Bestattungsunternehmer: So vertuschen Krankenhäuser die hohe Kindersterblichkeitsrate – „Was für eine schreckliche Zeit“

Normalerweise wird den Eltern eines in Großbritannien verstorbenen Kindes eine Liste von Bestattungsunternehmen vorgelegt. Sie wählen dann einen aus und nehmen Kontakt auf.

In den vergangenen Jahren ist eine relativ hohe Zahl von Babys gestorben, aber er als Bestattungsunternehmer John O’Looney erhält keine Anrufe deswegen. Was er doch sehr merkwürdig findet.

UK 🇬🇧 John O’Looney says his local hospital is now bypassing funeral directors and managing the excess baby deaths directly with the Crematorium.



He believes in an attempt to cover up the staggering numbers, sometimes 6-8 deaths a week.



Midwives have told him that many babies… pic.twitter.com/iXkfqnXvbI