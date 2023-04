Putin und Trump gegen die Neue Weltordnung: Die letzte Schlacht

Wir leben in aufregenden Zeiten.

Das Unbekannte, das vor uns liegt, ist für uns alle sowohl aufregend als auch beängstigend. Langfristig ist es aufregend, kurzfristig aber eher beängstigend. Alle Imperien sterben , und wir befinden uns in der Endphase der Neuen Weltordnung, die sich von dem russischen Roulettespiel, das sie gespielt hat, nicht mehr erholen wird, denn Wladimir Putin hat ihr eine geladene Waffe in die Hand gedrückt und den Abzug betätigt.

In den vergangenen Wochen wurde alles für die letzte Schlacht vorbereitet. Es gibt so viele verschiedene Fakten und Ereignisse, links und rechts, und ich werde mein Bestes tun, um bei dieser komplizierten Enthüllung methodisch vorzugehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich drei Wochen lang mit diesem Artikel abgemüht habe, weil jeder Tag eine wahnsinnige Menge an zusätzlichen Details liefert. Es war vielleicht der falsche Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören, aber ich liebe gute Herausforderungen.

Dollar fallen lassen

Ein wenig Kontext ist erforderlich. Das Konzept der Neuen Weltordnung ist einfach der Wunsch einer Handvoll internationaler Banker, die den gesamten Planeten wirtschaftlich und politisch als eine glückliche Familie beherrschen wollen. Es begann 1773 und hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, aber das Konzept und das Ziel haben sich kein Jota verändert. Zu ihrem Unglück sind die internationalen Banken, die den Planeten seit 1944 mithilfe des US-Dollars geplündert haben, nun von einer Hyperinflation bedroht, da ihre Druckmaschine seit Jahren rotiert, um ihre absurden Ausgaben zur Aufrechterhaltung von Öl- und Rohstoffkriegen zu decken, die sie letztlich alle verloren haben. Um diese bevorstehende Hyperinflation zu verhindern, haben sie mit der wertvollen Hilfe ihrer schändlichen Medien einen Virenangriff auf vier Länder (China, Iran, Italien und jetzt die Vereinigten Staaten) gestartet, um Panik in der Bevölkerung zu verbreiten. Obwohl sich dieser Coronavirus nicht von den neuen Viren unterscheidet, die jedes Jahr die Menschen befallen, hat die Medienangst die Menschen dazu gebracht, sich durch Angst und Schrecken freiwillig zu isolieren. Einige verloren ihren Arbeitsplatz, Unternehmen gingen in Konkurs, die Panik führte zu einem Börsencrash, der die Geldbörsen leerte und das Vermögen trocknete, was dazu führte, dass einige Billionen virtueller Dollar vom Markt genommen wurden, um den Druck von der Währung zu nehmen.

So weit, so gut, aber bei diesem verzweifelten und ultimativen Banzai ging alles andere schief. Der weltweit beste Virologe bestätigte, dass Chloroquin von den Chinesen mit spektakulären Ergebnissen zur Heilung von Patienten eingesetzt wurde. Dann verbesserte er seinen Zaubertrank, indem er ein antibakterielles Mittel gegen Lungenentzündung namens Azythromicin hinzufügte, und rettete jeden seiner ersten 1000 Fälle, bis auf einen. Donald Trump hat die gleiche Behandlung sofort durch einen Kampf gegen seine eigene Federal Drug Administration durchgesetzt, die vom tiefen Staat gekauft wurde und ihm gehört. Dies zwang alle Medien, über das Wunderelixier von Dr. Didier Raoult zu berichten, was das Todesurteil für unser Vertrauen in alle westlichen Regierungen, ihre medizinischen Behörden, die Weltgesundheitsorganisation und die Medien bedeutete, die versuchten, den Ruf des tadellosen Arztes zu zerstören, indem sie plötzliche „gefährliche Nebenwirkungen“ eines fast harmlosen Medikaments erfanden, das seit 60 Jahren zur Behandlung von Malaria eingesetzt wird. Nicht weit davon entfernt, in Deutschland, stellte der international gepriesene Dr. Wolfgand Wodarg fest, dass die konstruierte Panik völlig nutzlos sei, da sich dieses Virus nicht von den anderen unterscheide, die uns alle Jahre wieder befallen. Dies war ein erstaunlicher Sieg für Trump und die breite Bevölkerung in den sozialen Medien, die gemeinsam die pathologischen Lügen der offiziellen Kommunikationskanäle aller Länder der Neuen Weltordnung entlarvten. De facto hat sich die Glaubwürdigkeit dieser Marionettenregierungen in Luft aufgelöst, und aus dem Auge des Sturms heraus wird Italien sicher gleich nach der Krise aus der EU austreten, was einen Dominoeffekt auslösen wird, der alle EU-Länder und NATO-Mitglieder erfasst. Meine Freunde, der Globalismus ist tot und bereit für die Einäscherung.

Den Abgrund graben

Die internationalen Banker konnten es 1991 nicht kommen sehen, als sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 95 % des Planeten beherrschten. Es schien, als könnte nichts ihre ultimative Mission aufhalten, um ihren Orwellschen Traum zu verwirklichen: einige Länder im Nahen Osten zu zerstören, Israel zu vergrößern und die totale Kontrolle über den Weltölmarkt zu erlangen, das letzte Stück ihres Xanadu-Puzzles, an dem sie ein ganzes Jahrhundert lang gearbeitet haben, beginnend mit der Balfour-Erklärung im Jahr 1917.

Als Wladimir Putin das Kommando über Russland übernahm, gab es keine Anzeichen dafür, dass er es besser machen würde als der Säufer, den er ersetzt hatte. Ein ehemaliger KGB-Offizier schien eine eher von Nostalgie als von Ideologie getriebene Wahl zu sein, aber Putin hatte viel mehr Vorzüge, als man auf den ersten Blick sieht: Patriotismus, Humanismus, Gerechtigkeitssinn, eine listige List, einen genialen Wirtschaftsfreund namens Sergej Glasjew, der die Neue Weltordnung offen verachtete, aber vor allem verkörperte er die Wiedergeburt der lange verlorenen russischen Ideologie der totalen politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Nachdem er einige Jahre damit verbracht hatte, den russischen Sumpf von den Oligarchen und Mafiosi zu säubern, die sein strauchelnder Vorgänger hinterlassen hatte, krempelte Vlad die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit.

Da seine Gegner den Planeten seit 250 Jahren durch Kolonisierung geplündert hatten, die durch eine militärische Vorherrschaft abgesichert war, wusste Vlad, dass er damit beginnen musste, eine unbesiegbare Militärmaschine aufzubauen. Und das tat er auch. Er entwickelte verschiedene Arten von Hyperschallraketen, die nicht aufgehalten werden können, die weltweit besten Verteidigungssysteme, die besten elektronischen Störsysteme und die besten Flugzeuge. Und um sicherzustellen, dass ein Atomkrieg nicht infrage kommt, hat er sich Dinge einfallen lassen, von denen man nur träumen kann, wie die Sarmat, die Poseidon und die Avangard, die alle unaufhaltsam sind und jedes Land in wenigen Stunden vernichten können.

Der russische Präsident Wladimir Putin (Mitte) gestikuliert während eines jährlichen Treffens mit hochrangigen Militärs im Nationalen Verteidigungskontrollzentrum in Moskau, 24. Dezember 2019. Putin sagte, Russland sei das einzige Land der Welt, das über Hyperschallwaffen verfüge, obwohl seine Militärausgaben nur einen Bruchteil des US-Militärbudgets betragen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, links, und der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow, rechts, nehmen an dem Treffen teil.

Mit einem neuen und unübertroffenen Arsenal konnte er jede NATO-Truppe oder einen ihrer Stellvertreter besiegen, wie er es ab September 2015 in Syrien tat. Er bewies jedem Land, dass die Unabhängigkeit vom NWO-Bankensystem nun eine Frage der Wahl ist. Putin gewann nicht nur den Krieg in Syrien, sondern auch die Unterstützung vieler Länder der Neuen Weltordnung, die plötzlich die Seiten wechselten, als sie erkannten, wie unbesiegbar Russland geworden war. Auf diplomatischer Ebene konnte er auch das mächtige China auf seine Seite ziehen, und es gelang ihm, unabhängige Ölproduzenten wie Venezuela und den Iran zu schützen, während Staatsoberhäupter wie Erdogan in der Türkei und Mohammed Ben Salman in Saudi-Arabien beschlossen, sich auf die Seite Russlands zu stellen, das nicht das beste Pokerblatt in der Hand hält, sondern das ganze Kartenspiel.

Das Ergebnis ist, dass Putin nun den allmächtigen Ölmarkt kontrolliert, die unvermeidliche Energieressource, die Volkswirtschaften und Armeen schmiert, während die NATO der Bankster nur zuschauen kann, ohne Mittel, um sie zurückzubekommen. Mit den unglaublichen Ergebnissen, die Putin in den vergangenen fünf Jahren erzielt hat, sieht die Neue Weltordnung plötzlich wie ein Kartenhaus aus, das kurz vor dem Einsturz steht. Das Imperium der Banken ist seit fünf Jahren unheilbar krank, aber es ist jetzt auf Morphium und merkt kaum, was vor sich geht.

Tragödie und Hoffnung

Da es keine Hoffnung gibt, den 3. Weltkrieg auszulösen, der im Voraus verloren ist, kam das letzte Banzai aus dem Gebüsch in Form eines Virus und der anschließenden medialen Inszenierung einer falschen Pandemie. Das Hauptaugenmerk lag darauf, eine katastrophale Hyperinflation der riesigen Menge an US-Dollar zu vermeiden, die niemand mehr haben will, um Zeit zu haben, ihre virtuelle Welt-Kryptowährung einzuführen, als ob die chronisch gescheiterten Banker noch irgendeine Legitimation hätten, unsere Geldversorgung zu kontrollieren. Zunächst schien es, dass der Plan funktionieren könnte. Doch dann zückte Vlad seinen Revolver, um das russische Roulettespiel zu starten, und die Banker schossen sich durch den Druck auf den Abzug das Hirn weg.

Er berief ein Treffen mit der OPEC ein und tötete den Ölpreis, indem er sich weigerte, die russische Produktion zu drosseln, wodurch das Barrel auf unter 30 Dollar fiel. Ohne Nachdenken und noch weniger Gewissensbisse beendete Vlad die kostspielige westliche Ölförderung. All die Dollars, die dem Markt entzogen worden waren, mussten von der Fed und anderen Zentralbanken wieder zugeführt werden, um einen Abschwung und die endgültige Katastrophe zu verhindern. Inzwischen haben unsere lieben Banker keine Lösungen mehr.

In der Zwischenzeit hat Trump auch die krawattentragenden Gangster aufs Korn genommen. Während die Medien das Thema des Coronabtötenden Chloroquins, einer alten Pille zur Heilung von Malaria, gemieden haben, hat Trump der FDA die Verwendung dieses lebensrettenden Medikaments bei infizierten US-Patienten vorgeschrieben. Die Medien hatten keine andere Wahl, als darüber zu berichten, was eine Kettenreaktion auslöste: Die Vorstandsvorsitzenden der großen Pharmakonzerne wurden gefeuert, weil sie gerade den Vertrag für den Impfstoff verloren hatten, Länder wie Kanada sahen wie völkermordende Narren aus, weil sie das billige und harmlose Medikament nicht einsetzten, während eine höchst ungeheuerliche kriminelle Handlung einer Regierung in vollem Umfang ans Licht kam: Die Regierung Macron hatte im Januar 2020 verkündet, dass Chloroquin schädlich sei und seine Verwendung eingeschränkt, nur ein paar Wochen vor dem Ausbruch der gefälschten Pandemie! Russisches Roulette ist ein beliebtes Spiel in westlichen Regierungen in diesen Tagen herum.

Am Samstag, den 28. März, kündigte Russland sein eigenes coronabtötendes Gebräu an, das auf dem Zaubertrank von Dr. Raoult basiert. Ein weiterer Schlag der Kosaken, diesmal gegen die Halsschlagader der großen Pharmakonzerne, während die meisten westlichen Länder nun die Behandlung des guten Arztes anwenden müssen, oder sie müssen mit dem Schlag einer russischen Pille rechnen, die ihre Bürger retten soll. Putin ist in diesen Tagen ein Lebensretter: In der letzten Märzwoche schickte er 15 Militärflugzeuge mit Ärzten und Hilfsgütern direkt nach Norditalien, nachdem ein Hilfsflugzeug aus China von der Tschechischen Republik blockiert worden war. Wir werden gleich erfahren, dass die europäischen Länder befürchten, dass China oder Russland die Wahrheit in der Lombardei herausfinden, wo die Menschen nicht an einem Corona-Bazillus sterben, sondern wahrscheinlich an einem tödlichen Cocktail aus zwei früheren Impfstoffen gegen Meningitis und Grippe, die ihnen in getrennten Impfkampagnen injiziert wurden.

Die Pointe

Ich sagte bereits, dass jeder Tag erstaunliche Neuigkeiten bringt. Nun, am Sonntag, den 29. März, schlug die verblüffendste von allen wie eine Tonne Steine auf die sozialen Medien nieder: Eingeweihte Zuschauer erfuhren, dass Trump die Kontrolle über die Federal Reserve übernommen hat, die nun von zwei Vertretern des Finanzministeriums geleitet wird. Von allen verrückten Nachrichten des letzten Monats ist dies bei Weitem die beste und schockierendste. Nach drei Jahren an der Macht hat Trump endlich sein Wahlversprechen eingelöst, die privaten Banken aus den öffentlichen Angelegenheiten der USA herauszunehmen und damit ein Jahrhundert der Ausbeutung der amerikanischen Bürger zu beenden. Er hat die berüchtigte Blackrock-Investmentgruppe damit beauftragt, wichtige Unternehmen für die Fed zu kaufen, was bedeutet, dass er Teile der Wirtschaft verstaatlicht und gleichzeitig den Zusammenbruch des Marktes vermeidet, indem er wichtige private Investoren in den Deal einbezieht.

Dieser äußerst gewagte Schritt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt und konfrontiert uns mit der Erkenntnis, dass Wladimir Putin und Donald Trump vereint sind und die Menschheit an den Scheideweg der Neuen Weltordnung und der Freiheit geführt haben. Wie ich schon oft gesagt habe, dachte ich, dass sich die Welt zwischen 2020 und 2024 tiefgreifend verändern würde, weil dies die letzten vier Jahre dieser beiden Helden an der politischen Macht ihrer Nationen sein würden.

Die Neue Weltordnung steht den beiden mächtigsten Ländern des Planeten gegenüber, und diese gefälschte Pandemie hat alles verändert. Sie hat gezeigt, wie verzweifelt die Bankster sind, und wenn wir nicht mit Atomsprengköpfen enden wollen, die in beide Richtungen fliegen, müssen Putin und Trump sie jetzt aufhalten.

Beenden Sie die BIZ, die Weltbank, den IWF, die Europäische Zentralbank, die EU, die NATO, jetzt. Unsere Welt wird nicht perfekt sein, aber sie könnte bald viel besser werden.

Ostern steht die Auferstehung bevor. Das könnte biblisch werden.