Alexander Markovics erörtert die potenziellen Auswirkungen der militärischen Expansion Polens auf die geopolitische Landschaft Europas sowie die Ambitionen Polens, seinen historischen Einfluss wiederzubeleben, und die mit seiner eskalierenden Politik verbundenen Risiken.

Südkoreanische Panzer für Polen: Ein Schlag ins Gesicht für Deutschland

Polen rüstet sich für den Krieg: Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage des Westens und der NATO in der Ukraine möchte das Land seine Armee massiv ausbauen. Ein gigantischer Waffendeal zwischen Warschau und Seoul hat das Potenzial, Polen zu einem der stärksten NATO-Länder nach den USA und der Türkei zu machen. Warschau hat einen Vertrag über den Kauf von 1.000 K2 Black Panther-Panzern aus Südkorea unterzeichnet – ein Schlag ins Gesicht für Deutschland, das Polen bisher mit Leopard-2-Panzern beliefert hat. Der Panzerkauf ist nur ein weiterer Schritt in Polens umfassender Militarisierung und der Eskalation des Krieges in der Ukraine.

Berlin in den Augen Warschaus: zu zögerlich und unzuverlässig

Warschau begründet seine Entscheidung, gegen Berlin vorzugehen, damit, dass die Lieferzeiten aus dem Nachbarland zu lang wären und dass es von den zögerlichen Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine enttäuscht sei. Polen hingegen war maßgeblich an der Bildung einer „Panzerkoalition“ beteiligt, die die Ukraine mit Panzern aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und sogar der polnischen Armee selbst versorgen soll. Ferner stellt Warschau infrage, ob Deutschland im Falle einer direkten Konfrontation mit Moskau überhaupt ein verlässlicher Partner wäre. Der Vertrag im Wert von mehr als 15 Milliarden Euro umfasst die Lieferung von 150 K2-Panzern bis 2025 und 212 Panzerhaubitzen K9, die die an die Ukraine gelieferten Haubitzen ersetzen sollen. Insgesamt sollen bis zu 650 Panzerhaubitzen nach Polen geliefert werden. Ferner hat Polen bereits eine beträchtliche Anzahl solcher Waffen aus seinem eigenen militärischen Bestand an die Ukraine geliefert. Ab 2026 soll eine an die polnischen Bedürfnisse angepasste Version des K2-Panzers, der K2PL, in Polen produziert werden, sodass ein Großteil der Panzer noch gebaut werden muss und nicht sofort verfügbar ist.

Warschau eskaliert: Neue Flugzeuge für Polen, sowjetische Flugzeuge für die Ukraine

Auch Polen hat seine Luftwaffe um 48 Kampfflugzeuge aufgestockt und der Ukraine alle sowjetischen Flugzeuge, mit Ausnahme ehemaliger DDR-Flugzeuge aus Deutschland, versprochen. Ein erstes Los wurde bereits geliefert. Obwohl die Slowakei der Ukraine ebenfalls Flugzeuge zur Verfügung gestellt hat, ist die Initiative zum Austausch von Flugzeugen oder zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine über Gespräche nicht hinausgekommen. Es ist jedoch unbestreitbar, dass Polen nicht nur bei der Aufrüstung der NATO in Europa, sondern auch bei der Militarisierung der Ukraine eine Schlüsselrolle spielt. Noch lässt sich Warschau diese Hilfe mit westlichem Geld bezahlen, aber bald auch mit ukrainischem Territorium? Ist Warschau deshalb so kriegslüstern?

Intermarium und Commonwealth: Der alte Traum von einer Großmacht

Wie viele ehemalige Großmächte scheint auch Polen unter der transatlantisch-konservativen PiS-Partei von einem Phantomschmerz geplagt zu werden: dem Traum von der einstigen Großmacht Polen, der durch die 400 Jahre währende Union mit dem Nachbarland Litauen genährt wurde, die deutsche und russische Expansionsbestrebungen vom vierzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert in Schach hielt. Auf dem Höhepunkt der polnischen Macht reichte der Einfluss des polnischen Adels bis nach Moskau. Erst als die Adelsrepublik immer instabiler wurde und eine liberalistisch-revolutionäre Verfassung nach französischem und amerikanischem Vorbild annahm, wurde Polen-Litauen von Preußen, Russland und Österreich als Bedrohung für die etablierten christlichen Monarchien angesehen. Infolgedessen wurden die polnischen Teilungen in Kraft gesetzt, die dazu führten, dass Polen-Litauen schrittweise von der Landkarte verschwand. Obwohl Polen nach 1945 die deutschen Ostgebiete erhielt, hält die PiS-Regierung Polen offenbar für nicht groß genug. Die von Washington und Warschau geförderte Initiative „Intermarium“, die ein Bündnis von Ländern zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria anstrebt, kann als Versuch gesehen werden, diesen geopolitischen Block wiederzubeleben und ihn als Rammbock gegen Russland oder als Bedrohungsszenario gegen Deutschland aufrechtzuerhalten.

Warschaus neue Kolonie? Polens Griff nach Galizien und verstärkte Investitionen in der Ukraine

Seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 sind die Bestrebungen Polens in der Westukraine immer deutlicher geworden. Ferner ist es Polen mit Unterstützung der Vereinigten Staaten gelungen, seinen Einfluss auf Kiew auszuweiten. Im Juli 2022 erließ Präsident Zelensky ein Gesetz, das den Polen in der Ukraine einzigartige Privilegien einräumt, wie das Recht, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ferner haben die polnischen Investitionen in der Ukraine ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Das Wirtschaftsinstitut PIE geht davon aus, dass diese Investitionen bis 2028 30 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Bei einem Besuch in Warschau Anfang April deutete der ukrainische Präsident Zelensky sogar an, dass es nach dem Sieg der Ukraine keine Grenzen zu Polen geben werde. Je länger der Krieg andauert, desto abhängiger wird die Ukraine von Polen und dem Westen, was einige politische Analysten zu der Behauptung veranlasst, Kiew sei zu einer Kolonie unter der Kontrolle Warschaus degradiert worden. Diese Abhängigkeit ist jedoch mit einem hohen Preis verbunden: Polnische Waffen befinden sich bereits in der Ukraine, und wie polnische Patrioten bei einer Demonstration in Warschau erklärten, „sterben Polen für Bandera“.

Zum Atomkrieg? Wie weit wird Warschau gehen, um seine Großmachtambitionen zu verwirklichen?

Der Höhepunkt dieser Eskalationsstrategie liegt in Polens Bestreben, an den Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen der NATO teilzunehmen. Jacek Siewiera, der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten Duda, hat angedeutet, dass Polen bereit ist, Atomwaffen auf seinem Boden zu beherbergen. Sollte dies der Fall sein, könnte Polens Kühnheit und Selbstüberschätzung die Welt in eine nukleare Katastrophe führen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, diejenigen zu unterstützen, die für Frieden und Patriotismus in der Region eintreten.