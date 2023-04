Das russische Fernsehen über die Lügen des Westens

Bei den Pentagon-Leaks könnte es sich auch um von den USA gezielt gestreute Desinformation handeln. Diese Möglichkeit war Teil eines Kommentars im russischen Fernsehen.

Der Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens hat sich am Sonntag in einem Kommentar über die Pentagon-Leaks geäußert und die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um von den USA gezielt gestreute Desinformation handelt. Dabei hat er einen großen Bogen über die Lügen des Westens insgesamt gezogen und ist auch auf das Interview eingegangen, das Elon Musk der BBC gegeben hat. Da ich den russischen Kommentar interessant fand, habe ich ihn übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die ganze Welt spricht in letzter Zeit über schreckliche Leaks von US-Geheimdienstinformationen. Wissen Sie, letztlich ist das alles gar nicht so wichtig. Und zwar, weil die USA schon so oft gelogen haben und so oft bei Lügen ertappt wurden, dass jede Information von dort, jede Aussage mit großer Vorsicht zu genießen ist, weil man nie weiß, ob sie wirklich wahr ist oder nicht. Darüber hinaus haben die Angelsachsen mit dieser