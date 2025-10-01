Arnaud Bertrand

Wenn ich Amerikaner wäre, würden mich die Reden von Trump und Hegseth wahrlich beunruhigen: Sie haben ganz buchstäblich angekündigt, dass sie das Militär in eine politisch MAGA-loyale Truppe verwandeln – Offiziere hinauswerfen, die das nicht sind – und es auf innere Feinde neu ausrichten.

Ich übertreibe nicht einmal:

Trump sagte, dass der „Krieg von innen“, gegen das, was er als „den Feind von innen“ bezeichnete, „jetzt ein großer Teil des Krieges ist“ (er wiederholte dies zweimal) und dass er „für einige der Menschen in diesem Raum ein wesentlicher Teil sein wird“. Er sagte, diese „Feinde von innen“ müssten „behandelt werden, bevor es außer Kontrolle gerät“, was im Wesentlichen eine Unterstützung für präventive Militäreinsätze gegen innere Feinde darstellt.

Aus den Reden geht glasklar hervor, dass die „Feinde von innen“ Demokraten sind – oder allgemein Menschen, die nicht mit der MAGA-Ideologie übereinstimmen. Trump definierte buchstäblich die „Innenstädte“, die „behandelt werden“ müssten, als „diejenigen, die von radikal-linken Demokraten regiert werden“. Deutlicher kann man es nicht machen … Er definierte zivile Demonstranten auch als „Aufständische, die von der radikalen Linken bezahlt werden“, und sagte, er habe die Einsatzregeln aufgehoben, die das US-Militär daran hindern, amerikanische Zivilisten anzugreifen: „Wenn es für euch okay ist, Generäle und Admiräle, habe ich das abgeschafft. Ich sage: Sie spucken, wir schlagen zu.“

Hegseth machte sehr deutlich, dass er das Militär nach ideologischen Linien säubert. Er sagte, er habe „eine Reihe von ranghohen Offizieren entlassen“, weil er versuche, die „Kultur“ zu verändern, und dass es unmöglich sei, dies mit „denselben Leuten, die halfen, diese Kultur zu schaffen oder sogar davon profitierten“, zu tun. Er forderte die Offiziere im Raum, die mit dieser neuen Kultur nicht einverstanden seien, auf, „das Ehrenhafte zu tun und zurückzutreten“.

Es ist klar, dass diese neue „Kultur“ zutiefst politisch ist. Hegseth sagte es ausdrücklich und definierte die vorherige Kultur als „woke“, weil sie den Demokraten folgte: „So töricht und verantwortungslos das woke Department auch war, diese Offiziere folgten der gewählten politischen Führung.“ Er definierte das Militär zuvor als eine Institution, die „zivilen Politiken folgte, die von törichten und verantwortungslosen politischen Führern gesetzt wurden“, und sagte, dass das Militär nun „das Kriegsministerium [anstelle dessen, was er das ‚woke Department‘ nennt] annehmen und neue rechtmäßige Befehle ausführen muss [anstelle von offenbar unrechtmäßigen Befehlen unter früherer politischer Führung].“ Das bedeutet natürlich allesamt, dass dieser „kulturelle“ Wandel darauf abzielt, sicherzustellen, dass das Militär einer politischen Ideologie dient.

Und wenn man sich die Veränderungen anhört, die vorgenommen werden, wird es noch klarer: Jede einzelne „Reform“, die sie ankündigen, folgt genau den ideologischen Kulturkämpfen in den USA. Gender-Identitätspolitiken und DEI (Abschaffung dessen, was Trump in seiner Rede „Identitätsmonate, DEI-Büros, Kerle in Kleidern“ nannte), Umweltinitiativen (Abschaffung von „grüner Flotte und elektrischen Panzern“), Diversitätsprogramme (Hegseth griff „den verrückten Trugschluss an, dass unsere Diversität unsere Stärke sei“), und gesundheitsbezogene Maßnahmen (Hegseth schimpfte über die frühere Militärführung, weil sie diejenigen rauswarf, „die sich einer Notfallimpfung verweigerten“). Kurz gesagt, die Botschaft lautet ganz explizit: „Wenn du MAGAs Position in jedem Kulturkampfthema nicht annimmst, gehörst du nicht in unser Militär.“

Nun sage ich nicht, dass die Demokraten nicht auch einiges davon getan haben. Es steckt definitiv etwas in diesem „woke Department“, auf das Hegseth anspielt. Aber:

a) die Antwort auf Politisierung ist nicht noch mehr Politisierung von der anderen „Seite“ (vor allem, wenn Hegseth ironischerweise „Einheit“ als „unsere Stärke“ feierte – in einer extrem parteiischen und spaltenden Rede)

b) dies ist objektiv ein völlig neues Paradigma. Niemals zuvor in der US-Geschichte – vielleicht mit Ausnahme des Bürgerkriegs – wurde der militärischen Führung gesagt, dass der „Krieg von innen“ gegen Mitbürger „ein wesentlicher Teil“ ihrer Mission sein werde, und es hat niemals solch unverhohlene und systematische ideologische Säuberungen im Offizierskorps gegeben.

Ganz auffällig ist auch die Gewichtung in beiden Reden im Vergleich zu bisherigen Prioritäten. China, das früher als die Nummer-eins-Priorität des Pentagon definiert wurde, wurde in Trumps Rede nur ein einziges Mal erwähnt – und zwar mit der Aussage, dass „sie in fünf Jahren gleichziehen werden“ mit den USA in nuklearer Hinsicht.

Das ist an und für sich enorm aufschlussreich – er gesteht im Wesentlichen den strategischen Wettbewerb mit China ein („sie werden gleichziehen“) – und er interessiert sich mehr für die Heimatfront (was zufällig dieselbe Prioritätenordnung ist wie in der jüngsten National Defense Strategy des Pentagon: https://x.com/RnaudBertrand/status/1964203310313066911). Ich selbst dachte lange, dass dies der Fall sein würde, und schrieb im Juni einen Artikel mit dem Titel „Has America, in fact, already withdrawn from Asia?“ Hier auf Deutsch zu finden.

Das ist wahrscheinlich der einzige Lichtblick aus dieser Rede: Der Versuch der USA, China einzudämmen, endet mit Washingtons stillschweigender Akzeptanz einer multipolaren Welt. Die Frage für die Amerikaner scheint jedoch zu sein: Aber zu welchem Preis?

Link zu beiden Reden zum Nachlesen: