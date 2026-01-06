CIA & Palast-Insider: Wie der Überraschungsrazzia gegen Maduro ablief

Tyler Durden

Seit Trumps Venezuela-Operation vor etwas mehr als 24 Stunden durchgeführt wurde, gibt es eine Lawine von Berichten, die das hochriskante Manöver amerikanischer Streitkräfte schildern, die in die Hauptstadt Caracas eindrangen, um Nicolás Maduro und seine Ehefrau zu entführen.

Regierungsbeamte scheinen begierig darauf zu sein, sprichwörtlich den Ball zu feiern und Details preiszugeben – ähnlich wie nach dem komplexen SEAL-Einsatz, bei dem Osama bin Laden getötet wurde, oder der späteren Tötung des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi in Syrien durch Spezialkräfte.

Zunächst wurde bekannt, dass Präsident Trump Maduro nur eine Woche zuvor in einem Telefonat eine letzte Chance gegeben hatte, die Macht freiwillig abzugeben.

„Du musst kapitulieren“, sagte Trump am Samstag gegenüber der Presse mit Bezug auf Maduro. Trump erklärte, Maduro sei tatsächlich „nah dran gewesen“, zurückzutreten – woraufhin er möglicherweise in sicherere Gefilde wie Dubai, Katar oder sogar Moskau gegangen wäre (wo er sich Assad hätte anschließen können).

Doch genau in dem Moment, als der venezolanische Präsident mit Trump telefonierte, war bereits ein CIA-Team im Land, das jede seiner Bewegungen überwachte. Laut einer Reihe neuer Berichte von NBC und anderen Medien beobachtete die CIA genau, wo er sich aufhielt, was er aß und wie er sich bewegte.

Wahrscheinlich hatte die CIA über Jahre hinweg lokale „Assets“ aufgebaut. Ein „Asset“ kann jeder sein – von Zivilisten über Militärangehörige bis hin zu hochrangigen Obersten oder Generälen der nationalen Armee. Eines ist zu diesem Zeitpunkt klar: Das Pentagon hatte Insiderhilfe innerhalb des sozialistischen Regimes.

Details der als „Operation Absolute Resolve“ bezeichneten Aktion wurden inzwischen von mehr als einem Dutzend Beamten aus dem Weißen Haus, der Regierung und dem Kongress offengelegt. Es gab auch sehr klare öffentliche Aussagen sowie die offensichtliche monatelange militärische Aufrüstung des Pentagons in der südlichen Karibik.

So erklärte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Dan „Raizin“ Caine, am Samstag, dass der US-Geheimdienst sogar die Namen von Maduros Haustieren kannte.

Eliteeinheiten hatten monatelang trainiert, einschließlich Proben an einer Nachbildung von Maduros Anwesen, die auf Geheimdienstberichten basierte. Die Truppen übten dabei auch den Einsatz von „massiven Schneidbrennern“ für den Fall, dass sie Stahlbarrieren durchbrechen müssten, die Maduros Schutzraum sicherten.

Ein wiederkehrendes Thema der neuen Berichterstattung über die geheime Operation war, wie wenige Personen innerhalb der US-Regierung davon wussten. Die Operation war strikt auf die höchsten Ebenen beschränkt. Selbst Pentagon-Beamte kannten den genauen Zeitpunkt bis Freitagabend nicht, wie zwei US-Beamte NBC News sagten.

Die Mission hätte möglicherweise schon Tage zuvor befohlen werden können, wäre da nicht das schlechte Wetter gewesen. Sie wurde schließlich am Freitagabend durchgeführt, als der Himmel aufklarte und Vollmond herrschte.

Die New York Times berichtet, dass dies Trump letztendlich dazu bewogen habe, die Delta Force nach Caracas zu entsenden, um Maduro zu entführen:

The New York Times reports that this is what finally pushed Trump to send Delta Force to storm Caracas and abduct Maduro: https://t.co/e4bmnTgaDy pic.twitter.com/cf1cd03ZCr — Josh Billinson (@jbillinson) January 4, 2026

Diejenigen, die direkt an der Planung beteiligt waren, sollen nun auch Rollen bei der Verwaltung Venezuelas übernehmen, bis es zu einer vereinbarten politischen Übergangslösung kommt – darunter Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, CIA-Direktor John Ratcliffe und der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Aspekte der beispiellos erfolgreichen Razzia im Herzen Lateinamerikas, zusammengestellt aus verschiedenen Quellen

Kurze Mission mit „erheblichem Widerstand“

Die Mission dauerte etwa zwei Stunden und 20 Minuten und setzte sich bis in die frühen Morgenstunden des Samstags fort, als Herr Maduro und Frau Flores „aufgaben“, sagte General Caine.

US-Streitkräfte stießen auf erheblichen Widerstand, sagte Trump. Mindestens 40 Menschen wurden getötet, darunter Militärangehörige und Zivilisten, so ein hochrangiger venezolanischer Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um vorläufige Berichte zu schildern. — NY Times

Tieffliegende Hubschrauber nach Stromausfall

Mindestens 150 Flugzeuge flogen aus 20 verschiedenen land- und seegestützten Basen in Richtung Caracas. Die Flotte umfasste Bomber, Kampfjets sowie Maschinen, die auf Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung spezialisiert waren, sagte Caine. Die Besatzungen waren zwischen 20 und 49 Jahre alt.

Dunkelheit legte sich über die venezolanische Hauptstadt. Trump deutete an, dass die USA den Strom in Caracas abgeschaltet hätten, um sich einen Vorteil im Gefecht zu verschaffen. In rund 30 Metern Höhe über dem Wasser transportierten Hubschrauber die Spezialkräfte und Strafverfolgungsbeamten, die Maduro aus seiner Residenz holten, sagte Caine. Andere Flugzeuge feuerten Waffen ab, um Venezuelas Luftverteidigungssysteme außer Gefecht zu setzen und den Weg für die Hubschrauber freizumachen, fügte er hinzu.

Flammen waren von Explosionen in Fort Tiuna zu sehen, einem großen Militärkomplex in Caracas. — NBC

Der Delta-Force-Durchbruch in Maduros Präsidentenkomplex

Bis 1 Uhr morgens ET am Samstag hatten US-Soldaten den Komplex in Caracas erreicht, in dem sich Maduro aufhielt. „Eine schwer befestigte militärische Festung“, nannte Trump ihn.

Als die Delta Force Maduros Residenz stürmte, wurden er und seine Frau „völlig überrascht“, sagte Caine. Maduro versuchte zu fliehen und in einen von Trump als stählernen Schutzraum beschriebenen Raum zu gelangen, schaffte es jedoch nicht rechtzeitig. Die Einsatzkräfte nahmen Maduro und seine Frau Cilia Flores in Gewahrsam.

Nach Maduros Festnahme kam es zu einem Feuergefecht, bei dem ein US-Hubschrauber getroffen wurde, sagte Caine. Kein Amerikaner wurde getötet, es gab jedoch mehrere Verletzte unter den US-Truppen, die alle stabil seien, so ein US-Beamter und ein Vertreter des Weißen Hauses.

Bis 3:30 Uhr ET waren die US-Streitkräfte sicher außer Landes, sagte Caine. Zu diesem Zeitpunkt lag in Caracas der Geruch von Schießpulver und Rauch in der Luft. Die US-Botschaft in Venezuela forderte amerikanische Staatsbürger dort auf, Schutz zu suchen. — NBC

Hochrangige CIA-Assets in der Regierung koordinierten den Einsatz

Zu den Assets gehörte eine CIA-Quelle, die innerhalb der venezolanischen Regierung operierte und den Vereinigten Staaten dabei half, Maduros Aufenthaltsort und Bewegungen vor seiner Festnahme zu verfolgen, sagte eine über die Operation informierte Quelle gegenüber CNN.

Der detaillierte Zeitablauf und die Enthüllung, dass ein CIA-Team so lange innerhalb Venezuelas operierte, werfen ein neues Licht auf die Druckkampagne der Regierung gegen Maduro in den vergangenen Monaten, selbst während hochrangige Beamte öffentlich erklärten, ihr Ziel sei kein Regimewechsel. — CNN

Die Festnahme eines amtierenden Staatschefs

Die Hubschrauber mit dem Extraktionsteam erreichten Maduros Anwesen um 2 Uhr morgens Ortszeit in Caracas, sagte der General. Bei der Ankunft gerieten die Hubschrauber unter Beschuss, und einer wurde getroffen, blieb jedoch flugfähig. Die USA erwiderten das Feuer zur Selbstverteidigung, fügte Caine hinzu.

„Während sich die Operation am Komplex entfaltete, lieferten unsere Luft- und Bodenaufklärungsteams Echtzeit-Updates an die Bodentruppen, um sicherzustellen, dass sich diese ohne unnötige Risiken durch die komplexe Lage bewegen konnten“, sagte er.

Caine erklärte, Maduro und seine Frau hätten sich den US-Militärangehörigen „ergeben“, bevor sie außer Landes geflogen wurden. Maduro und Flores wurden an Bord der USS Iwo Jima gebracht. — CNN