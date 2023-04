Thailand: Eine an den USA nahe liegende Partei möchte, an jeden Bürger kostenlos eine digitale Brieftasche mit 270 Euro verteilen

Die „digitale Brieftasche“ der Pheu Thai Partei , mit der die Wähler vor den Parlamentswahlen am 14. Mai umworben werden sollen, stößt bei Politikern und der Öffentlichkeit auf ein geteiltes Echo.

Pheu Thai Partei wurde von Thaksin Shinawatra gegründet. Thaksin wurde von der Carlyle Group, ein Konzern, der zu Bush Familie gehört, ausgebildet. Ein Artikel dazu hier.

Die Bangkokpost schreibt:

Wirtschaftswissenschaftler haben vor Konjunkturausgaben gewarnt, da sie die Inflation anheizen und zu einem Anstieg der Preise für Konsumgüter führen könnten. Sie sagen, dass Investitionen in die Verbesserung von Fähigkeiten und Projekte zur Verringerung der digitalen Kluft weniger kostspielig und ein besserer Weg zur Ankurbelung der Wirtschaft sind.

Im Rahmen des Pheu Thai-Programms erhalten Thais über 16 Jahre eine digitale Brieftasche mit 10.000 Baht, die sie innerhalb von sechs Monaten in Geschäften in einem Umkreis von 4 Kilometern um ihren Wohnort ausgeben können.

Laut Pheu Thai ist das Programm ein einmaliges Geschenk, das die lokale Wirtschaftstätigkeit ankurbeln und das BIP-Wachstum auf 5 % steigern soll. Sobald es anläuft, wird es auch dazu beitragen, die Steuereinnahmen der Geschäfte zu erhöhen, deren Umsätze dadurch steigen werden, so die Partei.

Die voraussichtlichen Steuereinnahmen aus dem Projekt der digitalen Brieftasche würden sich auf 100 Milliarden Baht belaufen, während das zur Finanzierung des Systems erforderliche Budget etwa 500 Milliarden Baht beträgt, so die Partei.

Die Wahlkommission (EC) wurde aktiv und warnte Parteien, die politische Maßnahmen anbieten, die Haushaltsausgaben beinhalten, dass sie rechtlich verpflichtet sind, die Einzelheiten, einschließlich der Finanzierungsquellen, des Risikos und der Kostenwirksamkeit, anzugeben.

Während die Wahlkampfpolitik von Pheu Thai auch bei Analysten für Aufregung gesorgt hat, die darin lediglich eine populistische Politik zum Stimmenfang sehen, sagen die Händler, dass sie die Entlastung benötigen.

Trends rechtfertigen keine Stimulierung

Somchai Jitsuchon, Forschungsdirektor für integrative Entwicklung am Thailand Development Research Institute (TDRI), sagte, die wirtschaftliche Situation rechtfertige es nicht, Geld in die Wirtschaft zu pumpen.

Die Aussichten seien aufgrund des starken Aufschwungs im Tourismussektor, der das Wachstum ankurbelt, günstig, sagte er. „Es kommen mehr chinesische Touristen, was die Wirtschaft ankurbelt und den Menschen Geld in die Taschen spült. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt dafür ist“, sagte er.

Herr Somchai sagte auch, dass die Inflation nach wie vor Anlass zur Sorge gebe, da sich das Land auf dem Weg der Erholung befinde und ein weiteres Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der Nachfrage den Druck auf die Inflation erhöhen könne.

„Wenn die Inflation in die Höhe schießt und die Warenpreise steigen, erhöht sich die Kaufkraft nicht, auch wenn man mehr Geld hat. Und es ist schwer, die Inflation zu senken. Es wird Probleme geben, wenn das Geld weg ist und die Inflation hoch bleibt“, sagte er.

Herr Somchai ist nicht gegen Ausgaben, aber er sagte, es gäbe effektivere Wege, um die wirtschaftliche Erholung zu fördern.

„Das heißt nicht, dass das Land keine Ausgaben tätigen kann. Es kommt darauf an, was wir ausgeben. Wenn Konjunkturmaßnahmen unnötig sind, sollten wir uns auf den Aufbau und die Stärkung der Infrastruktur für die Entwicklung oder die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern konzentrieren“, sagte er.

Die nächste Regierung sollte eine Politik einführen, die sich an Singapurs SkillsFuture-Programm orientiert, bei dem Menschen Zuschüsse für die Teilnahme an Kursen zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten erhalten.

Das Programm sollte sich an Menschen ab 16 Jahren richten, die die Sekundarstufe I abgeschlossen haben, und der Privatsektor sollte die Ausbildungskurse so gestalten, dass sie der Marktnachfrage entsprechen, sagte er.

Er sagte, dass das für die Verbesserung der Qualifikationen erforderliche Budget 60 Milliarden Baht betragen könnte, was im Vergleich zu den bisher von den Parteien angebotenen Ausgabenprogrammen, die keine Garantie dafür bieten, dass die Wirtschaft davon profitiert, gering ist.

„Es ist schwer, den langfristigen Nutzen der Politik der Parteien zu erkennen. Einige dienen wirklich nur dem kurzfristigen Nutzen, und ich habe den Eindruck, dass die Parteien versuchen, einander zu übertrumpfen [indem sie größere Hilfen versprechen]“, sagte er.

Ein anderes Projekt, das besser wäre als Geldgeschenke, ist die Ausweitung der Internetabdeckung im ganzen Land, damit auch ländliche Gemeinden Zugang zum Internet erhalten können. „Wir sind auf dem Weg in die digitale Wirtschaft, aber nicht jeder wird davon profitieren. Denken Sie an die Armen in abgelegenen Gebieten, die keinen Internetzugang haben. Es ist ein effektives Werkzeug für ihr Lernen“, sagte er.

Angesichts der zahllosen Versprechungen der Parteien sollten sich die Menschen fragen, was zwischen kurzfristigem und langfristigem Nutzen besser ist, so Somchai.

*

Die ehemalige Gouverneurin der Zentralbank, Tarisa Watanagase, warf auch die Frage auf, wie die Partei genügend Geld für die Umsetzung der Politik der digitalen Brieftasche aufbringen wolle, die 500 Milliarden Baht oder bis zu 18 % der Haushaltsausgaben erfordert.

Die Regierung müsste Kredite aufnehmen, um das Defizit auszugleichen, was die Staatsverschuldung erhöhen würde, während die Politik selbst nur vorübergehende Auswirkungen hätte, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagte sie.

Kompletter Artikel von Google übersetzt hier.