Wie lange konsumieren Sie schon genverändertes Schweinefleisch? Dieses Fleisch ist ein Alptraum: Verändert es Ihre Gene?

Wenn Sie eines der beliebtesten Fleischprodukte der Amerikaner genießen, essen Sie seit fast fünf Jahren gentechnisch verändertes Fleisch.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In den letzten Jahren habe ich empfohlen, kein Schweinefleisch wegen seines hohen Linolsäuregehalts (LA) zu essen, aber jetzt gibt es einen noch wichtigeren Grund, es zu vermeiden. Seit 2018 verwenden Schweinefleischproduzenten anpassbare mRNA-basierte „Impfstoffe“ für ihre Herden, und das ist völlig unter dem Radar durchgerutscht. Ich selbst habe gerade erst davon erfahren. Wie auf der Tiergesundheits-Website von Merck beschrieben:

Erster RNA-‚Impfstoff‘ für Nutztiere wird 2012 zugelassen

Merck war jedoch nicht das einzige Unternehmen, das mRNA-Spritzen für die Tiermedizin entwickelte. Sie waren nicht einmal die Ersten auf dem Gebiet, obwohl sie später das Unternehmen, mit dem alles begann, übernommen haben.

Der allererste RNA-basierte Impfstoff für Nutztiere, ein RNA-Impfstoff gegen die Schweinegrippe (H3N2), wurde vor über einem Jahrzehnt, im Jahr 2012, zugelassen und von Harrisvaccines entwickelt. Das Unternehmen legte 2015 mit einer mRNA-Impfung gegen Vogelgrippe nach. Harrisvaccines wurde später im selben Jahr von Merck Animal Health übernommen.

CureVac entwickelte 2016 eine mRNA-basierte Tollwutimpfung für Schweine. (Nebenbei bemerkt: CureVac begann 2020 mit der Erprobung einer Tollwutimpfung für Menschen, um dem Ziel der Weltgesundheitsorganisation gerecht zu werden, „bis 2030 keine Todesfälle durch Tollwut beim Menschen“ zu erreichen.)

Im Jahr 2016 ging Bayer auch eine Partnerschaft mit BioNTech ein, um mRNA-„Impfstoffe“ für Nutz- und Haustiere zu entwickeln, aber es scheint, dass sie nie etwas auf den Markt gebracht haben. Rückblickend sieht es also so aus, als hätten die Amerikaner in den letzten fünf Jahren gentherapeutisch behandeltes Schweinefleisch gegessen, und ein noch größerer Teil unseres Fleischangebots ist dabei, mit der gleichen Behandlung kontaminiert zu werden.

Neben der 2015 zugelassenen RNA-Spritze gegen die Vogelgrippe für Hühner sind auch neuere mRNA-Lipid-Nanopartikel-Spritzen gegen die Vogelgrippe in Arbeit. Die Iowa State University arbeitet auch an einer mRNA-Impfung für Kühe, und Lobbyisten der Cattlemen’s Association haben kürzlich bestätigt, dass sie beabsichtigen, mRNA-„Impfstoffe“ bei Rindern einzusetzen was sowohl Milch- als auch Rindfleisch betreffen könnte.

Merck und Moderna: Partner im mRNA-Impfungs-Rennen seit 2015

Im selben Jahr, in dem Merck Harrisvaccines erwarb (2015), ging es auch eine Partnerschaft mit Moderna ein, um eine Reihe nicht genannter mRNA-„Impfstoffe“ zu entwickeln. Es war eine dreijährige Zusammenarbeit geplant, mit einer optionalen einjährigen Verlängerung, in der Merck die Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung von fünf potenziellen Produkten unter Verwendung der mRNA-Technologie von Moderna durchführen würde. Dies berichtete damals die Zeitschrift Genetic Engineering & Biotechnology News:

Unendliche Anpassungsmöglichkeiten, Null Sicherheitstests

Sequivity, das 2018 eingeführt wurde, war eines der Produkte, die aus dieser Partnerschaft hervorgingen. Wie Merck (sowohl auf seiner Website als auch im obigen Video) erklärt, handelt es sich bei Sequivity weniger um einen einzelnen Impfstoff als vielmehr um eine Plattform, die endlos angepasst werden kann – und das alles ohne zusätzliche Sicherheitsanalysen, die über die anfänglichen lächerlich unzureichenden Tests hinausgehen. Wie von Zoetis, dem größten Hersteller von Tierarzneimitteln und -impfstoffen, festgestellt:

Die Sequivität wird wie folgt angepasst:

Mit dieser Plattform kann ein maßgeschneiderter „Impfstoff“ in nur acht Wochen hergestellt werden. Was könnte schiefgehen, wenn nicht jede neue Impfung auf ihre Sicherheit getestet wird?

Meiner Meinung nach gibt es eine ganze Reihe von Sicherheitsrisiken, da jeder Erreger unterschiedliche Wirkungen hat, und wenn man den Körper des Tieres dazu bringt, diesen Erreger (oder einen pathogenen Teil dieses Erregers, wie bei SARS-CoV-2) zu produzieren, kann das unerwartete Nebenwirkungen haben.

Das haben wir bei dem SARS-CoV-2-Spike-Protein beim Menschen deutlich gesehen. In den Unterlagen von Pfizer sind 158.000 Nebenwirkungen aufgeführt, und viele dieser Krankheiten und Zustände wurden noch nie zuvor als Reaktion auf einen Impfstoff gemeldet.

Ich habe diese Beweise in „Newly Released Pfizer Documents Reveal COVID Jab Dangers“ und „CDC Aware of Hundreds of Safety Signals for COVID Jab“ untersucht. Doch trotz der offensichtlichen Risiken hat die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) die jährlichen Aktualisierungen der COVID-Impfungen ohne zusätzliche Sicherheitstests genehmigt, und offenbar wurde auf Sicherheitstests für mRNA-Impfungen, die bei Tieren verwendet werden, vor fast fünf Jahren verzichtet!

Das Risiko gefährlicher Nebenwirkungen ist einer der Gründe, warum sich nicht alle herkömmlichen Impfstoffe bewähren. Einige verursachen einfach zu viele Probleme. Sollen wir jetzt glauben, dass die Möglichkeit gefährlicher Nebenwirkungen nicht besteht, nur weil wir den Körper zwingen, das Antigen selbst zu produzieren? Wenn überhaupt, ist die Möglichkeit von Problemen größer als je zuvor, da die Exposition gegenüber dem Antigen über einen langen Zeitraum, möglicherweise für das ganze Leben des Tieres, andauert.

Auch Bio-Schweinefleischproduzenten können mRNA-Spritzen verwenden

Leider ist es aufgrund der Tatsache, dass Suchmaschinen nur noch eine kurze Liste von kuratierten und stark zensierten Inhalten anbieten, unmöglich festzustellen, wie viele Schweinefleischproduzenten in den USA Sequivity verwenden.

Ohne diese Daten empfehle ich, auf Nummer sicher zu gehen und Schweinefleisch gänzlich zu meiden, auch Bio-Schweinefleisch, da die Bio-Standards keine Regeln für die Verwendung von Impfstoffen, ob auf mRNA-Basis oder nicht, enthalten.

Da die Sequivity-Plattform bereits seit fast fünf Jahren auf dem Markt ist, kann man davon ausgehen, dass fast alle großen Schweineproduzenten diesen Übergang vollzogen haben.

Was enthalten die Zellen in mRNA-behandeltem Fleisch?

Die Frage ist nun, wie wirken sich mRNA-Spritzen auf das Fleisch aus? Im Moment ist dies noch spekulativ, da wir nicht wissen, ob die mRNA-Spritzen in der Tiermedizin Uridin durch Pseudouridin ersetzen, wie es bei den COVID-Spritzen der Fall war. Sollte dies jedoch der Fall sein, wäre eine der offensichtlichen Befürchtungen, dass die mRNA in das verzehrte Endprodukt gelangen könnte, da sie durch diese Substitution extrem schwer zu zerstören ist. Wie von Dr. Peter McCullough erläutert:

Wir werden in vielen Jahren zurückblicken und uns fragen: Wie konnten so viele Menschen bereitwillig Injektionen eines stark veränderten synthetischen genetischen Codes akzeptieren, der dem Körper Anweisungen zur Herstellung eines krankheitsfördernden und tödlichen Proteins gibt, das in einem Biosicherheitslabor in Wuhan, China, entwickelt wurde?

Dies ist besorgniserregend, da in einigen Bevölkerungsgruppen Injektionen im Abstand von wenigen Monaten empfohlen werden, was bedeutet, dass es zu einer Anhäufung von langlebiger mRNA im Körper kommt, ohne dass eine ausreichende Gelegenheit zur Beseitigung und Eliminierung besteht.

Fertig et al fanden heraus, dass Lipid-Nanopartikel mit mRNA 15 Tage lang im Plasma messbar waren. Kürzlich haben Castruita et al mRNA im Blut bis zu 28 Tage lang nachweisen. Röltgen et al haben 60 Tage nach der Injektion mRNA in den Lymphknoten gefunden.

Wenn mRNA-Spritzen beim Menschen erhebliche Krankheiten verursachen können, wie hat sich das dann in den letzten fünf Jahren auf unsere Schweinefleischversorgung ausgewirkt? Und wie wird sie sich in Zukunft auf Rind- und Hühnerfleisch auswirken? Kann der Verzehr von gentechnisch manipuliertem Fleisch die Gesundheit beeinträchtigen? Dies sind Fragen, auf die es derzeit keine Antworten gibt und die gründlich und umfassend untersucht werden müssen.

Big Ag hat uns nicht gesagt, was sie tun

Einer der frustrierendsten Aspekte dabei ist, dass die Industrie uns nicht gesagt hat, dass sie eine neuartige Gentherapie einsetzt, um innerhalb von Wochen maßgeschneiderte „Impfstoffe“ ohne jegliche Sicherheitsprüfung herzustellen. Der einzige Grund, warum viele von uns in den letzten Wochen auf dieses Problem aufmerksam wurden, war, dass der Anwalt Tom Renz begann, davor zu warnen.

In einem Substack-Artikel vom 2. April 2023 schrieb er:

„Ich habe auf meinem Twitter-Account über gentherapeutische Impfstoffe gesprochen, die in die Lebensmittelversorgung eingeführt werden, ohne den Menschen eine informierte Zustimmung zu geben … und ich habe mich für den Missouri HB1169 eingesetzt, der unsere beste Chance ist, dies zu verhindern.

Dies ist ein Albtraumszenario, bei dem die Genetik der Menschen möglicherweise mit „Fabriknahrung“ verändert wird, ohne dass sie es überhaupt wissen. Lassen Sie mich zunächst einmal die Frage ausräumen, ob dies überhaupt passieren kann. Die Idee von Impfstoffen in Lebensmitteln gibt es schon seit langem …

Hier ist ein Artikel, der im NIH veröffentlicht wurde (Sie wissen schon – von unserer Regierung), in dem von Lebensmitteln die Rede ist, die gentechnisch so verändert werden sollen, dass sie zu essbaren Impfstoffen werden – VON 2013 … Die Tatsache, dass Lebensmittel so verändert werden können, dass sie als Impfstoff dienen, ist unbestritten.

Die Frage ist eher, welche Lebensmittel und auf welche Weise. Es wird behauptet, dass Rindfleisch, Schweinefleisch usw. keine Impfstoffe vom Fleisch auf den Verbraucher übertragen können. Auf den ersten Blick würde das Sinn machen (die DNA von Kühen und Menschen ist recht unterschiedlich, und eine für Kühe entwickelte mRNA könnte wahrscheinlich nicht direkt auf Menschen übertragen werden), aber das ist NICHT die ganze Geschichte.

Man darf nicht vergessen, dass die Zusatzstoffe in den mRNA-Impfstoffen keineswegs „erwiesenermaßen sicher“ sind, und wir wissen noch nicht einmal, was alles in diesen Impfungen enthalten ist … Letztendlich wurden die mRNA-Impfstoffe noch immer keinen Langzeittests unterzogen, da Langzeittests 10-20 Jahre dauern können, und so lange gibt es sie noch nicht, so dass jegliche Behauptungen über die Sicherheit oder Wirksamkeit des Materials, das in ihnen enthalten ist, bestenfalls Quatsch sind.

Was wir über die mRNA-Impfstoffe wissen, ist, dass sie die Ausbreitung von Krankheiten nicht verhindern … und sie helfen wirklich in keiner Weise bei irgendetwas. Wir wissen auch, dass diese Impfstoffe in vitro nachweislich die genetische Zusammensetzung einiger Zellen verändern, und ich würde sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie dies auch außerhalb der Petrischale tun.

Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt über eine neue Stufe der Gentechnik mit unbekannten Auswirkungen und ohne Langzeitstudien sprechen, stellen die potenziellen genetischen Veränderungen, die die mRNA-Injektionen ermöglichen, ein langfristiges Risiko für Menschen dar, die die veränderten Lebensmittel zu sich nehmen? Bevor Sie Nein sagen: Wäre es Ihnen nicht lieber, wenn dies getestet würde, anstatt Gegenstand des Experiments zu sein?“