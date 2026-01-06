Barbaria schlägt erneut zu

Von Pepe Escobar

Dennoch wird Neo-Caligula nicht aufhören – er ahmt seine Redseligkeit nach. Im Imperium des Chaos unter der Donroe-Doktrin geht es um strategische Vorherrschaft über Energie- und Handelskorridore, um jeden Preis.

Geben Sie nicht Caesar die Schuld, sondern den Menschen in Rom, die ihn so begeistert gefeiert und verehrt haben, sich über den Verlust ihrer Freiheit gefreut, ihm zu Füßen getanzt und ihm Triumphzüge bereitet haben. Geben Sie den Menschen die Schuld, die ihn bejubeln, wenn er im Forum von der „neuen, wunderbaren, guten Gesellschaft“ spricht, die nun in Rom entstehen soll, was so viel bedeutet wie „mehr Geld, mehr Leichtigkeit, mehr Sicherheit, mehr Leben auf Kosten der Fleißigen“. Marcus Tullius Cicero

Die Raging Twenties begannen mit einem Mord: General Soleimani, Bagdad, 3. Januar 2020. Befohlen von Trump 1.0.

Der zweite Teil der Raging Twenties beginnt mit einer Bombardierung/Entführung. Mini-Shock’n Awe auf Caracas, Delta Force-Razzia. 3. Januar 2026. Befohlen von Trump 2.0.

Der wütende Donald Trump sagte, er werde Venezuela regieren.

Dieser trashige Neo-Caligula, selbsternannter Kaiser von Barbaria, wird am Ende vielleicht gar nichts regieren, angefangen bei seiner eigenen großen Klappe.

Die Operation Venezuela wurde nach einem klassischen imperialistischen Drehbuch inszeniert. Jahrelange mörderische Sanktionen blockierten den Handel und den Kapitalverkehr, führten zu Hyperinflation und einer außer Kontrolle geratenen humanitären Krise. Das Ziel: den Venezolanern so viel Leid zuzufügen, dass ein Militärputsch unvermeidlich würde.

Die Entführung des venezolanischen Präsidenten aus seinem Schlafzimmer mitten in der Nacht verlief nach einem klassischen CIA-Drehbuch. Es gelang ihnen, den Chef von Maduros Sicherheitsdienst und seinen engen Kreis zu bestechen, aber nicht (Hervorhebung von mir) das venezolanische Militär.

Maduro wurde nur von venezolanischen Streitkräften geschützt, nicht von Russen, wie unabhängige Quellen aus Caracas bestätigten. Als ein russisches Kommando Maduros Residenz erreichte, stieß es zunächst auf Widerstand durch einige von Maduros eigenen korrupten Sicherheitskräften.

Als diese neutralisiert waren und die Russen in die Residenz eindrangen, war Maduro bereits mit Hilfe wichtiger interner Helfer von der Delta Force entführt worden. Der Chef von Maduros Sicherheitsdienst wurde daraufhin festgenommen – und ordnungsgemäß hingerichtet.

Am Tag nach der Entführung enthüllten venezolanische Soldaten, dass die Delta Force in einer ihrer Einheiten in Caracas einen Brückenkopf als Operationsbasis für eine Bodeninvasion im Stil der Schweinebucht errichten wollte. Aber mit den Worten eines Soldaten: „Wir haben gekämpft, wir haben das Feuer eröffnet und wir haben den Hubschrauber gezwungen, ohne die Militäreinheit zu verlassen.“

Das venezolanische Verteidigungsministerium erklärte daraufhin, dass der Großteil von Maduros Sicherheitsdienst während der Operation getötet worden sei, ohne jedoch anzugeben, durch wen. Und Kuba gab den Tod von 32 seiner Kämpfer bekannt – sicherlich nicht unter denen des kompromittierten Sicherheitsdienstes.

Die chavistische Regierung bleibt an der Macht – angeführt von der beeindruckenden Delcy Rodriguez, die verfassungsgemäß zur Interimspräsidentin ernannt wurde. Bislang wurden keine Mitglieder der Fünften Kolonne innerhalb der Regierung entlarvt.

Ein Artikel in der Propagandazeitung Miami Herald, der sich als einzige Quelle auf einen zwielichtigen ehemaligen Vizepräsidenten Kolumbiens, Santos Calderon, stützt und keinerlei Beweise aus Venezuela liefert, verbreitete die Fiktion, dass Delcy Rodriguez einen Pakt mit Trump 2.0 geschlossen habe, um Maduro auszuliefern.

Es dauerte weniger als 48 Stunden, bis die bombastische Caligula-Erzählung des Weißen Hauses zu bröckeln begann. Der investigative Journalist Diego Sequera, vor Ort in Venezuela, hat die Flut von Unsinn, die die Mainstream- und sozialen Medien überschwemmt, bereits weitgehend entlarvt.

Vergessen Sie außerdem die 28 Millionen Venezolaner, die einen großmäuligen Neo-Caligula-Gringo als „Befreier” bejubeln. Er ist nun gezwungen, persönliche Drohungen gegen Delcy Rodriguez auszusprechen und – was sonst noch neu ist – zu versprechen, dass das Imperium des Chaos Venezuela erneut bombardieren könnte.

Die Donroe-Doktrin, entschlüsselt

Kommen wir zum Punkt. Abgesehen von den berüchtigten „größten Ölreserven der Welt”, die für ein Imperium in finanziellen Schwierigkeiten unerlässlich sind, um Sicherheiten aufzubauen, gibt es mehrere Hauptgründe für den Angriff auf Venezuela.

1. Bellum Judaica. Abgesehen davon, dass Caracas enge Beziehungen zu den BRICS-Mitgliedern Russland, China und Iran aufgebaut hat, hat es sich unmissverständlich auf die Seite Palästinas gestellt und die zionistische Plage angeprangert. Damit haben wir nicht nur die praktische Anwendung der „Folgerung aus der Monroe-Doktrin”, die in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie ausdrücklich erwähnt wird, sondern vor allem die „Donroe-Doktrin”, die von einem zionistischen Hofnarren, der zufällig der Neo-Caligula ist, als „Zionroe-Doktrin” eingesetzt wird.

Gibt es einen besseren Weg, dem gesamten Globalen Süden eine weitere Lektion über die grenzenlose Pax Judaica zu erteilen – eigentlich Bellum Judaica, denn sie befinden sich jetzt im Nonstop-Modus des ewigen Krieges gegen alle „Amalekiten”: Und jeder, der sich nicht vor ihrem Altar verbeugt, kann als „Amalekit” gebrandmarkt werden. Kein Wunder, dass Delcy Rodriguez direkt zum Punkt kam und in ihrer ersten Rede die „zionistische Färbung“ der Entführungsaktion des Neo-Caligula qualifizierte.

2. Heavy-Metal-Donner. Nur weniger als 24 Stunden nach dem Bombenangriff/Mini-Shock’n Awe/der Entführung und für nur 8 Milliarden Dollar schloss Washington einen riesigen Schmelzvertrag ab, um venezolanische Edelmetalle im Wert von nicht weniger als 1 Billion Dollar zu verarbeiten.

Der Deal wurde von J.P.Morgan finanziert – die zufällig wegen ihrer massiven physischen Silber-Short-Position in großen Schwierigkeiten stecken. Das Schöne daran ist, dass Venezuela zufällig mitten im Arco Minero („Der Mineralbogen“) liegt, wo sich noch unerschlossene Gold- und Silbervorkommen in Höhe von mehreren Billionen Dollar befinden.

3. Der Petrodollar-Aspekt. Der Kern der Sache sind nicht Venezuelas riesige – unerschlossene – Ölreserven an sich, die Neo-Caligula das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Der Schlüssel ist das in Petrodollar denominierte Öl. Das Drucken von endlosem – an sich wertlosem – grünem Toilettenpapier zur Finanzierung des militärisch-industriellen Komplexes impliziert den US-Dollar als globale Reservewährung, einschließlich des Petrodollars.

Das Imperium der Plünderung konnte einfach nicht zulassen, dass Venezuelas Öl in Yuan, Rubel, Rupien oder einem Währungskorb verkauft wird oder in naher Zukunft in einem von den BRICS-Staaten sanktionierten Mechanismus, der durch Öl und Gold gedeckt ist. Die Alarmstufe Rot war bereits ausgelöst, als Venezuela in Chinas grenzüberschreitendes Zahlungssystem CIPS integriert wurde.

Dann gibt es auf der Ölfront noch die Angelegenheit des Diebstahls von venezolanischem Öl aus Citgo – der in Hudson ansässigen Tochtergesellschaft von PDVSA –, um dem zionistischen Milliardär Paul Singer und seinem Hedgefonds Elliot Investment Management Gewinne zu verschaffen. Robert Pincus, ein „stolzer Zionist” und Vorstandsmitglied der AIPAC, wurde vom Gericht beauftragt, den Betrug zu erleichtern, der darauf zurückzuführen ist, dass Citgo seinen Gläubigern über 20 Milliarden Dollar schuldet: eine weitere toxische Auswirkung jahrelanger Sanktionen.

Entgegen der Behauptung von Neo-Caligula, dass „dies unser Öl ist”, hat der venezolanische Historiker Miguel Tinker Salas schlüssig bewiesen, wie das Land 1976 die Ölindustrie verstaatlicht hat: „Sie wurde von Venezolanern kontrolliert. Sie wurde von Venezolanern betrieben”. Ausländische Unternehmen, darunter auch die „profitabelste Tochtergesellschaft“ von ExxonMobil, wurden vollständig entschädigt, „weit über das hinaus, was sie bereits gefördert hatten“.

Dann gibt es noch den entscheidenden chinesischen Blickwinkel.

Es gab eine Flut von unglaublich dummen Spekulationen, dass China nichts unternommen habe, um Venezuela zu „retten“. China ist viel zu raffiniert, um sich auf Streitigkeiten einzulassen. Peking wird das Imperium des Chaos vor Gericht bekämpfen.

Still und ohne großes Aufsehen hat Peking sehr deutlich gemacht, dass jeder amerikanische Angriff auf Projekte der Belt and Road Initiative (BRI), die vertraglich mit mindestens 150 teilnehmenden Nationen im globalen Süden besiegelt wurden, mit internationalen Schiedsverfahren vor jedem Gericht von Caracas bis Jakarta beantwortet wird. Übersetzung – auf die einzige Weise, die westliche Barbaren verstehen: Die Rechtskosten für amerikanische Regimewechseloperationen werden unerschwinglich werden.

Eine Bewährungsprobe könnte schon bald bevorstehen. Angenommen, Neo-Caligula „regiert“ Venezuela – und das ist ein großes „Wenn“ –, dann muss Peking nur eine einzige Vertragsforderung gegen das von Trump regierte Venezuela erfolgreich durchsetzen. Mal sehen, ob Neo-Caligula den Mut hat, den Verkauf von venezolanischem Öl an China zu stoppen. Viel Glück dabei, danach einen Regimewechsel durchzusetzen.

Meine Macht ist Recht

Dennoch wird Neo-Caligula nicht aufhören – ganz im Stil seines Vorbilds. Das Imperium des Chaos unter der Donroe-Doktrin geht es um strategische Dominanz über Energie- und Handelskorridore, um jeden Preis. Es gibt keine Möglichkeit, Neo-Caligula zu zwingen, in Bezug auf das venezolanische Öl aufzuhören. Denn das wäre der höchste strategische Präzedenzfall des neuen Paradigmas: Meine Macht ist Recht regiert die neue internationale Unordnung, die auf keinerlei Regeln basiert.

Was auch immer als Nächstes in Venezuela geschieht, betrifft also direkt den gesamten Globalen Süden/die Globale Mehrheit.

Zumindest ist jetzt alles glasklar. Das Völkerrecht ist was für Trottel. Wir suchen und vernichten, bombardieren, entführen, was auch immer – weil wir es können. Es gibt keine Grenzen für die Kombination aus Barbaria und Bellum Judaica.

Was kommt als Nächstes?

Der Iran. Der Kriegsverbrecher in Tel Aviv hat bereits die Bellum-Judaica-Befehle erteilt. Auch wenn der einzige „Krieg“, den Trump 2.0 und sein Minister für ewige Kriege führen können, darin besteht, dass ein paar Spezialeinheiten versuchen, einen „Brückenkopf“ zu errichten und wahllos jede Menge Fernkampfwaffen abzufeuern. Washington ist leider völlig unfähig, irgendwo eine groß angelegte kombinierte Waffenoperation zu starten.

Grönland. Nicht aus „Verteidigungsgründen“, wie Neo-Caligula prahlte, sondern zur Plünderung der natürlichen Ressourcen im imperialen Lebensraum-Modus und aus Gründen des Krieges um die Arktis. Trump hat dem winzigen Dänemark gerade genug Zeit gegeben, um das zu verdauen: „Wir werden uns in zwei Monaten um Grönland kümmern.“

Dann ist da noch Kuba – das Lieblingsprojekt von Gusano Marco Rubio, der in seiner zwielichtigen Vergangenheit den narco-terroristischen Eliten recht nahe stand.

Mehrere weitere Knotenpunkte des Globalen Südens – Kolumbien, Mexiko. Und wenn sie sich nicht „benehmen“, mehrere Knotenpunkte der BRICS. Jetzt ist es Totalen Krieg. Und das Imperium der Chaos/Bellum Judaica-Kombination „wird es wie eine Fernsehsendung verfolgen“. Der Globale Süden sollte sich besser zusammenraufen – und zwar schnell.