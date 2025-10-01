Wenn es beim ersten Mal nicht klappt…

Von James Corbett

Schlechte Nachrichten, mein Lehnsherr. Es scheint, als würden die Plebejer klüger werden.

Sie wissen doch, diese ganze Sache mit der „globalen Erwärmung”? Sagen wir einfach, dass diese Agenda für uns nicht besonders gut läuft. Selbst unsere zuverlässigen Spottvögel bei der New York Times beginnen zu zugeben, dass dieses Märchen langsam auseinanderfällt.

Und erinnern Sie sich noch an den „Great Reset”? Ich fürchte, unserem guten Freund Klaus geht es derzeit auch nicht besonders gut.

Und erinnern Sie sich noch an unsere „Build Back Better“-Kampagne? Wenn Sie sich an diesen gescheiterten Versuch einer Slogan-Kampagne erinnern können, gehören Sie wahrscheinlich zu den wenigen, denen das gelungen ist.

Aber keine Sorge, mein verehrter Meister. Wir haben eine Geheimwaffe in unserem Arsenal, mit der wir weiterhin die Massen manipulieren und die Gesellschaft in jede beliebige Richtung lenken können.

Was? Sie wissen nichts von unserer Geheimwaffe? Lassen Sie mich das erklären …

Der große Widerstand

Zuerst die schlechte Nachricht.

Seitdem dieses lästige „Internet“ aufgekommen ist und die ungebildeten Massen ihre Nachrichten nicht mehr von unseren Medien, sondern untereinander austauschen, ist es wesentlich schwieriger geworden, unsere Agenda voranzutreiben.

Erinnern Sie sich noch daran, als wir, um einen jahrzehntelangen „Kalten Krieg“ gegen einen (größtenteils fiktiven) kommunistischen Buhmann anzuzetteln, Schulkinder mit „Run, Duck and Cover“-Übungen und Fernsehfilmen traumatisieren mussten?

Und können Sie sich daran erinnern, als wir einfach Geschichten über Babys erfinden konnten, die aus Inkubatoren geworfen wurden, um einen Krieg im Ausland zu rechtfertigen? Und wie lange es gedauert hat, bis die Mainstream-Medien überhaupt begonnen haben, diese Täuschung in Frage zu stellen?

Und können Sie sich daran erinnern, als wir die Macht hatten, eine weltweite Panik wegen der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung auszulösen, indem wir den Thermostat in einem Verhandlungssaal hochdrehten, einen „Tag der Erde” ausriefen und einige Schauspieler engagierten, um in einer wirklich grauenhaften TV-Sondersendung aufzutreten? (Verdammt, wir haben sogar Präsident Bush dazu gebracht, 1992 die UNFCCC zu unterzeichnen – und die Republikaner haben nicht einmal mit der Wimper gezuckt!

Denken Sie nur daran: Es ist noch gar nicht so lange her, dass die einzige Opposition gegen unsere Agenda, von der die Öffentlichkeit jemals hörte, die „Opposition” war, die wir selbst in unseren eigenen Medien zuließen!

Überbevölkerung. Die Raketenlücke. Das Ozonloch. Es gab keine erfundene Panik, die wir der Öffentlichkeit nicht mit einer koordinierten Medienkampagne verkaufen konnten.

Und wie sieht es mit dem Golf von Tonkin aus? MKUltra? OKC? 9/11? Die Anthrax-Anschläge? Es gab keine False-Flag-Operation oder Psyop, die wir nicht durchführen (oder vertuschen) konnten, wann immer wir es brauchten.

Heutzutage sind die Dinge jedoch etwas … problematischer.

Ich meine, ja, wir können immer noch falsche Vorwände erfinden, um eine Invasion in Libyen durchzuführen, wenn wir es brauchen. Und wir haben es nach einem Jahrzehnt gemeinsamer Anstrengungen geschafft, Assad zu stürzen. Aber unsere Fähigkeit, neue Realitäten zu schaffen, ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Invasion des Iran haben wir noch nicht geschafft.

Es scheint, als würden die Menschen weltweit allmählich anfangen, die Erzählung „Israel ist der tapfere demokratische Underdog im Nahen Osten, und jeder, der anderer Meinung ist, ist ein abscheulicher Antisemit“ anzuzweifeln, die wir ihnen seit Generationen einhämmern.

Außerdem gibt es mittlerweile bei jedem Ereignis Millionen von Menschen im Internet, die jedes verfügbare Beweisstück genauestens unter die Lupe nehmen. Sie kommen sogar zunehmend zu ihren eigenen Schlussfolgerungen, trotz allem, was unsere Presseprostituierten ihnen zu glauben einreden!

Ich weiß, was Sie jetzt denken: „Aber wir kontrollieren immer noch die Massen! Schauen Sie sich nur an, was wir in den letzten Jahren erreicht haben!“

Ich gebe zu, von außen betrachtet mag es so aussehen, als sei die Betrugs-Pandemie unsere größte Errungenschaft gewesen. Milliarden von Menschen haben sich in ihren eigenen vier Wänden eingeschlossen, Gesichtswindeln angezogen und ihre Ärmel hochgekrempelt, um sich genetische Schlämme spritzen zu lassen, nur weil die „Gesundheitsexperten” und die Medien das so gesagt haben.

Aber in Wirklichkeit haben wir unser gesamtes politisches Kapital dafür aufgewendet, und was haben wir davon? Heute sind die Menschen skeptischer gegenüber „Gesundheitsbehörden“ und „wissenschaftlichen“ Institutionen als je zuvor. Wer hätte vor einem Jahrzehnt überhaupt daran gedacht, die Weltgesundheitsorganisation oder ihre Empfehlungen in Frage zu stellen? Jetzt marschieren die Menschen massenhaft, um die WHO aus ihren Ländern zu vertreiben!

Kurz gesagt: Es ist schwieriger denn je, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, unseren Anweisungen blind zu gehorchen.

Ja, Rockefeller hatte Recht: Es wäre besser gewesen, wenn das Internet nie erfunden worden wäre! Es sind wahrlich dunkle Zeiten für diejenigen unter uns, die die Gesellschaft gestalten wollen.

Aber keine Sorge, mein Dunkler Lord. Wir haben nämlich eine Geheimwaffe in unserem Arsenal.

Zurück zum Reißbrett

Unsere Geheimwaffe ist so teuflisch einfach, dass der durchschnittliche Trottel sie nicht einmal als Waffe betrachtet. Und wenn niemand erkennt, dass es unsere größte Waffe ist, wie soll dann jemals eine Verteidigung dagegen entwickelt werden?

Die Geheimwaffe ist ganz einfach: Wenn die Leute unsere Lügen durchschauen, unsere Pläne aufdecken und unsere bösen Absichten erraten, hören wir nicht auf. Wir formulieren unseren Plan einfach neu und versuchen es erneut. Und erneut. Und erneut. Und erneut. Und erneut. Bis wir schließlich genau das bekommen, was wir von Anfang an wollten.

Es ist wie mit der „globalen Erwärmung”. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Schließlich hat sich die Welt seit der Kleinen Eiszeit erwärmt, also wer könnte dieses Konzept wirklich in Frage stellen?

Als es uns jedoch gelegen kam, das kalte Wetter auf die globale „Erwärmung” zurückzuführen (ebenso wie Dürren und Überschwemmungen, mehr oder weniger Hurrikane, kürzere oder strengere Winter, mehr oder weniger Nebel, schmelzende oder gefrierende Eiskappen und alle anderen denkbaren klimatischen Veränderungen), begannen die Menschen, diese Erzählung in Frage zu stellen.

Was haben wir also getan? Wir haben einfach unsere Geheimwaffe eingesetzt und den Namen geändert! „Globale Erwärmung? Nein, es ist keine globale Erwärmung! Es ist der Klimawandel! Da, das erklärt alles!”

Als sie dann begannen, den Klimawandel in Frage zu stellen, hieß es plötzlich „globale Verrücktheit”. Und als sie sich nicht ausreichend besorgt über die schrecklichen Verwüstungen zeigten, die Kuhfurze und Haustierhaltung auf dem Planeten anrichteten, legten wir mit „Klimanotstand” noch einen drauf.

Dennoch gerieten die Menschen nicht mehr so in Panik wie früher, also haben wir erneut umgeschwenkt. Jetzt geht es beim „Klimawandel“ (oder wie auch immer er diese Woche heißt) nicht mehr nur um das Wetter. Es geht auch um Ihre Gesundheit! Haben Sie es noch nicht gehört? Wir lassen unsere medizinischen Handlanger 70-Jährige mit Atemproblemen tatsächlich mit „Klimawandel“ diagnostizieren.

Und anstatt uns nur um das Wetter zu sorgen, lehren wir nun die breite Masse, dass es beim „Klimawandel“ eigentlich um Mikroben, Pflanzen, Tiere und alle anderen Aspekte der „planetarischen Gesundheit“ geht. Wir können einfach die Ressourcen des gesamten Planeten unter einem vagen und undefinierten, aber wichtig klingenden Begriff wie „One Health“ zusammenfassen und dann die Öffentlichkeit davon überzeugen, uns die Kontrolle darüber zu überlassen – alles, damit wir sie besser für sie „schützen“ können! . . .

. . . Bis sie diese Agenda natürlich durchschauen. Dann können wir einfach unsere Geheimwaffe einsetzen und die Agenda erneut umbenennen.

Oder nehmen wir die Idee der „15-Minuten-Städte“. Wie sich herausstellte, mochten aus irgendeinem Grund viele Menschen die Vorstellung nicht, in einer Kapsel zu leben, Insekten zu essen und uns um Erlaubnis zu bitten, die Grenzen ihrer 15-Minuten-Stadt zu überschreiten! Stellen Sie sich das vor!

Also haben wir wieder einmal ein Rebranding vorgenommen. Plötzlich hieß es „Smart Cities”! Wer könnte schon etwas gegen „smarte” Städte haben? Nur dumme Menschen natürlich! Und Sie sind doch kein dummer Mensch, oder, Herr Otto Normalverbraucher?

Und für die Menschen, die verstehen, dass „Smart Cities” nur Überwachungsalpträume sind, die dazu dienen, Menschen in unserem digitalen Panoptikum zu fangen, können wir wieder ein Rebranding vornehmen! Sie hassen 15-Minuten-Städte, aber Sie werden „Freedom Cities“ lieben! Keine Sorge, Freedom Cities sind nicht dieser „Besitze nichts und sei glücklich“-Quatsch des Weltwirtschaftsforums! Freedom Cities werden von den coolen Tech-Bros mit MAGA-Kappen gutgeheißen, also wissen Sie, dass sie großartig sind!

Natürlich gibt es einige Tagesordnungspunkte, die sich nicht so einfach umbenennen oder neu verpacken lassen. Aber unsere Geheimwaffe – nicht aufzugeben – hilft uns wieder einmal weiter. Manchmal müssen wir uns einfach durch die Opposition kämpfen und warten, bis sich die Menschen an die neue Normalität gewöhnt haben, denn wir wissen, dass sie das irgendwann tun werden.

Nehmen wir zum Beispiel die Nacktscanner am Flughafen. Erinnern Sie sich, als sie eingeführt wurden und die Menschen wegen dieser offensichtlichen und eklatanten Verletzung ihrer Privatsphäre, ihrer körperlichen Autonomie und ihrer Gesundheit ausflippten? Erinnern Sie sich auch daran, dass dieselben Menschen so empört über diese perverse Technologie waren, dass sie einen nationalen Opt-Out-Tag organisierten, um den Flugverkehr in den USA am Thanksgiving-Feiertag zum Erliegen zu bringen? Indem sie sich gegen das Scannen entschieden und auf einer zeitaufwändigen (und sichtlich unangenehmen) „verstärkten Abtastung” bestanden, erkannten sie, dass sie den Flughafenbetrieb am verkehrsreichsten Tag des Jahres stören und das Thema ins Rampenlicht rücken konnten.

Sie erinnern sich wahrscheinlich an nichts davon, oder? Und wissen Sie, warum Sie sich nicht daran erinnern? Weil wir das nicht zugelassen haben.

Am Opt-Out-Tag haben wir einfach die Scanner ausgeschaltet und alle durchgewunken. Niemand hatte die Möglichkeit, sich zu verweigern, eine Szene zu machen oder den Flughafenbetrieb zu stören. Und so hatte auch niemand die Möglichkeit, jemanden zu sehen, der sich verweigerte oder eine Szene machte.

Als der Opt-Out-Tag vorbei war, haben wir die Scanner wieder eingeschaltet, und nun sind wir fast zwei Jahrzehnte später. Heutzutage denkt niemand mehr zweimal über die Scanner nach. Stattdessen stehen die Leute Schlange, um uns ihre digitalen biometrischen Daten zu geben, damit sie sich aus den langen TSA-Schlangen „ausklinken” können.

Wir spielen Schach. Sie spielen Dame. Und sie fragen sich, warum wir sie immer und immer wieder schlagen.

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Proletarier unsere eigene Geheimwaffe gegen uns einsetzen können . . .

Es ist gut, dass unsere Gegner uns nie kopieren!!! (MWAAAAHAAAHAAA)

Ja, es ist möglich, dass unsere Steuerzahler diese Waffe tatsächlich gegen uns einsetzen könnten. Dazu müssten sie nur das Gleiche tun wie wir: ihre Differenzen in Randfragen beiseite legen, sich auf ihre Grundprinzipien und Kernpunkte einigen und so lange Druck ausüben, bis sie ihr Ziel erreichen.

… Aber ich würde mir über diese entfernte Möglichkeit keine Sorgen machen, Majestät. Nach meinen Beobachtungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Bürger jemals in der Lage sein werden, unsere Geheimwaffe gegen uns einzusetzen.

Zunächst müssten sie entdecken, dass diese Waffe überhaupt existiert. Ich würde jedoch nicht damit rechnen, dass sie in nächster Zeit erfahren, dass sie sich tatsächlich in einem Zermürbungskrieg befinden. Wir haben sie erfolgreich atomisiert, sodass jeder einzelne von ihnen glaubt, er sei der Einzige, der unsere Agenda versteht, und wir haben sie erfolgreich zu erlernter Hilflosigkeit konditioniert, sodass sie glauben, dass nichts, was sie tun, jemals etwas bewirken könnte.

Und selbst wenn sie die Geheimwaffe der Beharrlichkeit entdecken würden, was würden sie damit erreichen?

Ich meine, schauen Sie sich die „Wahrheitsbewegung” zum 11. September an (hahahahaha). Die sogenannten „Truther” verwenden jetzt 100 % ihrer Energie (buchstäblich jede Sekunde ihres sogenannten Aktivismus) darauf, sich gegenseitig anzugreifen, weil sie an Hologramme oder Atomwaffen oder Weltraumlaser oder Raketen oder was auch immer sie als den einzigen wichtigen Teil der Geschichte angesehen haben, glauben (oder nicht glauben). Selbst wenn das Unvorstellbare passiert, wenn Politiker auf der nationalen Bühne auftreten und über die Anomalien des 11. September sprechen und neue Untersuchungen durch den Kongress fordern, stürzen sich die „Truther“ darauf, diese Entwicklung als einen weiteren Teil unserer Psyop zu verurteilen!

Stellen Sie sich vor, was sie erreichen könnten, wenn sie tatsächlich die Dynamik einer solchen Gelegenheit nutzen würden, um die Öffentlichkeit über die Wahrheit des 11. September zu informieren, anstatt gegen diese Dynamik anzukämpfen. (Und seien wir froh, dass sie sich nicht ausgemalt haben, was sie in einem solchen Szenario erreichen könnten!)

Ja, ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir uns um die „Wahrheitsbewegung” in ihrer heutigen Form kaum Sorgen machen müssen. Sie sind gespalten und bekämpfen sich gegenseitig, geben auf, bevor sie überhaupt angefangen haben … Sie sind weit davon entfernt, unsere Geheimwaffe der Beharrlichkeit zu entdecken.

Es stimmt, es erfordert mehr Anstrengungen als je zuvor, die öffentliche Meinung zu formen und zu lenken. Aber der Punkt ist, dass wir bereit sind, diese Anstrengungen zu unternehmen. Wir werden weiterhin Wege finden, jeden Widerstand gegen unsere Agenda zu untergraben, zu unterminieren und zu manipulieren, bis er vollständig beseitigt ist.

Ein Toast also, mein böser Herrscher. Auf unsere unvermeidliche Neue Weltordnung!

Unser Sieg ist sicher, weil wir uns weiter bemühen, während sie sich nicht einmal die Mühe machen, es zu versuchen.