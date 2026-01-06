Kommentatoren berichten von Eindrücken aus Wuhan, die dem weltweit verbreiteten Narrativ über den Ursprung des Coronavirus widersprechen. Eine Frau, die sich derzeit in der chinesischen Metropole aufhält, besuchte den berüchtigten Markt, der laut westlichen „Experten“ als Ausgangspunkt der Pandemie gilt.

Vor Ort habe sich ein völlig anderes Bild ergeben, heißt es. Einheimische reagierten mit Gelächter, als sie nach dem angeblichen Ursprung des Virus gefragt wurden. Der Markt – inzwischen an einen anderen Standort verlegt – habe niemals Fledermäuse verkauft. Zudem seien Fledermäuse in der Region Wuhan traditionell kein Bestandteil der lokalen Küche. Der Markt existiere seit vielen Jahren und habe zuvor keinerlei hygienische oder epidemiologische Auffälligkeiten gezeigt.

„Was für eine Täuschung“, schreiben Kommentatoren mit Blick auf die internationale Berichterstattung der vergangenen Jahre.

Vriendin @Jacoba77300026 is op reis door China en is nu in Wuhan. Ze is gaan kijken bij de beruchte markt, waar volgens “experts” het coronavirus ontstond. De markt is verplaatst naar een andere locatie. Lokale bevolking schoot in de lach bij de vraag over het ontstaan van het… pic.twitter.com/1iBvY7Xq3G — Annelies (@annstrikje) January 4, 2026

Auch aus wissenschaftlichen Kreisen werden Zweifel an der gängigen Darstellung geäußert. Kommentatoren verweisen auf Fachliteratur, in der beschrieben wird, dass Fledermäuse in Wuhan nicht verzehrt werden. Gerade deshalb habe man frühzeitig einen sogenannten „Zwischenwirt“ benötigt, um den behaupteten Sprung des Virus vom Tier auf den Menschen zu erklären. In der öffentlichen Debatte seien hierfür im Laufe der Zeit verschiedene Tiere ins Spiel gebracht worden – vom Marderhund über die Zibetkatze bis hin zu Bambusratten.

Auffällig sei, so Beobachter, wie reflexartig an dieser Theorie festgehalten werde. Kritische Nachfragen würden häufig nicht mit neuen Belegen beantwortet, sondern mit Spott oder persönlicher Abwertung der Fragesteller.

Ein weiterer Punkt wirft zusätzlich Fragen auf: Wuhan, offiziell das Epizentrum der Pandemie, zählte im Jahr 2020 rund 12,6 Millionen Einwohner. Damals wurden etwa 3.000 COVID-19-Todesfälle registriert – rund 0,03 Prozent der Bevölkerung. Seitdem ist die Einwohnerzahl der Stadt sogar um etwa eine Million gestiegen.

Für Kommentatoren steht fest: Die Diskrepanz zwischen der dramatischen globalen Darstellung und den lokalen Beobachtungen in Wuhan ist erheblich. Der Besuch des Marktes nährt den Eindruck, dass zentrale Annahmen über den Ursprung der Pandemie weniger auf gesicherten Fakten als auf früh festgelegten Erzählungen beruhen.

Wie die Welt doch getäuscht wurde.