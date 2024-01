Yuval Harari lässt erschaudern: „So sieht eine psychopathische Störung aus“.

Die meisten Rechtssysteme basieren auf dem Glauben an die Menschenrechte, sagte der Globalist Yuval Noah Harari in einem TEDx-Vortrag.

„Menschenrechte sind eine Fiktion, so wie der Himmel und Gott“, machte Harari deutlich. Menschenrechte gibt es in der Realität nicht. Der Homo Sapiens hat keine Rechte, genauso wenig wie Quallen, Spechte oder Strauße. Wenn man einen Menschen aufschneidet, findet man Blut und Organe, aber keine Rechte.

Wenn Sie das glauben, gibt es dann irgendeinen Horror, den Sie nicht rechtfertigen können …

