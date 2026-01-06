Irans zusammenbrechende Währung legt die Profiteure hinter der Krise offen

Während Sanktionen wirken und Devisenreserven verschwinden, erheben sich Irans Händler im Protest gegen eine scheiternde Wirtschaftsordnung, die in systemischem Missmanagement und elitärem Profitstreben wurzelt.

Fereshteh Sadeghi

In den letzten Tagen des Jahres 2025, als der Rial auf beispiellose Tiefstände fiel, verwandelte sich Teherans geschäftige Jomhuri- (Republik-)Avenue in einen Korridor des Widerstands.

„Bazaaris“ (die traditionelle Händlerklasse mit tiefem politischem und wirtschaftlichem Einfluss) und Handy-Ladenbesitzer, in die Enge getrieben von einer kollabierenden Währung und drakonischen Zöllen, schlossen ihre Geschäfte und strömten auf die Straßen.

Ihre Wut entfachte ein Feuer, das sich rasch auf den Großen Basar ausbreitete, der lange als wirtschaftliches Barometer Irans gilt. Anders als die Proteste von 2022 wegen sozialer Freiheiten oder die Unruhen von 2009 infolge von Wahlstreitigkeiten wird diese Protestwelle eindeutig vom wirtschaftlichen Zusammenbruch und lange schwelendem Missmanagement angetrieben.

Was als Händleraufstand gegen ein nicht funktionsfähiges Handelsumfeld begann, offenbarte bald die tiefere Fäulnis jahrzehntelangen wirtschaftlichen Missmanagements, institutioneller Korruption und eines durch Sanktionen erstickten Systems, das die Bevölkerung bestraft, um sich selbst zu erhalten.

Sanktionen, Sabotage und eine verschwindende Wirtschaft

Iran, ein Land mit über 86 Millionen Einwohnern, verzeichnete im Sommer 2025 ein mageres Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent, während die Inflation bis Dezember über 42 Prozent stieg. Die Erwerbsbeteiligung bleibt erschreckend niedrig und liegt fast 20 Punkte unter dem weltweiten Durchschnitt. Diese düsteren Kennzahlen haben sich unter der Last unerbittlicher US-Sanktionen stetig verschlechtert, die erstmals 2018 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump wieder eingeführt wurden und sich über zwei Präsidentschaftsperioden hinweg verschärft haben.

Der spektakuläre Zusammenbruch des Rials – der die Marke von 1.445.000 gegenüber dem US-Dollar durchbrach – geschah nicht im luftleeren Raum. Er markierte einen Anstieg von 47,8 Prozent in nur sechs Monaten.

Je höher der Kurs stieg, desto wütender wurden die Unternehmen, deren Verkäufe direkt vom Wechselkurs Dollar-Rial abhängen. Der erste Funke der Proteste wurde von Ladenbesitzern in zwei Handy-Einkaufszentren in der Innenstadt Teherans entzündet. Sie begannen einen Streik und erklärten, sie könnten kein Geschäft mehr betreiben, da sie mit einer neuen Handy-Registrierungsabgabe zu kämpfen hätten, die die Regierung auf Geräte im Wert von 600 Dollar und mehr eingeführt habe.

Am nächsten Tag schlossen die Ladenbesitzer nicht nur ihre Geschäfte, sondern zogen auch auf die berühmte Republik-Avenue, um gegen die Lage zu protestieren. Auch die Dollarhändler an der Ferdowsi-Avenue schlossen sich den Protesten an, und im Großen Basar ließen Gold- und Silberschmiede aus Angst vor Chaos ihre Rollläden herunter.

Ein Ladenbesitzer in der Lalezar-Straße sagte The Cradle: „Wir wurden gezwungen, unsere Geschäfte zu schließen, da uns einige Demonstranten verbal angriffen und damit drohten, unsere Läden zu plündern, indem sie Steine auf unsere Schaufenster werfen würden.“

Neben der Sanktionierung traditioneller Wege wie Banken, Firmen und Einzelpersonen hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums auch digitale Währungsadressen ins Visier genommen, denen es vorwirft, von einem Finanznetzwerk genutzt zu werden, um Irans Öl- und Nicht-Öl-Einnahmen zu transferieren.

Laut Gholam-Reza Taj Gardoun, Vorsitzender des parlamentarischen Haushaltsausschusses, „erhielt die iranische Regierung in den letzten acht Monaten nur 13 von 21 Milliarden Dollar an Öleinnahmen“. Er fügte hinzu, „die verbleibenden 8 Milliarden Dollar sind die Ursache der aktuellen Turbulenzen, des Mangels an Dollarbanknoten auf dem Markt und des steigenden Wechselkurses“.

Ein manipuliertes System von Profiteuren

Taj Gardoun ist nicht allein darin, offenzulegen, wie Öl- und Nicht-Öl-Exporteinnahmen nicht nach Iran zurückgekehrt sind. Im Zentrum der Krise steht eine parasitäre Klasse halbstaatlicher Unternehmen und politisch vernetzter Händler, die von Irans fiskaler Dysfunktion profitieren.

Der frühere Finanzminister und heutige Abgeordnete Hussein Samsami schätzt, dass „117 von 335 Milliarden Dollar an Nicht-Öl-Exporteinnahmen seit der Wiederverhängung der US-Sanktionen im Jahr 2018 nicht ins Land zurückgekehrt sind“. Ein Großteil dieses Kapitals, so sagt er, sei von sogenannten „khosulati“-Einheiten abgeschöpft worden – quasi-staatlichen Firmen, die von Staatseigentum profitieren, jedoch ohne Transparenz oder Aufsicht operieren.

Ebenso beunruhigend ist die undurchsichtige Rolle der „Treuhänder“ – eines geheimen Netzwerks, das damit beauftragt ist, Sanktionen zu umgehen und iranisches Öl zu verkaufen.

Der frühere Gouverneur der Zentralbank Irans (CBI), Valiollah Seif, räumte ein: „Es sind vertrauenswürdige Personen, Iraner und Nicht-Iraner, die Geld (für Iran) transferieren“, und fügte hinzu: „Geldtransfers sind ein sehr riskanter Prozess, und die Bezahlung dieser sogenannten Treuhänder und der mit ihnen arbeitenden Geldwechsler ist hoch.“ Seif enthüllte: „Manchmal zweigt ein Treuhänder die Gelder ab.“

Abgesehen von den Treuhändern werden auch die quasi-staatlichen Einheiten beschuldigt, die Nicht-Öl-Exporteinnahmen nicht an die Zentralbank zurückzugeben und sie auf dem offiziellen Markt zu Kursen zu verkaufen, die über dem regulären, von der CBI genehmigten Satz liegen.

Diese Unternehmen gehören verschiedenen Fonds, die mit der iranischen Regierung verbunden sind. Die Ministerien für Erdöl und soziale Wohlfahrt erlangten im Zuge der Privatisierung unter verschiedenen Regierungen die Mehrheit der Anteile an diesen Fonds.

Die dritte Gruppe, die die Exporteinnahmen nicht zurückgeführt hat, sind Einzelpersonen oder Firmen mit speziellen Geschäftslizenzen. Ein stellvertretender CBI-Gouverneur berichtet: „Personen, die 900 Sonderlizenzen besitzen oder gemietet haben, müssen rund 16 Milliarden Dollar an die Zentralbank zurückzahlen (haben dies aber nicht getan).“

Das Ergebnis ist eine Liquiditätsfalle, in der Devisen aus den offiziellen Märkten verschwinden und einen Teufelskreis aus Inflation und Spekulation nähren.

Staatliche Lähmung und politische Ablenkung

Monatelang wirkte die Regierung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian wie gelähmt und sah zu, wie die Währung abstürzte und der öffentliche Zorn anwuchs. Während einige vermuten, der Staat habe den Rial bewusst fallen lassen, um Haushaltsdefizite zu lindern, verweisen andere auf institutionelles Chaos und das Fehlen einer kohärenten Wirtschaftspolitik.

Sie verweisen auf ein Eingeständnis des ehemaligen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani aus dem Jahr 2020: „Die Devisen gehören der Regierung, der Preis wird von der Regierung festgelegt, und wir können ihn senken, wenn wir uns dazu entscheiden.“

Als Reaktion auf die Stimmen der Unzufriedenheit beauftragte Pezeshkian seinen Innenminister damit, sich mit Vertretern der Protestierenden zu treffen und ihre Beschwerden anzuhören.

Er setzte sich mit Händlern zusammen und ersetzte den CBI-Gouverneur Mohammad-Reza Farzin durch den ehemaligen Finanzminister Abdolnasser Hemmati. Letzterer, der vor zehn Monaten wegen seines Missmanagements des Devisenmarktes abgesetzt worden war, erklärte jedoch, „er trage keine Verantwortung für den Währungsmarkt, und seine Aufgabe sei es, unausgeglichene Banken zu kontrollieren und die Inflation zu senken“.

Austerität in einem Pulverfass

Auf den Straßen haben sich die Demonstrationen zu sporadischen Unruhen entwickelt, vor allem in den westlichen Provinzen, gekennzeichnet durch Angriffe auf Polizeistationen und Brandstiftungen an staatlichen Gebäuden. Es wurden Opfer gemeldet, darunter auch Angehörige der Sicherheitskräfte, da die Proteste von organisiertem Dissens zu Ausbrüchen roher Frustration übergehen.

Die Demonstrationen in Teheran, die ihrem Wesen nach nicht groß waren, sind abgeflaut, haben sich jedoch in sporadische Unruhen verwandelt. Kleinere Städte oder Ortschaften im Westen Irans sind nun Schauplätze von Ausschreitungen, wobei die Zahl der Randalierer auf Dutzende begrenzt ist, nicht einmal Hunderte.

Brandanschläge auf Regierungsgebäude oder das Stürmen von Polizeistationen durch Randalierer, um sich deren Waffenarsenale anzueignen, wurden gemeldet. Landesweit wurden etwa ein Dutzend Menschen getötet, darunter Polizeikräfte, und es kam zu Festnahmen.

Irans Oberster Führer, Ajatollah Ali Khamenei, räumte am 3. Januar ein, dass die „Bazaaris“ berechtigte Beschwerden über die wirtschaftliche Instabilität hätten. Zugleich machte er deutlich, dass die Islamische Republik „dem Feind nicht nachgeben“ werde und gewalttätige Demonstranten entschieden zur Rechenschaft ziehen werde; „Randalierer müssen an ihren Platz verwiesen werden“.

Die Kommentare des iranischen Führers waren eine Reaktion auf Trump, nachdem dieser sich hinter die Demonstranten gestellt und der Islamischen Republik mit militärischer Intervention gedroht hatte, „falls Demonstranten getötet werden“. Die Reformistische Front schloss sich der Zurückweisung ausländischer Drohungen an und warnte, dass jede Einmischung in die Proteste die Gewalt eskalieren und die Forderungen der Bevölkerung verzerren würde.

In einem letzten Versuch, die wirtschaftliche Kontrolle zurückzugewinnen, erklärte ein iranischer Beamter der Haushalts- und Planungsorganisation, „die Treuhänder würden aufgefordert werden, Milliarden Dollar aus ihren Auslandskonten ins Land zurückzuführen“. Ein Abgeordneter warnte: „Das Parlament wird den Ölminister in der Frage der Treuhänder zur Rechenschaft ziehen.“

Irans Wirtschaftsminister sagte, dass aus Verhandlungen mit mehreren Ländern positive Ergebnisse erzielt worden seien, darunter die Freigabe eines Teils der iranischen Finanzressourcen und die Öffnung von Finanzierungskanälen für den Import lebenswichtiger Güter, zusammen mit schrittweisen Bemühungen, den Wechselkurs auf einen einheitlichen Satz zu vereinheitlichen.

Gleichzeitig treibt Pezeshkian Pläne voran, Subventionen für essenzielle Importe schrittweise abzuschaffen – ein Schritt, den er als „wirtschaftliche Operation“ bezeichnet und der durch gezielte Gutscheine für einkommensschwächere Bürger ausgeglichen werden soll. Doch Austerität inmitten von Währungszusammenbruch, Inflation und einer Glaubwürdigkeitskrise ist eine hochexplosive Mischung.

Iranische Beamte verfolgen aufmerksam die Lage in Venezuela, wo die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und zunehmende US-Aggression erschreckende Parallelen aufzeigen. Vorerst bleiben die Straßenproteste in Teheran unter Kontrolle. Doch wenn der wirtschaftliche Schmerz anhält und Reformen die Ungleichheit vertiefen, könnte die nächste Welle nicht so leicht eingedämmt werden.