Venezuela, Regimewechsel und etwas Unerwartetes, das man wissen sollte

Lorenzo Maria Pacini

Was in Venezuela getan wurde, ist Teil der NSS, der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die die Monroe-Doktrin wiederbelebt hat.

Einige unangenehme Informationen hinter den Kulissen?

In diesem Artikel, den ich leider gezwungen bin zu schreiben, werde ich über einige Informationen berichten, die aus Interviews mit drei wichtigen Kontakten stammen: einem Offizier des amerikanischen DIA, einem Diplomaten, der in Caracas gedient hat, und einem venezolanischen Geheimdienstoffizier. Was hier berichtet wird, ist eine Sammlung zusammengetragener Informationen, keine persönliche Meinung (diese wird im zweiten Teil des Artikels folgen).

Nach den erhaltenen Informationen ergibt sich ein Bild, das sich stark von dem unterscheidet, was wir oft hören oder was wir gelegentlich in den anti-venezolanischen und anti-bolivarischen Medien lesen.

Nicolás Maduro soll ein ehemaliger CIA-Agent sein, der jahrelang in den Drogenkartellhandel verwickelt war – nicht nur in Venezuela, sondern in ganz Südamerika. Der Drogenhandel liege jedoch nicht in seinen Händen, sondern in denen seiner Neffen.

Was in den frühen Morgenstunden des 3. Januar 2026 geschah, war eine von mehreren Ländern abgestimmte Operation, die darauf abzielte, Maduro vor der Gefahr zu bewahren, von den Drogenbossen Kubas getötet zu werden. Durch die Zustimmung zu seiner Festnahme und Deportation in die USA garantiere Maduro seine eigene Sicherheit und sei bereit, bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu kooperieren, die den Drogenhandel kontrolliert. In den USA hätte er die Möglichkeit, Namen zu nennen und die Aktivitäten dieses kleinen, aber mächtigen kriminellen Imperiums offenzulegen.

Nehmen wir diese Informationen für einen Moment als gegeben hin, unabhängig von ihrer Authentizität, und versuchen wir, eine Argumentationslinie darum aufzubauen. Tatsächlich gibt es viele Elemente, die geklärt werden müssen.

Aus militärischer Sicht ist das Geschehene surreal und erinnert stark an den Sturz Assads im Jahr 2024: minimale militärische Auseinandersetzung, mit einem koordinierten Luft- und Bodenangriff ohne Schwierigkeiten, bei dem die venezolanischen Flugabwehrkräfte nicht reagierten; am Boden gab es keinen Widerstand, und es wurden keine amerikanischen Soldaten getötet, gefangen genommen oder vermisst; die Bombardierung war sehr moderat und richtete sich gegen Ablenkungssysteme, nicht gegen den Flughafen oder die Basis, mit Ausnahme der Raffineriegebiete, die den Amerikanern bereits zuvor als Ziele benannt worden waren. Mit anderen Worten: Ein ernsthafter Angriff hätte wesentlich mehr Aufwand, Engagement und zumindest eine gewisse Gegenwehr erfordert, während wir hier eine sehr schnelle und schmerzlose Aktion erlebt haben.

Auch der politische Kontext war sehr schnell und äußerst ungewöhnlich: Innerhalb des venezolanischen politischen Spektrums gab es keine Reaktionen, abgesehen vom Außenminister, dem Vertreter bei den Vereinten Nationen und dem Verteidigungsminister, die den Angriff verurteilten und Widerstand versprachen. Aus dem Ausland kamen nur wenige und verhaltene Reaktionen. Die Türkei, Kolumbien, Iran und Belarus waren die ersten Länder, die klar Stellung bezogen und mit harten und entschlossenen Worten den amerikanischen Imperialismus verurteilten.

Andere hingegen verhielten sich nicht auf dieselbe Weise. Russland veröffentlichte eine Erklärung, in der es Trumps Angriff verurteilte und die Wahrung der territorialen Integrität Venezuelas forderte – und das, nachdem es zwei Wochen zuvor Militärpersonal aus venezolanischen Stützpunkten abgezogen hatte. Ein Schritt, der keineswegs zufällig erscheint. Ebenso blieb eine deutliche Stellungnahme aus China aus, das nur 24 Stunden zuvor seinen Sondergesandten zu Gesprächen mit Maduro entsandt hatte. Eine besonders beunruhigende Information – wenngleich nichts anderes zu erwarten war – kommt aus der Europäischen Union: Kaja Kallas vergeudete ihre Zeit mit der Erklärung, die EU „beobachte“ die Lage, nachdem sie mit Mark Rubio und dem Botschafter in Caracas gesprochen habe, und dass die Union ihre Verurteilung Maduros aufrechterhalte und einen friedlichen Übergang in Venezuela anstrebe.

Dann gibt es die Daten aus der Bevölkerung: Nach dem, was wir aus den Medien und aus lokalen Berichten erfahren, gibt es weder Aufstände zugunsten des Präsidenten noch besondere Feiern. Alles scheint sehr statisch zu sein. Diese Lage könnte sich jedoch sehr schnell ändern, wenn man die Maßnahmen betrachtet, zu denen die USA vor Ort bereit sind.

Interessen im Wert von … Öl – und viel mehr

Die Amerikaner haben ein Interesse an Öl, Gold, Lithium und den Reichtümern des venezolanischen Untergrunds. Das ist bekannt und offen erklärt.

Trotz der bedeutenden „Übernahme“ des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die Vereinigten Staaten ist der Zugang zu den größten Ölreserven der Welt keineswegs automatisch. Was wird also geschehen? Es ist unwahrscheinlich, dass ein großes US-Unternehmen Milliarden in ein Land investiert, das weiterhin von tiefgreifender Instabilität und unsicherer Regierungsführung geprägt ist.

Unterdessen bleibt China der wichtigste Abnehmer venezolanischen Öls, und die laufenden Geschäfte von Chevron stehen auf der Kippe. Es handelt sich nicht nur um einen Regimewechsel, sondern um ein komplexes Schachspiel, in dem Ressourcen, Geopolitik und wirtschaftliche Risiken aufeinanderprallen.

Wird Venezuelas Ölreichtum zur Belohnung für denjenigen, der das Land stabilisiert, oder wird das anhaltende Chaos diese gewaltigen Reserven von den globalen Märkten fernhalten?

Es geht nicht nur um „schmutziges Geld“, sondern auch – und vor allem – um eine Frage der Souveränität und der Freiheit. Der amerikanische Angriff und die dadurch ausgelöste politische Destabilisierung bewirken faktisch einen Regimewechsel, der Venezuela der Niederlage aussetzt, es zu einem weiteren Vorort oder Garten des amerikanischen Imperiums macht – eines Imperiums im Niedergang und daher umso aggressiver –, mit einer Marionettenregierung, die von westlichen Geheimdiensten bestimmt wird, und vor allem mit der Zerstörung des politischen Erbes der bolivarischen sozialistischen Revolution.

Mit anderen Worten: Auch wenn es ein Sieg für die Interessen der USA sein mag, ist es keineswegs sicher, dass es ein Sieg für das venezolanische Volk sein wird.

Die Vereinigten Staaten handeln, wie Mark Bernardini zu Recht schrieb, weiterhin als der Wachhund der Welt. Wenn es ihnen passt, eliminieren sie physisch Führungspersönlichkeiten, insbesondere dann, wenn diese nicht die Absicht haben, sich ihren Regeln zu unterwerfen. Die jüngere Geschichte ist voller Beispiele: Lumumba und Allende mit Waffen getötet, Maduro gefangen genommen und deportiert, Milosevic durch eine Krankheit „hingerichtet“, Gaddafi und Hussein in ihrer Heimat getötet. Die Liste ist lang. Allein in Südamerika haben die USA seit 1904 19 Staatsstreiche durchgeführt.

In Missachtung des Völkerrechts und der Versprechen des Friedens setzen die USA weiterhin Gewalt als Mittel der Kontrolle und Herrschaft ein. Und so wird es bleiben, bis sie schließlich besiegt werden, implodierend in ihrem dekadenten System, in ihrer eigenen Gewalt und im Fehlen eines zivilisatorischen Geistes.

Imperialismus und Einfluss

Wir müssen eine sehr konkrete geopolitische Tatsache berücksichtigen – während Realpolitik und politische Theorie oft zwei unterschiedliche Maßstäbe von Raum und Zeit anwenden.

Das Aufkommen einer multipolaren Welt beinhaltet die Neudefinition von Einflusszonen, die die Großmächte – Russland, China, Indien, aber auch die USA – weltweit neu ziehen. Während wir sehen, wie die USA in anderen Regionen der Welt nachgeben, beobachten wir zugleich, wie sie ihre Kräfte in Südamerika bündeln, einem Gebiet, das sie eindeutig fest in den Griff bekommen wollen.

Es ist ein tragisch unvermeidlicher Prozess. Die neue Ordnung bringt den schmerzhaften Fall der alten mit sich. Wenn wir etwa Russland und China sehen, wie sie ihren Einfluss in Afrika ausdehnen, oder Indien, das nach Europa vordringt, dann sind das keine spontanen Ereignisse, sondern die Umsetzung von Politiken, die in den Machtzentren beschlossen wurden. Ihre Umsetzung ist nicht automatisch oder perfekt, sondern anomal und voller Zwischenfälle.

Der Zerfall des amerikanischen Imperiums kann nicht ohne eine starke und geeinte Reaktion anderer Akteure erfolgen, und wenn klare, entschlossene Antworten ausbleiben, leiden wir alle unter einem institutionellen Vakuum, das die Verwirrung verstärkt. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass das, was wir sehen, immer nur die Spitze des Eisbergs ist.

Was in Venezuela getan wurde, ist Teil der NSS, der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die die Monroe-Doktrin wiederbelebt hat. Alles ist bereits niedergeschrieben. Auch wenn das vom Weißen Haus veröffentlichte Dokument von „Nicht-Interventionismus“ und der „Ablehnung einer dauerhaften US-Dominanz über die ganze Welt“ spricht, ist es wahr, dass die Amerikaner die Ersten sind, die die ganze Welt belügen – und darin waren sie schon immer sehr gut.