Bestattungsunternehmer: 95 Prozent der Leichen starben innerhalb von 2 Wochen nach einer COVID-Impfung

Ein Bestattungsunternehmer aus Neuseeland sagt, dass 95 Prozent der Leichen, die er gesehen hat, innerhalb von zwei Wochen nach ihrem Ableben mit COVID-19 geimpft wurden.

„Fünfundneunzig Prozent der Menschen, die im Rahmen meiner Arbeit verstorben sind, wurden innerhalb von zwei Wochen geimpft“, so Brenton Faithfull.

Faithfull ist seit 41 Jahren als Bestattungsunternehmer tätig und betreibt seit 26 Jahren sein eigenes Bestattungsunternehmen. Kürzlich äußerte er sich über den offensichtlichen Zusammenhang zwischen den COVID-19-Impfstoffen und den von ihm beobachteten Todesfällen.

„Es ist sehr offensichtlich, sie sterben innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung, viele von ihnen … scheinen fast an Anaphylaxie gestorben zu sein, fast eine Reaktion direkt auf die Auffrischungsimpfung.“

Anaphylaxie ist eine akute Reaktion des Körpers auf ein Antigen, z. B. auf einen Bienenstich oder eine Injektion.

„Sie sterben teilweise noch am selben Tag oder am nächsten Tag nach der COVID-19-Impfung. Dies ist kein Einzelfall, sondern die Mehrzahl der Fälle, die in unserer Einrichtung aufgetreten sind“, sagte Faithfull in einem Interview.

Britischer Bestattungsunternehmer

Ähnliche Daten wurden von dem britischen Bestattungsunternehmer John O’Looney und Richard Hirschman aus Alabama erörtert, über die die Epoch Times bereits berichtete.

„Von dem Moment an, als diese Injektionen in die Waffen kamen, stieg die Todesrate ins Unermessliche. Sie haben sie alle als COVID-Todesfälle bezeichnet, aber in Wirklichkeit waren es fast ausschließlich die Menschen, die geimpft wurden“, sagte O’Looney der Epoch Times.

„Wir sehen jetzt eine Rekordzahl von Todesfällen bei den Geimpften und eine Rekordzahl von jungen Menschen. Sie sterben an einer Mischung aus plötzlichen, sehr aggressiven Krebserkrankungen oder Blutgerinnseln, die Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen“, fügte er hinzu.

Kommentar der Ärzte

Dr. Sherri Tenpenny, die die Öffentlichkeit seit über zwei Jahrzehnten über die Gefahren von Impfstoffen informiert, nahm Stellung zu Faithfulls Aussage:

„Am 2. Dezember 2020 erteilten die britischen Aufsichtsbehörden eine Notfallzulassung (EUA) für die COVID-19-Impfung von Pfizer. Innerhalb einer Woche sagte die Leiterin der MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency], June Raine, in einer Erklärung, dass ‚jede Person mit einer Vorgeschichte von Anaphylaxie auf einen Impfstoff, ein Medikament oder ein Lebensmittel den Pfizer BioNTech-Impfstoff nicht erhalten sollte‘. Sie fuhr fort, dass allergische Reaktionen kein Merkmal der klinischen Studien von Pfizer gewesen seien“, so Dr. Tenpenny gegenüber der Epoch Times.

Tenpenny merkte jedoch weiter an, dass Anaphylaxie das „erste identifizierte Risiko“ war.

„Pfizer wurde im Januar 2022 von einem texanischen Bundesrichter gezwungen, seine Ergebnisse zu veröffentlichen. In dieser ersten Tranche von Dokumenten finden Sie die Tabelle 3 – Sicherheitsbedenken – auf Seite 10 dieses Dokuments [pdf]. Das erste festgestellte Risiko ist Anaphylaxie. In einer Risikoerhebung …, die zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 28. Februar 2021, also in nur drei Monaten, durchgeführt wurde, wurden 1.833 Fälle von Anaphylaxie beobachtet, und vier Personen starben in diesem Zeitraum an Anaphylaxie“, sagte sie.

Die Epoch Times hat Pfizer um eine Stellungnahme gebeten.

In bestimmten Fällen versuchen Faithfull und seine Mitarbeiter, den Gerichtsmediziner einzuschalten.

Faithfull berichtete von einem Fall, in dem ein Mann darauf bestand, dass sein Vater nicht geimpft werden sollte, aber seine Schwester setzte den Vater unter Druck. Als der Vater einwilligte und sich impfen ließ, starb er vier Tage später.

„Als ich im August letzten Jahres mit dem Zählen begann, kam einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, und als ich bei 20 angelangt war, waren es 19, die innerhalb von zwei Wochen [nach der Impfung] gestorben waren“, sagte Faithfull.

„In den ersten 20 Tagen habe ich also 19 von ihnen gezählt – das sind 95 Prozent“, erklärte der Bestattungsunternehmer. „Die nächste Zahl war, dass 100 Prozent der Menschen, die gestorben waren, innerhalb von zwei Wochen geimpft worden waren.

Dr. Sanjay Verma, ein in Kalifornien praktizierender Kardiologe, hat seit der Einführung der Impfstoffe eine dramatische Zunahme von Herzproblemen festgestellt.

„Frühere Arbeiten von Dr. Gundry zeigten einen Anstieg der Entzündungsmarker im Herzen nach der COVID-19-Impfung. Interessanterweise waren von Dezember 2021 bis Juni 2022 100 Prozent der Patienten, die wegen eines Herzinfarkts einen dringenden Herzkatheter benötigten, geimpft worden, viele von ihnen mit Auffrischungsdosen. Mehr als die Hälfte war erst kürzlich geimpft worden (innerhalb weniger Wochen). In einem Bezirk, in dem 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, war dieser Trend besorgniserregend“, so Verma gegenüber The Epoch Times.

„In VAERS wurden 31.470 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung gemeldet. Die überwiegende Mehrheit von ihnen tritt innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung auf. Darüber hinaus gibt es einige andere beunruhigende Trends. Daten der CDC zeigen, dass es im September 2019 und im September 2020 60.000 Todesfälle gab. Im September 2021 stieg diese Zahl jedoch auf 90.000 an. Außerdem gibt es zahlreiche Beiträge in den sozialen Medien über Menschen, insbesondere Sportler, die ohne ersichtliche Ursache plötzlich gestorben sind“, so Verma.

Verma ist der Ansicht, dass jeder ungeklärte Todesfall innerhalb weniger Wochen oder sogar Monate nach der Impfung „mit einer gründlichen Autopsie untersucht werden sollte“, wobei speziell nach Spike-Protein im Gehirn, in den großen Blutgefäßen und im Herzen gesucht werden sollte.

„Wir wissen, dass das Spike-Protein toxisch für die Blutgefäße ist und eine endotheliale Dysfunktion verursacht. Das Spike-Protein ist auch für den Herzmuskel toxisch und verursacht Herzmuskelschäden. Es gibt auch Fallberichte über durch Autopsie nachgewiesene impfstoffvermittelte Enzephalitis (Entzündung des Gehirns), Myokarditis und Vaskulitis, die alle zum Tod führen können“, fügte Verma hinzu.