrikan Milton scheint die Zensoren in einen gewalttätigen Wutanfall versetzt zu haben, da sich die Menschen fragten, ob und inwieweit die Regierung etwas damit zu tun haben könnte, das Wetter aus politischen Gründen zu manipulieren. Ein Autor des Atlantic explodiert: „Mir gehen die Worte aus, um zu erklären, wie schlimm das ist. Was heute in Amerika passiert, ist etwas Dunkleres als eine Desinformationskrise“, während er „offene Verschwörungstheorien und völligen Unsinn, der im Internet Millionen von Aufrufen erzielt“, anprangert.

Verstehen Sie das? Das Problem ist das Zuschauen selbst, als ob die Menschen nicht in der Lage wären, selbstständig zu denken.

Das alte Meme vom Mann, der bis spät in die Nacht tippt, weil „jemand im Internet Unrecht hat“, gilt jetzt für einen ganzen Teil der herrschenden Klasse. Sie wollen Freiheit und die Kontrolle der Interessengruppen, und zwingen das gesamte digitale Zeitalter irgendwie in eine Version des Fernsehens der 1970er Jahre mit drei Kanälen und 1-800-Nummern. Die Biden-Regierung hat sogar das Internet neu begründet und die Freiheitserklärung durch eine neue Zukunftserklärung ersetzt.

Wir werden an Katherine Hepburns Darstellung der Violet Venable in Tennessee Williams‘ Theaterstück Plötzlich letzten Sommer erinnert.

Violet ist eine Erbin und Witwe mit einem Sohn namens Sebastian, den sie abgöttisch liebte und mit dem sie viele Jahre lang durch die Welt reiste. Eines Sommers unternimmt ihre Nichte Catherine (gespielt von Elizabeth Taylor) stattdessen die Reise und der Sohn stirbt.

Catherine war eindeutig von etwas traumatisiert, aber sie weiß nicht, wovon. Aber eines blieb ihr in Erinnerung: Sebastian war kein guter Mensch. Stattdessen benutzte er die Frauen, die ihn begleiteten, als Köder, um sich Jungen für sein sexuelles Vergnügen zu verschaffen.

Violet war so wütend über diese Beobachtung – alles, woran sie sich bei Sebastians Tod erinnern konnte – dass sie Catherine in eine psychiatrische Klinik einweisen ließ. Sie hat außerdem die Absicht, ein örtliches Krankenhaus zu stiften, das sich auf Lobotomien spezialisiert hat, unter der Bedingung, dass sie Catherine eine Lobotomie zukommen lassen.

Violet möchte, dass Catherine aufhört, „zu plappern“, und stattdessen „einfach friedlich ist“. Catherine stellt fest, dass sie ihr einfach die Wahrheit aus dem Kopf schneiden wollen, bevor sie sich an das Ganze erinnert, was schrecklicher ist, als man es sich vorstellen kann.

Arzt: „Es besteht immer noch ein großes Risiko.“

Violet: “Aber es beruhigt sie, das habe ich gelesen. Es beruhigt sie. Es macht sie plötzlich friedlich.“

Arzt: „Ja, das tut es, aber …“

Ihr Ziel war eine invasive Operation an der Tochter ihrer Schwester, die sie bereit war zu finanzieren, um sicherzustellen, dass sie durch eine große Spende in Form von Philanthropie durchgeführt werden würde. Es war alles im Interesse des psychologischen Selbstschutzes.

Violet wollte die Wahrheit einfach nicht wissen. Stattdessen wollte sie, dass ihre eigene „Wahrheit“ die konstruierte Erzählung war: Ihr Sohn war ein wunderbarer und frommer Gentleman und ihre Nichte war eine verrückte Person, eine Bedauernswerte, eine Verbreiterin von Fehlinformationen und Desinformationen.

Um Violets eigene Selbstwahrnehmung und ihre eigene Täuschung zu schützen, war sie bereit, mit einem Messer in das Gehirn ihrer eigenen Nichte einzudringen, um sie daran zu hindern, klar zu denken und zu sprechen.

Catherine: „Schneiden Sie die Wahrheit aus meinem Gehirn. Ist es das, was Sie wollen? Das können Sie nicht. Nicht einmal Gott kann die Wahrheit ändern.“

Wie bei allen Werken von Tennessee Williams und der gesamten großen Literatur geht es in der Geschichte um weit mehr als nur um das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Es geht wirklich darum, wie weit eine wohlhabende herrschende Klasse zu gehen bereit ist, um zu verhindern, dass ihre eigenen Illusionen über die Welt durchbrochen werden.

Damals waren Lobotomien üblicher, ja sogar anerkannt, und wurden oft von denen durchgeführt, die es sich leisten konnten, sie Verwandten aufzwingen zu lassen. Die Geschichten sind legendär, daher war an Williams‘ Geschichte nichts Unrealistisches. Die Psychochirurgie wurde jahrzehntelang eingesetzt, um die Wahrheit aus den Gehirnen der Menschen herauszuschneiden.

Bisher haben wir nur eine relativ harmlose Version davon erlebt, verglichen mit dem, was sie wirklich wollen. YouTube-Konten wurden gesperrt und gelöscht. Facebook-Beiträge wurden gedrosselt und gesperrt. Die Algorithmen von LinkedIn bestrafen Beiträge, die die Narrative des Regimes in Frage stellen. Dies hat sich angesichts von Rechtsstreitigkeiten nicht verlangsamt, sondern wurde fortgesetzt und intensiviert.

Das Ziel ist es, das Internet abzuschotten. Sie hätten es inzwischen schon geschafft, wenn es nicht den Ersten Verfassungszusatz gäbe, der ihnen im Weg steht. Vorerst werden sie weiterhin über Universitätsausschnitte, Drittanbieter, falsche Faktenprüfer und Druck auf Technologiefirmen, die Regierungsdienste zu einem Preis anbieten, und andere Mechanismen arbeiten, um indirekt das zu erreichen, was sie noch nicht direkt tun können.

Zu den Strategien gehört die politische Verfolgung von Andersdenkenden. Alex Jones ist hier ein Vorreiter und sein Unternehmen steht kurz vor dem Bankrott. Steve Bannon, der philosophische König von MAGA, saß während der gesamten Wahlsaison im Gefängnis, weil er sich auf Anraten seines Anwalts einer Vorladung des Kongresses widersetzt hatte. Die Demonstranten vom 6. Januar saßen nicht wegen verursachter Schäden oder Hausfriedensbruch im Gefängnis, sondern weil sie auf der falschen Seite des Regimes gelandet waren.

Die meisten von uns hatten die Ahnung, dass es bei den Covid-Impfmandaten nicht nur um die Gesundheit ging, sondern auch um eine Taktik, um diejenigen auszuschließen, die den Behörden nicht voll und ganz vertrauten. Dies war beim Militär und im medizinischen Bereich ziemlich offensichtlich, aber weniger offensichtlich im akademischen Bereich, wo unwillige Studenten und Professoren effektiv dafür bestraft wurden, dass sie sich weigerten, ihr Leben für die Pharmaindustrie zu riskieren.

Die Maskenpflicht hatte auch etwas Bösartiges an sich. Obwohl es keinerlei wissenschaftliche Beweise dafür gab, dass ein in China hergestelltes synthetisches Tuch, das im Gesicht getragen wird, die epidemiologische Dynamik verändern kann, diente es gut als sichtbares Zeichen, um Gläubige von Ungläubigen zu trennen, und auch als sadistisches Mittel, um Individualisten daran zu erinnern, wer wirklich das Sagen hat.

Das letzte Mittel der Zensur ist Gewalt gegen Personen und Eigentum, während das Ziel darin besteht, die Kontrolle über Ihre Gedanken im Dienste der Einparteienherrschaft zu erlangen. Große Technologieunternehmen und Medien sind voll und ganz daran beteiligt, dies zu erreichen. Nur eine Handvoll Dienste stoppen dies und sie alle werden vom Regime durch unzählige Formen von Lawfare ins Visier genommen.

In den letzten Szenen von Plötzlich letzten Sommer wird Catherine schließlich dazu gebracht, sich an die schrecklichen Details des Todes ihrer Cousine zu erinnern und den Familienmitgliedern die ganze Wahrheit zu sagen. Tante Violet kann damit nicht umgehen und verfällt in Verleugnung und Psychopathologie, wobei sie ihre eigene Litanei der Desinformation von sich gibt.

Darin wird dem Zuschauer die größte Ironie von allen präsentiert: Jede Behauptung, die Violet gegen Catherine aufstellte, trifft schließlich auf Violet selbst zu. Die Person, die mit Gewalt das Gehirn aus der Wahrheitsverkünderin herausschneiden wollte, schützte sich lediglich vor einer schrecklichen Wahrheit, mit der sie nicht umgehen konnte.

Und da ist es: Es ist mehr die Lügnerin als jeder andere, die Grund hat, die Redefreiheit zu fürchten.

Nachtrag: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels war die Website archive.org fast eine Woche lang vollständig ausgefallen, angeblich aufgrund eines katastrophalen DDOS-Angriffs. Die privaten Eigentümer sagen, dass die Daten gesichert wurden und rechtzeitig wiederhergestellt werden. Vielleicht. Aber bedenken Sie: Dies ist das einzige Werkzeug, das wir haben, um eine verifizierte Erinnerung daran zu haben, was wann gepostet wurde. So haben wir herausgefunden, dass die WHO ihre Definition der Herdenimmunität geändert hat. So haben wir herausgefunden, dass die CDC hinter dem Fiasko der Briefwahl im Jahr 2020 steckt. So wissen wir, dass FTX Anti-Ivermectin-Studien finanziert hat. Und so weiter. Die Links waren stabil und gut, nie down.

Bis jetzt, zwei Wochen vor der Wahl. Wir sollen natürlich glauben, dass dieser schockierende Zusammenbruch reiner Zufall ist. Vielleicht. Wahrscheinlich. Und doch werden ohne diese Website – ein zentraler Punkt des Scheiterns – riesige Mengen der Geschichte des letzten Vierteljahrhunderts gelöscht. Der gesamte Inhalt des Webs kann als Vaporware umgeschrieben werden, hier in einem Augenblick, im nächsten verschwunden. Selbst wenn diese Website wieder verfügbar ist, was wird fehlen und wie lange wird es dauern, bis man es herausfindet? Wird das Internet dann schon gelähmt sein? Wenn nicht dieses Mal, könnte es in Zukunft passieren? Sicherlich.