Seit 2001 hat es mehr als 20 Simulationen von Pandemien gegeben

Robert F. Kennedy Jr. hat aufgedeckt, wie Regierungsbehörden Pandemie-Simulationen abhalten, um die Rechte der Menschen zu beschneiden.

Vergangene Woche verwies er in einer Rede am Hillsdale College auf Event 201, eine Simulation, an der auch Bill Gates und die WHO beteiligt waren. Die Simulation wurde einige Monate vor der Coronapandemie durchgeführt.

Kennedy Jr. erklärte, dass Event 201 kein Einzelfall war. „Ich habe etwa 20 solcher [Simulationen] gefunden, die sie seit 2001 durchgeführt haben, und sie wurden alle von der CIA ausgearbeitet.

Er fügte hinzu, dass der Zweck solcher Simulationen darin bestehe, eine totalitäre Kontrolle durchzusetzen. Das Ziel sei nicht, die Menschen auf katastrophale Ereignisse vorzubereiten, sondern die Macht zu konsolidieren, sagte Kennedy Jr.

Als er sich mit diesen Simulationen beschäftigte, entdeckte er, dass dabei Techniken eingesetzt wurden, die entwickelt wurden, um einheimische Bevölkerungen unter fremde Herrschaft zu bringen.

Er brachte auch Anthony Fauci, das virologische Institut in Wuhan, die gain-of-function-Forschung, die Covid- und die Schweine-Pandemie mit einer Gehirnwäsche in Verbindung.

Kennedy Jr. will sich für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2024 bewerben. Vergangene Woche reichte er die erforderlichen Unterlagen bei der Nationalen Wahlkommission ein.

Mit seiner Entscheidung, in die Politik zu gehen, tritt er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und Onkels.