Beunruhigende Geheimnisse über Impfstoffe

Von Peter C. Gøtzsche

Der Bereich der Impfstoffe ist viel komplizierter, als ich es kannte, als ich als junger Arzt in einer Abteilung für Infektionskrankheiten arbeitete. Ich war mir nicht bewusst, dass Impfstoffe ein Problem darstellen könnten, und hatte alle empfohlenen Impfungen erhalten.

In meinem 2013 erschienenen Buch „Deadly Medicines and Organised Crime” (Tödliche Medikamente und organisierte Kriminalität) werden Impfstoffe kaum erwähnt, da keiner der großen Skandale im Gesundheitswesen, bei denen Medikamente aufgrund von Betrug durch Pharmaunternehmen Tausende von Patienten getötet hatten, Impfstoffe betraf.

Im Jahr 2015 bat mich der ehemalige Kabinettschef des dänischen Gesundheitsministeriums, an einer Sitzung über einen anhaltenden Streit über die Sicherheit der HPV-Impfstoffe teilzunehmen. Er hoffte, ich würde zustimmen, dass es keinen Grund gab, sich über die angeblichen schwerwiegenden neurologischen Schäden der Impfstoffe Sorgen zu machen.

Das gab es aber sehr wohl, und mein 2021 erschienenes Buch „Vaccines: Truth, Lies, and Controversy“ (Impfstoffe: Wahrheit, Lügen und Kontroversen) enthält ein langes Kapitel über die HPV-Impfstoffe. Es dokumentiert auch, wie die Grippeimpfstoffe sowohl von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als auch von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) über alle Maßen und entgegen aller Beweise angepriesen wurden. Ich habe mich nie gegen Grippe impfen lassen, und nachdem ich die Daten studiert und berücksichtigt hatte, dass Influenza eine seltene Krankheit ist, beschloss ich, mich niemals impfen zu lassen.

Durch meine Arbeit an dem Buch über Impfstoffe wurde mir klar, dass es sehr schwierig ist, ehrliche Informationen über Impfstoffe zu erhalten. Der Bereich der Impfstoffe ist geprägt von Zensur, Vergeltungsmaßnahmen und Intoleranz. Ich wurde als Impfgegner bezeichnet, obwohl ich nur Fragen gestellt und argumentiert hatte, warum obligatorische Impfungen unethisch sind.

Während der Covid-19-Pandemie wurde der Harvard-Professor Martin Kulldorff entlassen, weil er die offizielle Politik in Frage gestellt hatte. Eines der Dinge, die Martin gesagt hatte, war, dass Menschen mit einer früheren natürlichen Infektion und Kinder den Impfstoff nicht benötigen. Kinder haben ein sehr geringes Risiko, nach einer Covid-19-Infektion schwer zu erkranken, während die mRNA-Covid-19-Impfstoffe etwa 1-2 von 200 Kindern, die eine Myokarditis bekamen, getötet haben. Aber es spielte keine Rolle, dass Martin Recht hatte. Was zählte, war, dass er die Omertà gebrochen hatte.

Der Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy Jr., ist entschlossen, die Korruption bei der CDC zu beseitigen. Er entließ den gesamten Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) und setzte einen neuen, viel besseren ein. Auch an der Spitze gab es Veränderungen, und sein Stellvertreter Jim O’Neill, amtierender Direktor der CDC, verkündete am X:

„Während der vorherigen Regierung hat die CDC das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren, indem sie Gesundheitsdaten manipulierte, um eine politische Erzählung zu unterstützen… Wir haben… den Missbrauch des Impfplans für Kinder für Covid-Impfvorschriften beendet.“

Besonders beunruhigend ist, dass die Impfprogramme die wichtigen Ergebnisse der dänischen Forscher Peter Aaby und seiner Frau Christine Stabell Benn nicht berücksichtigt haben. Sie haben gezeigt, dass attenuierte Lebendimpfstoffe die Gesamtsterblichkeit stärker senken, als aufgrund ihrer spezifischen Wirkung zu erwarten wäre, während nicht-lebende Impfstoffe die Gesamtsterblichkeit erhöhen. Sie haben auch gezeigt, dass die Reihenfolge der Impfungen wichtig ist, dass es am besten ist, mit einem Lebendimpfstoff abzuschließen, und dass die Schäden durch nicht-lebende Impfstoffe vor allem Mädchen betreffen. Diese Ergebnisse sind so bahnbrechend, dass sie auf der Liste der Meilensteine in Nature stehen, die mit der Entdeckung des Pockenimpfstoffs beginnt, der wie der Masernimpfstoff Millionen von Menschenleben gerettet hat.

Genau wie bei anderen Medikamenten müssen wir jeden Impfstoff einzeln betrachten, um herauszufinden, ob es sich lohnt, ihn zu nehmen. Es ist sinnlos, Menschen in Befürworter und Gegner von Impfstoffen zu unterteilen. Wir unterteilen Menschen auch nicht in Befürworter und Gegner von Menschen. Es kommt auf die Person an.

Als Peter 2019 auf einer von mir organisierten internationalen Tagung über Impfstoffe einen Vortrag hielt, entfernte YouTube das Video und ignorierte unsere Proteste. Als ich Christine für unseren Kanal Broken Medical Science zum Thema Impfstoffe interviewte und wir das Video auf YouTube hochluden, wurde es entfernt. Alles, was Peter und Christine sagten, war richtig, aber für die Zensur-Klerikalen ist das irrelevant.

Zensur ist schädlich für die Wissenschaft selbst und für die öffentliche Gesundheit. Das Verbergen von Daten über schwerwiegende Schäden, wie sie die HPV-Impfstoffe veranschaulichen, sollte strafbar sein.

Die HPV-Impfstoffe

Die HPV-Impfstoffe sind höchst umstritten. Frauen können Gebärmutterhalskrebs vollständig vermeiden, indem sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, da es lange dauert, bis sich Zellveränderungen zu Krebs entwickeln. Darüber hinaus wurde in zuverlässigen Studien nicht nachgewiesen, dass die Impfstoffe das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs oder die Sterblichkeit verringern, während wir wissen, dass die Antikörperreaktion auf die Impfstoffe relativ schnell verschwindet und dass die Impfstoffe nur zu etwa 70 % vor den gezielten HPV-Stämmen schützen. Andere Stämme können ebenfalls Krebs verursachen und die Oberhand gewinnen, weshalb Vorsorgeuntersuchungen weiterhin empfohlen werden.

Unabhängig von ihrer Wirkung sind die HPV-Impfstoffe nicht lebensrettend, da Frauen durch Vorsorgeuntersuchungen den Tod durch Gebärmutterhalskrebs vermeiden können, während einige Menschen durch einen HPV-Impfstoff getötet wurden.

Das Mantra der Pharmaindustrie, dass ein Medikament oder Impfstoff wirksam und sicher ist, ist logisch unmöglich. Nichts, was einen Nutzen hat, kann sicher sein. Es wird immer Menschen geben, die Schaden nehmen. Eines der größten Probleme im Gesundheitswesen ist, dass uns die vollständigen Daten zu den Schäden fehlen, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass unsere verschreibungspflichtigen Medikamente die häufigste Todesursache sind.

In meiner Eigenschaft als Sachverständiger für die Anwaltskanzlei Wisner Baum in Los Angeles in ihrem Rechtsstreit gegen Merck, den Hersteller von Gardasil und Gardasil 9, bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der 112.452 Seiten vertraulicher Studienberichte von Merck gelesen hat. Diese waren so aufschlussreich, dass Michael Baum mir vorschlug, ein Buch darüber zu schreiben, was ich auch tat.

Ich deckte systematisches wissenschaftliches Fehlverhalten auf vielen Ebenen und regelrechten Betrug in den klinischen Studien von Merck auf, darunter die Verwendung einer Vielzahl verwirrender und verschleiernder Methoden, um die Meldung schwerwiegender neurologischer Schäden durch Gardasil zu vermeiden.

Ich fand viele Beispiele für numerische Unstimmigkeiten, sogar bei Todesfällen, und für mathematische Unmöglichkeiten, auch in den Packungsbeilagen, sowie extreme Diskrepanzen bei den gemeldeten unerwünschten Ereignissen in Studien mit dem gleichen Design. Die Veröffentlichungen von Merck zu den Studien in renommierten medizinischen Fachzeitschriften, z. B. im New England Journal of Medicine und im Lancet, waren ebenfalls in hohem Maße irreführend.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) war an dem wissenschaftlichen Fehlverhalten beteiligt. Die EMA wusste, dass Merck sie zuvor betrogen hatte, indem es Fälle schwerwiegender Schäden durch seinen Impfstoff nicht gemeldet hatte, und auch die dänische Arzneimittelbehörde hatte wissenschaftliches Fehlverhalten dokumentiert. Als die EMA Merck aufforderte, in seinen Studien- und anderen Datenbanken nach schwerwiegenden neurologischen Schäden zu suchen, betrog Merck erneut, indem es eine absurde Suchstrategie anwandte, die es praktisch sicher machte, dass nichts von Interesse gefunden werden würde. Die EMA reagierte nicht auf diesen schwerwiegenden und offensichtlichen Verstoß gegen die gute Forschungspraxis, sondern akzeptierte die Ergebnisse von Merck.

Das Hauptargument der EMA, das in ihrem offiziellen Bericht zehnmal erwähnt wurde, war, dass es in den Analysen der Hersteller keinen Unterschied zwischen den beobachteten und den erwarteten Hintergrundinzidenzen gab. Merck stützte seine Schätzung des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms (POTS) jedoch auf die Hintergrundrate des chronischen Erschöpfungssyndroms. Das ist so, als würde man Fahrradunfälle anhand der Zahl der Autounfälle schätzen.

Lucija Tomljenovic, eine weitere Sachverständige für Wisner Baum, lieferte wesentlich realistischere Schätzungen als Merck. Sie stellte fest, dass unter vielen ihrer Annahmen die beobachtete Zahl der POTS-Fälle nach der Gardasil-Impfung viel höher war als die erwartete Zahl, obwohl Merck die beobachtete Zahl stark unterschätzt hatte.

Die EMA und Merck haben sich auch abgesprochen, aktive Komparatoren als Placebo zu bezeichnen. Ich war schockiert, als ich 2016 durch meine Arbeit mit HPV-Impfstoffen erfuhr, dass die regulatorischen Anforderungen für Impfstoffe viel weniger streng sind als für andere Medikamente. Nur sehr wenige Impfstoffe wurden jemals mit einem Placebo verglichen. Der andere HPV-Impfstoffhersteller, GlaxoSmithKline (GSK), beging ebenfalls Betrug, indem er behauptete, seine Studien seien placebokontrolliert, obwohl aktive Komparatoren verwendet wurden.

Dies ist eine clevere Methode, um die Schäden von Impfstoffen zu vertuschen. Dadurch ist es unmöglich, herauszufinden, welche Schäden auftreten. Die aktiven Impfstoffkomparatoren können ähnliche Schäden verursachen wie der untersuchte Impfstoff, und dies könnte auch der Fall sein, wenn der aktive Komparator das stark immunogene Adjuvans ist, das im Impfstoff verwendet wird.

Die EMA behauptete, dass das Adjuvans harmlos sei, was völlig falsch ist. Da die HPV-Impfstoffe und ihre Adjuvanzien ähnliche Schadensprofile aufwiesen, kamen die Hersteller und Aufsichtsbehörden zu dem Schluss, dass die Impfstoffe sicher sind. Das ist so, als würde man sagen, dass Zigaretten und Zigarren sicher sein müssen, weil sie ähnliche Schadensprofile haben. Es ist erwähnenswert, dass GSK bereits 2007 Anzeichen für neurologische Schäden festgestellt hat.

Merck hat auch die Patienten belogen, die sich freiwillig für die Studien gemeldet hatten, da ihnen gesagt wurde, dass die Kontrollgruppe ein Placebo erhalten würde. Und Gerichtsdokumente enthüllten, dass Gardasil neben dem Aluminium-Adjuvans noch ein weiteres, nicht offenlegtes Adjuvans enthält. In einem Akt der Unternehmensverschleierung hielt Merck dies vor der Öffentlichkeit geheim, und das zusätzliche Adjuvans ist nicht behördlich zugelassen. Gardasil enthält Milliarden von Fragmenten der HPV-L1-DNA, die aus dem bei der Herstellung verwendeten synthetischen DNA-Plasmid stammen. Diese Fragmente machen Gardasil weitaus immunogener, als wenn sie nicht vorhanden wären. Merck war sich dessen nicht nur bewusst, sondern unternahm auch gezielte Schritte, um die DNA-Fragmente in der endgültigen Impfstoffformulierung zu erhalten und zu bewahren.

Die Arzneimittelbehörden halfen Merck dabei, dies zu vertuschen, und in den Packungsbeilagen von Gardasil findet sich kein Hinweis auf die Fragmente. Dr. Sin Hang Lee, Pathologe, Experte für Molekulardiagnostik und Sachverständiger in dem Gerichtsverfahren, stellte fest, dass dieses zusätzliche Adjuvans bei einigen Personen, insbesondere bei denen mit genetischer Veranlagung, zu Autoimmunerkrankungen wie POTS und in seltenen Fällen zum plötzlichen Tod führen kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass solche externe DNA in das menschliche Genom integriert wird und Krebs verursacht, was als Bedenken im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen geäußert wurde.

In meinem Buch beschreibe ich wortwörtlich, basierend auf dem Gerichtsprotokoll, wie ich einen ganzen Tag lang von Mercks Anwältin Emma C. Ross schikaniert wurde. Es war der absurdeste Tag meines ganzen Lebens. Ross hatte viele Fallen gestellt und war sehr verärgert, als ich nicht darauf hereinfiel. Sie unterbrach mich mehrfach und zeigte wiederholt ihre Verachtung, indem sie sagte: „Sind Sie fertig?“, obwohl es offensichtlich war, dass ich meine Erklärungen beendet hatte, was ihre Angriffe neutralisierte.

Alan Cassels schreibt in seiner Rezension meines Buches, dass er an einigen Stellen laut lachen musste, als er sich vorstellte, wie ich diese Anwältin anstarrte, die sich alle Mühe gab, mich in Verlegenheit zu bringen. „Die Befragung war voller Arroganz und Herablassung, oft urkomisch und glitt häufig in kindische und bizarre Sticheleien ab, die so theatralisch waren, dass man meinen könnte, sie seien von einem Team betrunkener Hollywood-Drehbuchautoren ausgedacht worden.“

Ross verwies auf viele Beobachtungsstudien als „Beweis“ dafür, dass Gardasil sicher ist, aber ich erkläre in meinem Buch, warum die von ihr erwähnten Studien nicht zuverlässig sind. Vor allem sind Menschen, die sich für eine Impfung entscheiden, gesünder als diejenigen, die dies nicht tun, was wir als „gesunde Impfstoff-Verzerrung“ bezeichnen.

Die beste und überzeugendste Beobachtungsstudie basierte auf Daten aus der Pharmakovigilanz-Datenbank der WHO. Sie zeigte, dass POTS bei HPV-Impfstoffen 82 Mal häufiger gemeldet wurde als bei anderen Impfstoffen und dass die Berichte über unerwünschte Ereignisse nach HPV-Impfungen schwerwiegend und oft zu Arbeitsunfähigkeit führend waren. Ross erwähnte diese Studie natürlich nicht, aber ich tat es.

Auch die EMA hielt die Studie nicht für wichtig. Sie vertraute den Pharmaunternehmen, misstraute unabhängiger Forschung und verstieß gegen ihre eigenen Leitlinien für gute Pharmakovigilanz-Praxis. Die EMA verstieß auch gegen ihre Richtlinien zu Interessenkonflikten, als sie Experten engagierte, die Gardasil für sicher erklärten. Die Ähnlichkeiten zur Vorgehensweise der FDA sind auffällig.

Merck versuchte, den Richter mit noch absurderen Argumenten als Ross davon zu überzeugen, dass ich so unzuverlässig und dumm sei, dass meine Aussage zurückgewiesen werden sollte. Die Fakten, die ich während meiner Aussage vorgelegt hatte, wurden als unbegründete, spekulative „Meinungen” bezeichnet. Ich hatte erwartet, dass das viertgrößte Pharmaunternehmen der Welt besser abschneiden würde, aber sie waren zu arrogant, um ihre eigenen fehlerhaften Argumente zu durchschauen. Der Antrag von Merck war erbärmlich, äußerst irreführend und enthielt regelrechte Lügen. Wenn jemand Zweifel daran hat, ob Merck vertrauenswürdig ist, sollte er meine Kommentare zu diesem Antrag lesen. Merck schoss ein gewaltiges Eigentor, und der Richter stimmte nicht zu, dass meine Aussage zurückgewiesen werden sollte.

Für mich ist es am wichtigsten, dass Menschen, die überzeugt sind, dass ein Impfstoff ihnen ernsthaft geschadet hat, aber von ihren Ärzten und Behörden verspottet und ihnen gesagt wurde, sie litten an einer psychiatrischen Störung, in meinem Buch Trost und nützliche Argumente finden können. Das soll nicht heißen, dass sie immer Recht haben. Aber Impfstoffe schaden einigen Menschen, und die HPV-Impfstoffe scheinen über einen Autoimmunmechanismus ernsthafte neurologische Schäden zu verursachen.

Die Cochrane-Übersichtsarbeit zu den HPV-Impfstoffen ist ein peinliches Beispiel für den wissenschaftlichen und moralischen Niedergang von Cochrane. Die Übersichtsarbeit ist mangelhaft, hat fast die Hälfte der in Frage kommenden Studien übersehen,

wurde durch Berichtsverzerrungen und voreingenommene Studiendesigns beeinflusst, verwendete den Begriff Placebo zur Beschreibung der aktiven Komparatoren und versäumte es, die finanziellen Verbindungen des Hauptautors zu den Impfstoffherstellern offenzulegen. Die Cochrane-Autoren fanden keine schwerwiegenden neurologischen Schäden, die wir in unserer systematischen Überprüfung festgestellt hatten, die im Gegensatz zur Cochrane-Überprüfung auf klinischen Studienberichten basierte, die wir von der EMA erhalten hatten und die viel zuverlässiger sind als veröffentlichte Forschungsergebnisse.

Meine Forschungsgruppe hatte Cochrane vor der Veröffentlichung ihrer Übersicht mehrfach gewarnt, dass diese irreführend sein würde. Die Autoren und der Chefredakteur von Cochrane schenkten unseren Warnungen jedoch keine Beachtung, sondern griffen die Überbringer der Botschaft stattdessen auf der Website von Cochrane, zu der wir keinen Zugang hatten, feige an, nachdem wir unsere Kritik an der Cochrane-Übersicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht hatten. Wir antworteten auf den ungerechtfertigten Angriff von Cochrane in derselben Zeitschrift.

Schlussfolgerungen

Zum Wohle der Menschheit müssen wir entschlossen gegen die Tabus kämpfen, dass wir keine kritischen Fragen zu Impfstoffen stellen, den Menschen keine politisch unbequemen Ergebnisse mitteilen oder die Schäden von Impfstoffen untersuchen dürfen.

Retsef Levi wird die Arbeitsgruppe der CDC leiten, die die Schäden der Covid-19-Impfstoffe untersuchen wird. Erstaunlicherweise hatten Anwälte des Gesundheitsministeriums Einwände gegen die Erteilung der Erlaubnis, sich mit den Schäden zu befassen, aber er lehnte diese schreckliche Zensur ab.