Der Booster von Pfizer tötet 43-jähriges Hausmädchen in Singapur: Das Gesundheitsministerium entschädigt Familie

Eine weitere Frau wurde für tot erklärt, nachdem sie in Asien den mRNA-Booster COVID-19 von Pfizer-BioNTech (BNT162b2/Comirnaty) erhalten hatte. Wie ein Gericht in Singapur berichtet wurde, starb eine 43-jährige Frau nur vier Tage nach der Verabreichung des Boosters, so berichtete ein Gerichtsmediziner gestern. Die Todesursache von Montal Charlene Vargas, einer aus den Philippinen stammenden Hausangestellten, wurde als Herzmuskelentzündung festgestellt, und die Gesundheitsbehörden des Stadtstaates brachten den Tod aufgrund der erdrückenden Beweislage mit der COVID-19-Auffrischungsimpfung in Verbindung. Adam Nakhoda, ein staatlicher Gerichtsmediziner in Singapur, bestätigte, dass der Tod wahrscheinlich mit der COVID-19-Auffrischungsimpfung zusammenhängt, und bezeichnete den Vorfall als „medizinisches Missgeschick“.

Frau Vargas erhielt ihre BNT162b2-Auffrischungsimpfung am 9. Dezember 2021, und während der 42 Minuten, die sie in der Klinik beobachtet wurde, zeigte sie keine unerwünschten Wirkungen und konnte danach nach Hause gehen. Sie arbeitete weiter und beklagte sich weder bei ihrem Arbeitgeber noch bei ihrem Sohn oder ihren Freunden über Symptome, berichtete Lydia Lam, die für Channel News Asia (CNA) schrieb.

Probleme häufen sich

Frau Lam, die für den in Singapur ansässigen multinationalen Nachrichtensender berichtet, der zum staatlichen Fernsehsender MediaCorp gehört, berichtete, dass sich das philippinische Dienstmädchen am nächsten Tag unwohl fühlte, atemlos war und ihren Mann anrief, um ihm mitzuteilen, dass sie Atemprobleme hatte.

Sie ging zu einer örtlichen Klinik in Singapur, um sich untersuchen zu lassen, und teilte dem Arzt mit, dass sie leichte Beschwerden in der Brust verspürte, wurde aber trotzdem als normal entlassen. Später am selben Tag fühlte sie sich offenbar wieder krank und sagte ihrem Arbeitgeber, dass sie ins Krankenhaus fahren würde – sie nahm ein Taxi zum Singapore General Hospital, berichtet CNA.

Nachdem sie den Ärzten im Singapore General Hospital mitgeteilt hatte, dass weder sie noch ihre Familie zuvor Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System hatten (z. B. Herzkrankheiten oder angeborene Herzfehler), verschlechterte sich Vargas‘ Situation nur drei Tage später, am 12. Dezember 2021. Sie war plötzlich nicht mehr ansprechbar, nachdem sich ihr Zustand „rapide verschlechtert“ hatte, und starb am 13. Dezember 2021.

Forensische Untersuchung

Bei einer Autopsie wurde (anders als in vielen anderen Ländern nach solchen Todesfällen) eine Entzündung des Herzmuskels festgestellt, die mit einer Myokarditis übereinstimmt, einem bekannten Risiko im Zusammenhang mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen einschließlich BNT162b2.

Die Ärzte in Singapur konnten weder Hinweise auf mögliche andere Ursachen – wie eine Infektion durch Bakterien, Viren oder Pilze – noch auf eine Autoimmunerkrankung oder eine unerwünschte Reaktion auf andere Arzneimittel finden.

Antrag auf Impfstoffschädigung

Kurz nach Vargas‘ Tod beantragte die Familie eine Entschädigung im Rahmen des Vaccine Injury Financial Assistance Program, das vom Gesundheitsministerium Singapurs (MOH) verwaltet wird. Anders als in den Vereinigten Staaten, wo die Medien kaum über das Thema berichten können, stehen in Singapur Mittel für diejenigen zur Verfügung, die durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

CNA berichtete, dass der Antrag erfolgreich war, obwohl der Betrag, der der Familie vom MOH gezahlt wurde, nicht bekannt gegeben wurde.

Derselbe Gerichtsmediziner untersuchte in diesem Fall auch einen anderen Todesfall, der auf den COVID-19-Impfstoff zurückzuführen war – einen 28-jährigen Bangladescher vor knapp zwei Monaten. Dies wurde ebenfalls von CNA berichtet.

Zusammenfassung

Ein Gerichtsmediziner in Singapur stellte fest, dass ein 43-jähriges philippinisches Dienstmädchen an Herzversagen starb, das auf den Impfstoff BNT162b2 COVID-19 zurückzuführen war. Eine gesunde Frau ohne Anzeichen einer chronischen Krankheit und ohne Herzprobleme in der Vorgeschichte starb plötzlich nur vier Tage nach der Auffrischungsimpfung von Pfizer-BioNTech. Obwohl sie zunächst keine Reaktion zeigte, fühlte sie sich einen Tag später müde und suchte eine Klinik auf. Sie wurde nach Hause geschickt, kam dann aber am nächsten Tag ins Krankenhaus. Ihr Zustand verschlechterte sich und sie starb bereits am zweiten Tag im Krankenhaus.

Obwohl selten, ist Myokarditis eine bekannte Nebenwirkung im Zusammenhang mit den von Pfizer-BioNTech und Moderna entwickelten mRNA-basierten Impfstoffen COVID-19. TrialSite hat über zahlreiche dieser Todesfälle berichtet, die auf der Grundlage umfangreicher medizinischer Untersuchungen und Beurteilungen als höchstwahrscheinlich eingestuft wurden. Während die Presse in anderen Ländern offener und freier mit diesem sensiblen Thema umgeht, herrscht in den Vereinigten Staaten weiterhin Zensur. Wenn dieser Artikel beispielsweise auf Facebook geteilt würde, könnte er zensiert werden, obwohl es sich um einen wahrheitsgemäßen Bericht handelt.

Das Korrespondentennetz von TrialSite umfasst mehrere Mitglieder in Südostasien, darunter Malaysia, Indonesien und Vietnam, die die lokalen Medien, die Fachpresse und das Fachgeplauder verfolgen.