Atomenergie: Russland will ersten geschlossenen Kernbrennstoffkreislauf der Welt demonstrieren

Laut russischen Angaben ist die Technologie des geschlossenen Kernbrennstoffkreislaufs für die industrielle Anwendung bereit und soll bis 2030 in einem Atomkomplex in Westsibirien demonstriert werden.

Von Alex Männer

Die russische Atomindustrie, die in diesem Jahr ihr 80. Jubiläum feiert, ist für Russland heute zweifelsohne von zentraler Bedeutung. So fungiert diese Branche unter anderem als ein wichtiges Standbein im Hinblick auf die Energiesicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Landes. Russische Kernkraftwerke liefern zur Zeit etwa 20 Prozent des gesamten Energievolumens und haben das Potenzial, künftig ein Viertel des heimischen Energieverbrauchs zu decken. Im militärischen Bereich gewährleistet die Atomindustrie für Russland die Einsatzfähigkeit des nuklearen Arsenals und damit den Status einer militärischen Großmacht.

Zugleich zählt die friedliche Nutzung der Atomkraft heute zu den wichtigen Export-Einnahmequellen der Russen. Dies wurde unter anderem bei der kürzlich in Moskau