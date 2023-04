Beunruhigende Ergebnisse aus einer slowenischen statistischen Analyse: Massenimpfung gegen COVID führt zu tödlichen Zwischenfällen

Eine kürzlich von einer Gruppe aus Slowenien verfasste Studie widerspricht den Behauptungen der Schulmedizin und der nationalen Gesundheitsbehörden, dass die COVID-19-Impfung mit einer geringeren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht wird. Im Gegenteil, die Berechnungen der Studienautoren zeigen, dass die Sterblichkeitsrate nach der Massenimpfung bei den geimpften Gruppen höher ist. Der Beitrag wurde jedoch in der Zeitschrift Prime Scholars veröffentlicht, die vom Mainstream als fragwürdig angesehen wird.

Slowenische Forscher haben sich zusammengetan, um die Zahlen hinter dieser Studie zu ermitteln. In Zusammenarbeit mit bedeutenden Institutionen in der osteuropäischen Nation, darunter das Institut für bijektive Physik, die Abteilung für medizinische Wissenschaften der Universität Ljubljana (Institut für Biochemie und Molekulargenetik), das Homöopathische Zentrum Krevel und das ITR-Institut für transdisziplinäre Forschung und Entwicklung, haben die Autoren Amrit Sre? ko Šorli, Tomaž Makovec, Živan Krevel und Rado Gorjup die Studie „Forgotten „Primum Non Nocere“ and Increased Mortality after COVID-19 Vaccination“ (Vergessenes „Primum Non Nocere“ und erhöhte Sterblichkeit nach COVID-19-Impfung) in der „Open Access“ Quality in Primary Care veröffentlicht.

Die Studie

Das Studienteam versuchte, ein mathematisches Modell für einen Vergleich zwischen geimpften Lebendigen und geimpften Toten mit relativ hoher statistischer Zuverlässigkeit zu erstellen, da es sich bei den COVID-19-Massenimpfungen um große Bevölkerungszahlen handelt.

Das Studienteam führte die Berechnungen für Zeiträume während der Massenimpfung durch, die 5-4-Wochen-Intervalle umfassen:

Wochen 35-38 (2021)

Wochen 39-42 (2021)

Wochen 43-46 (2021)

Wochen 47-50 (2021)

Wochen 50 (2021-2022)

Die Ergebnisse

Die in Slowenien ansässigen Autoren berichten über beunruhigende Ergebnisse, die bestätigen, „dass die Sterblichkeit der geimpften, mit dem Coronavirus infizierten Gruppen im Durchschnitt 14,5 % höher war als die Sterblichkeit der nicht geimpften, mit dem Coronavirus infizierten Gruppen“.

Wie lautet die Schlussfolgerung der Studie?

Bei der Interpretation der Daten schreiben die Autoren:

„Geimpfte infizierte Gruppen scheinen eine höhere durchschnittliche Sterblichkeit zu haben als ihre nicht geimpften infizierten Gegenstücke“.

Was sind die Auswirkungen und nächsten Schritte?

Natürlich hat diese Studie, wie alle anderen auch, ihre Grenzen, Verzerrungen und dergleichen, aber die hier dargelegten Ergebnisse beunruhigen wirklich jeden kritisch denkenden Wissenschaftler. Die Autoren verweisen auf die Notwendigkeit weiterer statistischer Untersuchungen von geimpften lebenden und geimpften toten Personen für verschiedene Alterskohorten. Warum ist dies wichtig? Wie es im Titel der Studie ausdrücklich heißt, ist die „Berechnung der Auswirkungen der COVID-19-Impfung auf die Sterblichkeitsrate ein notwendiger Schritt“ zu diesem wichtigen Ziel.

Warum halten die Autoren diese Studie für so aussagekräftig?

Die Autoren räumen ein, dass diese spezielle Forschungsarbeit zwar vom Umfang her begrenzt, aber von großer statistischer Relevanz ist“. Sie argumentieren, dass ihr spezieller statistischer Ansatz zu einer „sehr zuverlässigen Schätzung der Auswirkungen der COVID-19-Impfkampagne auf die Sterblichkeitsrate ganzer Bevölkerungsgruppen“ führt, und weisen darauf hin, dass solche Kampagnen auf der Grundlage ihrer quantitativen Analysen „in erheblichem Maße zu den Todesfällen beitragen, die COVID-19 zugeschrieben werden“.

So stellt das slowenische Team fest, dass „geimpfte Coronavirus-infizierte Todesfälle“ und „nicht geimpfte Coronavirus-infizierte Todesfälle“ in einem kurzen Zeitraum von vier Wochen ein statistisch brauchbares Maß für die ungünstigen Auswirkungen dieser Impfungen auf die COVID-19-Sterblichkeit darstellen.

Unter Berufung auf die „Regel der Statistik“ argumentieren die Autoren, dass „wenn wir das Verhältnis zwischen der proportionalen und der realen Zahl der geimpften COVID-19-Todesfälle für alle anderen Zeiträume berechnen würden, wir keine Ergebnisse erhalten würden, die den vorliegenden Ergebnissen widersprechen“.

Und weiter heißt es: „Wir neigen daher zu der Annahme, dass COVID-19-Impfstoffe tödliche Nebenwirkungen verursachen.“

Die Autoren warnen im Wesentlichen Länder wie England, die sich für die Massenimpfung mit COVID-19 entschieden haben, dass die Aussicht auf eine höhere Sterblichkeit in geimpften Gruppen eine ernsthafte Untersuchung verdient.

Umstrittene Zeitschrift

Die Studie wurde in der Zeitschrift Prime Scholars veröffentlicht, die von einigen als fragwürdige Quelle betrachtet werden könnte. Prime Scholars wird als akademischer Herausgeber von 56 frei zugänglichen wissenschaftlichen Zeitschriften angepriesen.

Laut Wikipedia-Einträgen hat der Zeitschriftenverlag Einträge zugelassen, in denen andere berühmte Personen als Autoren angegeben wurden, obwohl diese Autoren beispielsweise bereits verstorben sind.

Der derzeitige Direktor der Zeitschriftenplattform ist laut LinkedIn ein nigerianischer Architekt namens Mahmood Abdul Kareem, PhD. Das offizielle LinkedIn des Unternehmens enthält jedoch nur einen Mitarbeiter und nicht Herrn Mahmood Abdul Kareem.

TrialSite bestätigte, dass die aufgeführten Autoren tatsächlich bei den angegebenen Institutionen beschäftigt sind. So hat TrialSite beispielsweise überprüft, dass Dr. Tomaž Makovec heute an der Universität von Ljubljana (Institut für Biochemie und Molekulargenetik) beschäftigt ist. Wir haben uns mit dem korrespondierenden Autor in Verbindung gesetzt und ihm Fragen gestellt, u. a. warum er diese spezielle Zeitschrift ausgewählt hat – weil keine andere eine solche Arbeit akzeptieren würde? Wenn sie antworten, wird dieser Artikel aktualisiert werden.

Standpunkt des Hauptprüfers (Principal Investigator)

Amrit Sre?ko Šorli antwortete auf eine Anfrage von TrialSite zu dieser Veröffentlichung. Er merkte an:

Diese Zeitschrift ist nicht „räuberisch“, sie hat Artikel in PUB MED veröffentlicht, die Sie auf ihrer Website sehen können.

Predatorial“ ist das BMJ, das den Artikel von Dr. Mark Skidmore zurückgezogen hat, nachdem er ein paar Tage online war.

Wir befassen uns in diesem Artikel nur mit Daten und Fakten,

wir entwickeln keine ausgefallenen mathematischen Modelle wie im Lancet

Was eine Schande ist……‘

Die slowenische Untersuchung unterstreicht die wachsende Besorgnis in der unabhängigen Forschungsgemeinschaft, dass die etablierten medizinischen und wissenschaftlichen Fachzeitschriften inzwischen extrem voreingenommen (gegenüber der Industrie) sind.

Forschungsleiter/Investigator

Amrit Sre?ko Šorli, Department of Medical Sciences, Bijective Physics Institute, Slovenija

Tomaž Makovec, Institute of Biochemistry and Molecular Genetics, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenija

Živan Krevel, Department of Medical Sciences, Homeopathic Center Krevel

Rado Gorjup, Department of Medical Sciences, ITR-Institute for Trans-disciplinary Research and Development

Aufruf zum Handeln: Medizinische Forscher, Epidemiologen und andere Fachleute aus dem Bereich der Gesundheitspolitik sollten die dieser Studie zugrunde liegenden Methoden trotz der fragwürdigen Zeitschriftenauswahl überprüfen. Die Wissenschaft sollte eine aufgeschlossene und ergebnisoffene fortlaufende Untersuchung der sich entfaltenden Daten und Dynamiken im Zusammenhang mit diesem Thema bleiben.