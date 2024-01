Möge das WEF-Gelände unter dem Widerstand der Bevölkerung leiden!

James Bova

Das Weltwirtschaftsforum hielt letzte Woche seine Jahreskonferenz in Davos, Schweiz, ab. Wieder einmal veranstaltete man in Davos ein Wettrennen zur Zerstörung der Freiheit rund um den Globus.

Das WEF nutzte die Covid-Pandemie, um für einen „Großen Reset“ zu werben, um die Macht der Politiker über jeden Aspekt des modernen Lebens radikal auszuweiten. Im Juni 2020 verkündete das WEF, dass „die Welt gemeinsam und schnell handeln muss, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu erneuern, von der Bildung bis zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen. Jedes Land, von den Vereinigten Staaten bis China, muss daran teilnehmen… Wir benötigen einen ‚großen Neustart‘ des Kapitalismus“.

Die Politik der Covid und Impfstoffe, für die sich das WEF einsetzte, war ein totales Desaster. Deshalb ist eines der großen Themen des diesjährigen WEF die Wiederherstellung des Vertrauens“. Mehr als sechzig Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt sind eingeflogen, um darüber zu schwadronieren, warum sie mehr Vertrauen und Respekt von den Menschen verdienen, die sie ausplündern und unterdrücken.

Das WEF versucht, „Vertrauen wiederherzustellen“, nicht indem es ehrlich zugibt, dass es Regierungen und Medien schreckliche Ratschläge gegeben hat, sondern indem es „abweichende Meinungen unterdrückt“, mehr oder weniger. Das WEF verkündet, die grösste Gefahr, der die Menschheit heute gegenüberstehe, sei „Fehlinformation und Desinformation“.

Und wie erkennt man „Desinformation“?

Ganz einfach: Sie leugnet, dass WEF-Kumpane die Welt regieren sollen.

OK, das ist eine Umschreibung. Der jüngste Global Risks Report des WEF warnt: „Einige Regierungen und Plattformen … könnten es versäumen, gefälschte Informationen und schädliche Inhalte wirksam einzudämmen, wodurch die Definition von ‚Wahrheit‘ in verschiedenen Gesellschaften zunehmend umstritten wird“. Mit anderen Worten: Regierungen müssen „gefälschte“ Informationen unterdrücken, um die Wahrheit zu retten.

Das WEF geht davon aus, dass Regierungen die Quellen der Wahrheit sind – ungeachtet der endlosen Betrügereien durch praktisch jede politische Partei der Welt. Offenbar wird jeder, dem es gelingt, mit einer Waffe oder einem Stimmzettel politische Macht zu erlangen, automatisch vertrauenswürdig.

Der WEF-Gedanke, dass Regierungen Respekt verdienen, ist praktisch ein theologisches Edikt. Aber das ist eine der Hauptursachen für die Gefahr, die das WEF für die Menschheit darstellt. Und dieser Wahnsinn wird noch verstärkt durch die Annahme, dass eine gewaltige Zunahme der Strafgewalt notwendig ist, um die Menschheit zu erlösen.

Einer der verrücktesten Auftritte in Davos war der des britischen Umweltaktivistin Jojo Mehta, der Leiterin von „Stop Ecocide Now“. Sie forderte die Teilnehmer in Davos auf, anzuerkennen, dass Menschen, die mit Landwirtschaft oder Fischerei Geld verdienen, genauso schuldig sein können wie Menschen, die „Massenmord und Völkermord“ begehen. Aber wenn es den Eliten gelingt, die Bauern von der Landwirtschaft und die Fischer vom Fischen abzuhalten, könnte der Kaviar an künftigen Schweizer Festen knapp werden.

Das WEF hat der Jugend bereits versprochen, dass sie im Jahr 2030 „nichts besitzen und glücklich sein werden“. (Davos-Teilnehmer sind von diesem hochtrabenden Edikt ausgenommen.) Die jüngsten politischen Reformen in vielen Ländern haben das erste Versprechen noch verstärkt, indem sie private Eigentumsrechte aushöhlen und die individuelle Unabhängigkeit untergraben.

Aber die Regierenden der Welt werden alle intellektuellen Daumenschrauben anziehen müssen, um die besitzlosen Leibeigenen „glücklich“ zu machen. Die öffentliche Euphorie könnte sich angesichts anderer Maßnahmen, die auf dem WEF befürwortet wurden, in Grenzen halten.

Individuelle „Carbon Footprint Tracker“ sind ein beliebtes Allheilmittel in Davos, und das WEF hat vorgeschlagen, „akzeptable Grenzen für persönliche Emissionen festzulegen“. Wie viele Rülpser braucht es, um ins Umerziehungslager zu kommen? Solche Footprint Tracker sind nutzlos ohne die Einführung einer universellen „digitalen Identifikation“, ein weiteres Lieblingsprojekt des WEF. Wie kann die Regierung den Menschen „dienen“, wenn sie sie nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit finden und ansprechen kann?

Auch Impfpässe sind ein Grund zum Feiern. Es ist zu erwarten, dass die Zauberer weit mehr Aufwand betreiben werden, um Impfungen zu erzwingen, als dafür zu sorgen, dass die Impfstoffe tatsächlich den versprochenen Schutz bieten. Während Kongressausschüsse in den Vereinigten Staaten die Versäumnisse und Vertuschungen der Covid-Politik untersuchen, macht die Davoser Crew weiter, indem sie effektiv einen globalen Biosicherheitsstaat aus dem Boden stampft.

Das WEF ist auch Feuer und Flamme für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Der US-Dollar hat seit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 97% seines Wertes verloren, aber Politiker verdienen mehr willkürliche Macht über die Währung, oder? Vergessen wir nie: „Bargeld ist gedruckte Freiheit“. Aber CBDCs üben eine starke Anziehungskraft auf Möchtegern-Finanztyrannen aus. Saule Omarova, Joe Bidens Kandidatin für den Posten des Comptroller of the Currency, schlug vor, der Regierung 2021 die totale Kontrolle über die Finanzen jedes Einzelnen zu geben: „Es wird keine privaten Bankkonten mehr geben, und alle Einlagenkonten werden direkt bei der Fed geführt.“

Der „Klimawandel“ ist wahrscheinlich die beste kurzfristige Hoffnung des WEF, der Tyrannei einen Heiligenschein aufzusetzen. Es ist ein Thema, das grenzenlose Zensur erfordert, um die Bauern bei der Stange zu halten. Karikaturisten haben sich schon lange über die vielen Privatjets lustig gemacht, die zum WEF einfliegen. Solche Details müssen aus „Weltsicherheitsgründen“ oder ähnlichem Unsinn unterdrückt werden. Gleiches gilt für das erschreckende Versagen grüner Energiekonzepte, wie z.B. Windkraftanlagen, Energie zu vernünftigen Preisen zu liefern.

Um das Vertrauen in die vollelektrische Zukunft zu stärken, müssen die staatlichen Zensoren im Winter besonders wachsam sein, damit die Menschen nicht davor gewarnt werden, dass ihr Tesla bei einem Kälteeinbruch zu einem nutzlosen Metallblock wird.

Aber es geht bei der „Klimawandel“-Hysterie nicht um den Schutz der Umwelt oder der Menschheit. Es geht darum, einen Vorwand für die ewige und grenzenlose Unterwerfung der Eliten zu liefern. Würden sich die Davoser in den Wäldern treffen und sich von Nüssen und Beeren ernähren, wäre es glaubwürdiger, alle anderen über ihre Ernährung zu belehren.

WEF-Präsident Klaus Schwab zitierte fast aus Marx‘ Kommunistischem Manifest und warnte vor einem neuen Gespenst, das die Welt heimsuche. Schwab mokierte sich über „ein Anti-System, das sich Libertarismus nennt, was bedeutet, dass alles niedergerissen werden muss, was einen Einfluss der Regierung auf das Privatleben schafft. Aber es ist nicht die Schuld der Libertären, dass Schwabs Maßstab für „irgendeinen Einfluss der Regierung“ der mittelalterlichen Leibeigenschaft unheimlich ähnlich ist. Schwab warnte auch vor der wachsenden Gefahr, dass der Einzelne „egozentrisch“ werde. Und wir alle wissen, dass die schlimmste Form von Egoismus die Weigerung ist, sich seinen Vorgesetzten unterzuordnen.

Die wirkungsvollste Widerlegung der WEF-Sirenen der Unterwürfigkeit kam vom neu gewählten Präsidenten Argentiniens. Javier Milei kam nach Davos, um die Freunde der Freiheit in aller Welt zu ermahnen: „Lasst euch nicht einschüchtern, weder von der politischen Klasse noch von den Parasiten, die vom Staat leben. Der Staat selbst ist das Problem. Mileis Spott über Menschen, „die von dem Wunsch beseelt sind, zu einer privilegierten Kaste zu gehören“, war vielleicht die ultimative Ohrfeige für die selbst ernannten Retter.

Viele der Dummheiten, die in Davos gepredigt wurden, beruhen auf der irrsinnigen Illusion, dass politische Macht unfehlbar gütig ist. Wir sollten den Eliten nicht trauen, die „Wahrheit“ als den gleichen verachtenswerten Luxus darstellen wie Fleisch zu essen oder ein eigenes Auto zu besitzen. Und wir sollten jenen nicht trauen, die versuchen, das Beamtentum in eine Priesterschaft zu verwandeln, die das Recht hat, den Menschen die Augen zu verbinden, sie mundtot zu machen und ihren Lebensstandard zu senken.

Zum Glück haben die Menschen immer noch die Freiheit, sich in den sozialen Medien darüber lustig zu machen (was zum großen Teil Elon Musk zu verdanken ist). Vielleicht wird das nächste Treffen in Davos die Kritiker davon überzeugen, nicht mehr vom „World Enslavement Forum“ zu sprechen. Wird das WEF aufhören, den „entflohenen Skeptizismus“ mit der gleichen Furcht zu betrachten wie die alten Plantagenbesitzer der Südstaaten die entflohenen Sklaven?