Beunruhigende Entdeckung eines Arztes bei der Durchsicht von Todesanzeigen

Dr. Pierre Kory hat einen beunruhigenden Trend festgestellt. In der Sendung von Jimmy Dore verwies er auf die Studie eines Armeeveteranen, der vermutete, dass einige seiner Freunde an den Folgen der Corona-Impfung gestorben seien, und beschloss, Todesanzeigen mit den Wörtern „plötzlich“ und „unerwartet“ aus den letzten sieben Jahren zu analysieren.

Er machte eine alarmierende Entdeckung: Die Zahl der Anzeigen mit den Wörtern „plötzlich“ und „unerwartet“ hat sich seit der Einführung der Corona-Impfstoffe fast verdoppelt.

Zwischen 2016 und 2020 gab es etwa gleich viele Nachrichten mit diesen Worten, und im Jahr 2020 ging die Zahl sogar zurück. In den Jahren 2021 und 2022 stiegen die Zahlen sprunghaft an.

ALARMING: “Sudden” and “unexpected” deaths have almost DOUBLED since the rollout of the so-called COVID-19 vaccines, according to obituary database.



