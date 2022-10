US-Bürger wurden über geheime „Covid Decree Violation (Verstoß gegen die Verordnung)“-Scores aufgespürt

Die Daten wurden verwendet, um den Demokraten zum Wahlsieg zu verhelfen.

Dutzende Millionen von US-Bürgern erhielten einen „COVID-19-Verordnungsbruch“-Score als Ergebnis eines Datenerfassungsprogramms, das während des ersten Lockdowns von der Wähleranalysefirma PredictWise durchgeführt wurde.

Diese „COVID-19“-Verletzungswerte wurden durch die Analyse von fast zwei Milliarden GPS-Pings (Global Positioning System) berechnet, um „ultra-granulare Standortmuster in Echtzeit“ zu erhalten. Personen, die „häufiger unterwegs waren als ihre Nachbarn“, erhielten einen hohen Wert für die Verletzung des Covid-19-Erlasses, während diejenigen, die meistens oder immer zu Hause blieben, einen niedrigen Wert für die Verletzung des Covid-19-Erlasses erhielten“, schreibt Tom Parker von Reclaim the Net.

Die gesammelten Daten wurden dann von PredictWise verwendet, um den Demokraten dabei zu helfen, über 350.000 „COVID-besorgte“ Republikaner mit Kampagnenwerbung zu erreichen, die sich auf Maßnahmen zur Virenprävention bezieht.

„PredictWise erkannte, dass es potenzielle Wählergruppen gab, die mit Covid-19-Botschaften angesprochen werden sollten, und verwandelte hochdimensionale Daten von über 100 Millionen Amerikanern in Messwerte über die Einhaltung der Covid-19-Beschränkungen während des Deep Lockdown“, so das Unternehmen in seinem White Paper.

Diese Informationen wurden verwendet, um 40.000 „Überzeugungsziele“ für den Senatskandidaten Mark Kelly zu identifizieren, der anschließend gewählt wurde.

Wie wir während der COVID-Lockdowns hervorgehoben haben, wurden abschreckende Komponenten des Überwachungsnetzes als Waffe gegen normale Menschen eingesetzt.

In Australien weigerte sich ein ranghoher Minister auszuschließen, dass Bürger gezwungen werden könnten, elektronische Fußfesseln zu tragen, selbst wenn sie vollständig geimpft sind, um sicherzustellen, dass sie die Quarantäneanordnungen zu Hause einhalten.

Der konservative Abgeordnete Jeremy Hunt, der kürzlich zum Schatzkanzler befördert wurde, forderte die Regierung auf, GPS-Tracking-Technologie einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Briten die COVID-Quarantänemaßnahmen einhalten.

„Täglicher Kontakt mit denjenigen, die aufgefordert wurden, sich selbst zu isolieren – gegebenenfalls unter Verwendung von GPS-Tracking, um die Einhaltung zu überwachen, wie es in Taiwan und Polen geschieht“, sagte Hunt.

Die Polizei im Vereinigten Königreich setzte ebenfalls Überwachungsdrohnen ein, um Menschen zu überwachen und zu bedrohen, die es wagten, in abgelegenen Gegenden mit ihren Hunden spazieren zu gehen.

In Australien wurden Ortungsdrohnen eingesetzt, um Menschen zu erwischen, die im Freien keine Masken trugen, und um Autos zu verfolgen, die weiter als 5 km von ihrem Wohnort entfernt fuhren.