Wie Sie Ihre Leber ab 50 gesund halten

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Ihre Leber erfüllt über 500 wichtige Funktionen, darunter Entgiftung, Hormonhaushalt, Stoffwechsel, Gallenproduktion und Immunregulation.

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich die Regenerationsfähigkeit Ihrer Leber, wodurch sie anfälliger für Schäden durch Stoffwechselstress, Giftstoffe, Entzündungen und Nährstoffmangel wird, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.

Über 100 Millionen Amerikaner sind von Lebererkrankungen betroffen. Diese entwickeln sich oft unbemerkt, sodass viele Betroffene erst dann davon erfahren, wenn die Schäden bereits fortgeschritten und schwer rückgängig zu machen sind.

Industrielle Samenöle und Alkohol überlasten Ihre Leber mit reaktiven Aldehyden, die die Mitochondrien schädigen, die Entgiftungswege beeinträchtigen und die Fettansammlung, Entzündungen und die Zellalterung beschleunigen.

Gezielte Ernährungs- und Lebensstilstrategien, wie der Verzicht auf Pflanzenöle, der Verzehr cholinhaltiger Lebensmittel, die Verbesserung des Schlafes, Stressbewältigung und körperliche Aktivität, tragen zur Wiederherstellung Ihrer Leberfunktion bei.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bis 2050 jeder vierte Mensch weltweit über 65 Jahre alt sein wird, wodurch altersbedingte Gesundheitsprobleme stärker in den Fokus rücken. Mit zunehmendem Alter kommt es zu subtilen Veränderungen im Körperrhythmus, darunter auch oft unbemerkt verlaufende Veränderungen der Lebergesundheit, die sich auf das tägliche Wohlbefinden auswirken. Mehr als 100 Millionen Amerikaner leben bereits mit einer Form von Lebererkrankung, von der viele nichts wissen, bis sie ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat.

Im Laufe eines Lebens verringern jahrelanges Filtern, Verarbeiten und Anpassen an die täglichen Anforderungen allmählich die Leistungsfähigkeit Ihrer Leber und machen sie anfälliger für Stress und Verletzungen. Diese allmähliche Verlangsamung äußert sich oft in anhaltender Müdigkeit, Verdauungsstörungen oder einem allgemeinen Rückgang der Vitalität, der leicht allein auf das Alter zurückgeführt werden kann.

Dennoch bleibt die Regenerationsfähigkeit der Leber eine ihrer stärksten Eigenschaften, und diese Widerstandsfähigkeit kann in jeder Lebensphase gefördert werden. Da ein Großteil ihres Leistungsabfalls durch Faktoren beeinflusst wird, die Sie selbst kontrollieren können, haben Sie die Möglichkeit, sie zu schützen und zu stärken, damit sie weiterhin mit der Effizienz arbeitet, die Ihre Gesundheit so lange unterstützt hat.

Die wichtigen Funktionen, die Ihre Leber täglich erfüllt

Ihre Leber ist eines der größten Organe Ihres Körpers und erfüllt mehr als 500 lebenswichtige Funktionen, von denen viele gleichzeitig ablaufen. Alles, was Sie essen, trinken, atmen und über Ihre Haut aufnehmen, wird schließlich von diesem Organ zur Bewertung und Verarbeitung weitergeleitet. Ohne seine ununterbrochene Arbeit würde das innere Gleichgewicht Ihres Körpers, vom Stoffwechsel bis zum Immunsystem, innerhalb weniger Tage zusammenbrechen.

Entgiftung — Das nährstoffreiche Blut aus Ihren Verdauungsorganen gelangt über die Leberpfortader zur Leber, wo es gefiltert wird, bevor es in den Rest des Körpers zirkuliert. Spezielle Enzyme wandeln schädliche Verbindungen in Formen um, die sicher ausgeschieden werden können. Beispielsweise wird Alkohol in Acetaldehyd zerlegt und dann in Acetat umgewandelt, bevor er den Körper verlässt. Medikamente durchlaufen chemische Veränderungen, die sie wasserlöslich machen, sodass sie über die Galle oder den Urin ausgeschieden werden können. Die Leber entfernt auch Umweltchemikalien, Pestizide und Schwermetalle und verarbeitet Ammoniak (ein giftiges Nebenprodukt des Proteinstoffwechsels) zu Harnstoff, der über den Urin ausgeschieden wird.

Die Leber regeneriert verlorenes Gewebe und stellt selbst nach schweren Verletzungen ihre Größe und Funktion wieder her. Diese Regeneration umfasst die Vermehrung von Hepatozyten, Gallengangzellen und Stützstrukturen und wird durch Wachstumsfaktoren und Zytokine vorangetrieben. Mit zunehmendem Alter oder anhaltender Belastung durch Giftstoffe, Infektionen oder Fettansammlungen verlangsamt sich diese Fähigkeit jedoch und es kommt zur Ansammlung von Narbengewebe, wodurch die Funktion beeinträchtigt wird.

Wer ist gefährdet und warum wissen die meisten nichts davon, bis es zu spät ist?

Laut einem in The Lancet Regional Health Europe veröffentlichten Artikel entwickelt sich eine Lebererkrankung oft über Jahre hinweg unbemerkt. In den frühesten Stadien, wenn die Zellen erste Schäden davontragen und fibröses Gewebe beginnt, gesundes Gewebe zu ersetzen, gibt es in der Regel keine eindeutigen Symptome.

Die Anpassungs- und Kompensationsfähigkeit der Leber maskiert die Schädigung, bis ein erheblicher Teil ihrer Funktion verloren gegangen ist. Wenn Müdigkeit, Bauchbeschwerden oder Schwellungen auftreten, hat die Erkrankung oft bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht.

Höheres Risiko mit zunehmendem Alter — Erwachsene über 50 sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, da die Leber seit Jahrzehnten verarbeitet und filtert und ihre Regenerationsfähigkeit mit der Zeit natürlich nachlässt. Das Alter bringt auch Veränderungen in der Körperzusammensetzung, im Hormonhaushalt und in der Durchblutung mit sich, die die Anfälligkeit für metabolische und entzündliche Stressfaktoren erhöhen.

Früherkennung ist wichtig. Mit den richtigen Untersuchungsmethoden und der Berücksichtigung von Risikofaktoren können Leberschäden erkannt und behandelt werden, bevor sie zu irreversiblen Stadien fortschreiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Steigende Zahl von Lebererkrankungen erfordert sofortiges Handeln, warnen Experten”.

Ernährungsstrategien zum Schutz Ihrer Lebergesundheit

Die Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen, entlasten oder belasten Ihre Leber. Erwägen Sie die folgenden Strategien, um die häufigsten Ernährungsstressoren zu bekämpfen und gleichzeitig Ihre Leber mit den Bausteinen zu versorgen, die sie benötigt, um sich zu erholen und bis ins hohe Alter gesund zu bleiben.

Eliminieren Sie LA-Quellen aus Ihrer Ernährung — Wenn Ihre Mahlzeiten oder Snacks verpackte Lebensmittel enthalten, die aus Soja, Raps, Mais oder anderen Zutaten hergestellt wurden, die als „Pflanzenöl” gekennzeichnet sind, dann ist Ihre Leber wahrscheinlich einer ständigen Belastung ausgesetzt. Industrielle Samenöle sind reich an LA, das zu giftigen Nebenprodukten namens oxidierte Linolsäuremetaboliten (OXLAMs) verstoffwechselt wird. OXLAMs sind eine Art reaktiver Aldehyde – instabile, hochgradig schädliche Moleküle, die Zellmembranen zerstören und chronische Entzündungen auslösen. Verzichten Sie auf Pflanzenöle und kochen Sie stattdessen mit stabilen Fetten wie Butter, Talg, Ghee oder Kokosöl. Meiden Sie ebenfalls Nüsse und Samen. Obwohl diese oft für die Gesundheit der Leber empfohlen werden, enthalten sie tatsächlich große Mengen an LA. Warten Sie mit der Wiedereinführung dieser Lebensmittel, bis Sie mindestens sechs Monate lang auf Samenöle verzichtet haben, um Ihre LA-Belastung und Ihren oxidativen Stress zu reduzieren. Dies gibt Ihrer Leber eine Pause und hilft, ein gesünderes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 wiederherzustellen.

– Der ständige Verzehr von Lebensmitteln, die einen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels verursachen, zwingt Ihren Körper zur Ausschüttung großer Mengen Insulin, was die Fettansammlung in der Leber fördert und den Stoffwechselhaushalt stört. Bevorzugen Sie cholinreiche Lebensmittel – Cholin ist für die Produktion von Phosphatidylcholin unerlässlich, dem wichtigsten Phospholipid, das zur Bildung von Lipoproteinpartikeln sehr geringer Dichte (VLDL) verwendet wird, die Triglyceride aus der Leber transportieren. Ohne ausreichend Cholin wird Fett in den Leberzellen eingeschlossen, was zu Steatose und schließlich zu Entzündungen führt. Studien haben gezeigt, dass ein Cholinmangel direkt zur Fettlebererkrankung beiträgt und dass die Wiederherstellung eines ausreichenden Spiegels hilft, die Fettansammlung umzukehren. Die beste Nahrungsquelle sind Eier aus Freilandhaltung, aber achten Sie darauf, dass Sie PUFA-arme Eier kaufen. Grasgefütterte Rinderleber ist eine weitere Option, die eine hochgradig resorbierbare Form von Cholin liefert.

6 Lebensgewohnheiten, die Ihre Leber widerstandsfähig halten

Mit zunehmendem Alter wird Ihre Leber anfälliger für die Belastungen des Alltags. Ihre Lebensgewohnheiten werden immer wichtiger, um ihre Regenerationsfähigkeit zu unterstützen. Kleine, konsequente Entscheidungen, die Sie jeden Tag treffen, tragen dazu bei, Stoffwechselbelastungen, Entzündungen und Fettansammlungen zu verlangsamen oder sogar umzukehren und Ihre Leber in einem gesunden Zustand zu halten.

1. Halten Sie ein gesundes Gewicht – Überschüssiges viszerales Fett, insbesondere im Bauchbereich, setzt kontinuierlich entzündungsfördernde Zytokine und freie Fettsäuren in die Pfortader frei, die diese direkt zur Leber transportiert. Dies fördert Leberentzündungen, Fibrose und Leberfunktionsstörungen. Darüber hinaus zeigen Studien, dass der Taillenumfang ein besserer Indikator für die Lebergesundheit ist als das Gewicht allein. Wenn Sie Ihren Taillenumfang unter Kontrolle halten und durch eine gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität ein gesundes Gewicht beibehalten, entlasten Sie Ihre Leber.

6. Regelmäßige Sonneneinstrahlung – Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel steht in Zusammenhang mit einer Verringerung von Leberentzündungen, einer verbesserten Insulinsensitivität und einem geringeren Risiko für das Fortschreiten von einfacher Fettleber zu einer fortgeschritteneren Lebererkrankung. Leider ist ein Mangel bei älteren Erwachsenen, insbesondere bei denen, die nur wenig Zeit im Freien verbringen, weit verbreitet. Um Ihren Spiegel auf natürliche Weise zu erhöhen, sollten Sie regelmäßig Zeit in der Sonne verbringen, um die Vitamin-D-Produktion Ihres Körpers anzuregen. Beachten Sie jedoch, dass die Toleranz Ihrer Haut gegenüber Sonnenlicht von Ihrem inneren Zustand abhängt, insbesondere von den Arten von Fetten, die in Ihrem Gewebe gespeichert sind. Wenn Ihr Körper noch damit beschäftigt ist, überschüssiges LA abzubauen, ist bei der Sonnenexposition besondere Vorsicht geboten. LA neigt dazu, sich im Hautgewebe anzusammeln und ist sehr anfällig für Oxidation. Bei Sonneneinstrahlung löst es Entzündungen und DNA-Schäden aus und erhöht das Risiko für Sonnenbrand. Wenn Ihre Ernährung reich an LA ist, vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung während der Spitzenzeiten (10 bis 16 Uhr), bis Sie Ihre LA-Zufuhr für mindestens sechs Monate reduziert haben. So hat Ihr Körper Zeit, einen Teil des gespeicherten LA auszuscheiden, wodurch sich das Risiko für sonnenbedingte Hautschäden verringert. Um diesen Prozess zu beschleunigen, sollten Sie eine erhöhte Zufuhr von C15:0 (Pentadecansäure) in Betracht ziehen, einem stabilen gesättigten Fettsäure mit ungerader Kettenlänge, das in Vollfettmilchprodukten und Butter enthalten ist. Die meisten Menschen nehmen täglich nur etwa 10 bis 200 Milligramm C15:0 zu sich. Ich persönlich nehme täglich 2 Gramm zu mir. Weitere Informationen zu diesem Nährstoff finden Sie unter „Der schnelle Weg, um Pflanzenöle aus Ihrer Haut zu entfernen”. Weitere Tipps für einen sicheren Umgang mit der Sonne finden Sie unter „Mehr als nur Vitamin-D-Produktion – Wie ein vernünftiger Umgang mit der Sonne die allgemeine Gesundheit fördert”.

Leberunterstützende Nahrungsergänzungsmittel, die Sie in Ihren Alltag integrieren sollten

Nahrungsergänzungsmittel sollten zwar niemals die Grundlage einer nährstoffreichen Ernährung, regelmäßigen Schlafens, Bewegung und einer geringen toxischen Belastung ersetzen, doch bestimmte Verbindungen unterstützen Ihre Leber zusätzlich, insbesondere wenn Stress, Alterung oder eine eingeschränkte Nahrungsaufnahme zu Nährstoffdefiziten führen. Dazu gehören:

Cholin — Wenn Sie tierische Produkte meiden, wird die ausreichende Zufuhr von Cholin zu einer echten Herausforderung. Kreuzblütler enthalten zwar etwas Cholin, aber nur in geringen Mengen, sodass Sie täglich unrealistisch große Mengen davon verzehren müssten, um einen ausreichenden Spiegel zu erreichen. In diesen Fällen ist eine Nahrungsergänzung oft unerlässlich, um einen Mangel zu verhindern. Eine oft übersehene Form ist Citicolin, eine hoch bioverfügbare Cholinquelle. Es wird oft abgelehnt, weil die meisten Produkte zu niedrige Dosen enthalten, um wirksam zu sein. In klinischen Mengen – zwischen 500 und 2.500 Milligramm (mg) pro Tag – hilft Citicolin Ihrer Leber jedoch dabei, Fette effizient zu verpacken und zu transportieren, und unterstützt außerdem die Produktion von Acetylcholin, einem für die Gehirnfunktion wichtigen Neurotransmitter.

Durch die Kombination einer evidenzbasierten Nahrungsergänzung mit den oben genannten Strategien für Lebensstil und Ernährung geben Sie Ihrer Leber die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhalten, Reparaturprozesse zu beschleunigen und ihre Stoffwechseleffizienz im Alter aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Lebergesundheit

F: Wie kann ich feststellen, ob meine Leber im Alter gesund ist?

A: Ihre Leber zeigt oft keine eindeutigen Anzeichen für Probleme, bis die Schädigung fortgeschritten ist, aber Sie können ihre Gesundheit durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen überwachen. Bluttests wie der FIB-4-Score beurteilen das Fibroserisiko, während Scans wie die Elastographie die Lebersteifigkeit messen. Wenn Sie unter anhaltender Müdigkeit oder Verdauungsbeschwerden leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, um Ihre Leberfunktion frühzeitig zu überprüfen und Probleme zu erkennen, bevor sie sich verschlimmern.

F: Warum ist meine Leber mit zunehmendem Alter einem höheren Risiko ausgesetzt?

A: Wenn Sie älter als 50 Jahre sind, lässt die Regenerationsfähigkeit Ihrer Leber nach und sie ist durch die jahrzehntelange Verarbeitung von Giftstoffen, Medikamenten und Nahrungsfetten einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Insulinresistenz erhöhen das Risiko einer Fettansammlung und Vernarbung, die unbemerkt fortschreiten.

F: Welche Ernährung ist am besten für die Gesundheit der Leber?

A: Verzichten Sie möglichst auf Samenöle und verarbeitete Lebensmittel und essen Sie stattdessen mehr cholinhaltige tierische Produkte, antioxidantienreiches Gemüse und Ballaststoffe, die die Darm-Leber-Achse unterstützen. Bevorzugen Sie unverarbeitete Vollwertkost und verwenden Sie zum Kochen stabile Fette wie Butter oder Kokosöl.

F: Wie schädigen Pflanzenöle meine Leber?

A: Industrielle Samenöle wie Soja-, Mais- und Rapsöl sind reich an Linolsäure, die zu toxischen Nebenprodukten namens OXLAMs verstoffwechselt wird. Diese Verbindungen schädigen die Zellmembranen, erhöhen den oxidativen Stress und fördern Entzündungen, die mit der Zeit die Leberfunktion beeinträchtigen.

F: Trägt Sport zur Verbesserung meiner Lebergesundheit bei?

A: Ja. Regelmäßige Bewegung senkt die Leberenzyme und beugt Fettansammlungen vor. Selbst leichte Spaziergänge nach dem Essen verbessern die Insulinsensitivität und entlasten Ihre Leber. Krafttraining unterstützt ebenfalls die allgemeine Stoffwechselgesundheit und die Fettregulation.

Artikel als PDF

