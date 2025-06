Hat sich Amerika tatsächlich schon aus Asien zurückgezogen?

Arnaud Bertrand

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste geopolitische Analyse, die ich in diesem Jahr, wenn nicht sogar in diesem Jahrzehnt, gehört habe.

Hugh White ist weithin als einer der bedeutendsten strategischen Denker Australiens anerkannt. Er war der erste Direktor des Australian Strategic Policy Institute (ASPI) und ehemaliger stellvertretender Sekretär für Strategie und Aufklärung im australischen Verteidigungsministerium.

Er hat gerade einen neuen 70-seitigen Essay mit dem Titel „Harte neue Welt: Unsere postamerikanische Zukunft“ veröffentlicht. Darin argumentiert er – mit beachtlichen Beweisen – dass sich Amerika, während alle darüber debattieren, ob es China letztendlich die dominierende Regionalmacht im westlichen Pazifik werden lässt, in Wirklichkeit bereits zurückgezogen hat. White sagt, dass der Wettbewerb jenseits aller Rhetorik eigentlich schon vorbei ist.

Dieser Artikel befasst sich mit allen Argumenten von White und den von ihm vorgelegten Beweisen, die, wie ich sagen muss, mein Verständnis dessen, was derzeit in der Geopolitik tatsächlich passiert, völlig verändert haben, wie nichts, was ich seit langem gelesen habe.

Der größte Teil dieses Artikels basiert auf einem Interview, das White über seinen Essay in einem 3-stündigen Interview mit dem 80.000 Hours-Podcast gab (2 Minuten Auszug unten). Wenn ich nichts anderes schreibe, stammen die folgenden Zitate von White aus diesem Interview.

White vs. Mearsheimer: Eine andere Art von Realismus

Zunächst ein paar Worte zu White selbst und zu dem analytischen Rahmen, in dem er die Welt betrachtet.

Im Gegensatz zu traditionellen Realisten wie John Mearsheimer, die sich auf die Machtdynamik konzentrieren und davon ausgehen, dass Staaten immer versuchen, ihre Macht zu maximieren, ist White in vielerlei Hinsicht „realistischer“, da er anerkennt, dass dies offensichtlich nicht immer der Fall ist und dass die Realität nuancierter ist als eine Theorie.

Würde man Mearsheimers deterministischer „Thukydides-Falle“ folgen, müsste man zu dem Schluss kommen, dass ein Konflikt nahezu unvermeidlich ist, wenn eine aufsteigende Macht auf eine etablierte Macht trifft. White erklärt jedoch, dass die tatsächlichen historischen Beweise zeigen, dass dies einfach nicht der Fall ist: „Graham Allison aus Harvard hat darauf hingewiesen, dass von den 16 von ihm aufgezeigten Beispielen [von aufstrebenden Mächten, die eine bestehende dominante Macht herausfordern] 12 mit einem Krieg endeten und vier nicht. Daran sieht man, dass nichts in menschlichen Angelegenheiten unvermeidlich ist und dass es von den Entscheidungen der beiden Länder abhängt, ob es zu einem Krieg kommt oder nicht.“

Diese empirische Erkenntnis untermauert Whites gesamte Analyse. Anstatt davon auszugehen, dass Amerika gegen China kämpfen muss, um seine Position zu bewahren, argumentiert White, dass „die Vereinigten Staaten angesichts einer Herausforderung wie der Chinas wirklich drei grundlegende Möglichkeiten haben. Sie können sich widersetzen, und wenn China weiter Druck macht, wird ein Krieg wohl unvermeidlich. Oder es kann einen Deal machen, China auf halbem Weg entgegenkommen. Oder es kann einknicken.“

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass „ein Krieg unter diesen Umständen sehr wahrscheinlich ist, aber er ist nicht unvermeidlich, denn es ist durchaus möglich, dass ein Land beschließt, sich zurückzuziehen, um einen Krieg zu vermeiden. Und ich glaube, dass Amerika genau das tut“.

Was Whites Realismus auszeichnet, ist sein unerbittlicher Fokus auf die tatsächlichen Kosten und nicht auf die theoretische Machtmaximierung. Auf die Frage nach seinem Ansatz erklärt White: „Mein Realismus ist der Realismus der Frage, was die wirklichen Kosten und Risiken sind, die mit diesen Dingen verbunden sind… wir reden über einen Krieg, den wir nicht gewinnen können, der größer wäre als jeder Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg und der sehr wahrscheinlich der schlimmste Krieg in der Geschichte wäre, weil er wahrscheinlich nuklear werden würde.“

Kurz gesagt, White ist das, was man einen „bodenständigen Realisten“ nennen könnte, der sich eher auf praktische Zwänge als auf theoretische Imperative konzentriert. Das sagt er auch selbst: „Der Schutzpatron des Realismus ist Bismarck, und Bismarck hat bekanntlich gesagt, dass Politik die Kunst des Möglichen ist.“

Die Beweise: Amerika zieht sich aus Asien zurück

Jetzt kommt das Kernstück von Whites Analyse. Während westliche Medien und politische Kreise endlos darüber diskutieren, ob Amerika sich zurückziehen wird, argumentiert White, dass dieser Rückzug in der Tat bereits stattgefunden hat. Die Beweise lassen, wenn man sie systematisch auslegt, nur eine mögliche Schlussfolgerung zu.

Um es klar zu sagen: „Rückzug“ bedeutet hier nicht, dass amerikanische Schiffe aus asiatischen Gewässern verschwinden oder Basen über Nacht geschlossen werden. Der Rückzug erfolgt vielmehr, wenn eine Großmacht die Fähigkeit verliert, ihren Willen in einer Region durchzusetzen.

Der Test ist einfach: Kann Amerika noch regionale Akteure – insbesondere China – dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, oder sie davon abschrecken, Dinge zu tun, die sie tun wollen? Wenn die Antwort „nein“ lautet – wenn China die amerikanischen Präferenzen gefahrlos ignorieren oder sich ihnen widersetzen kann – ist der Rückzug vollzogen, unabhängig davon, wie viele Stützpunkte verbleiben.

Die Logik des Wettbewerbs der Großmächte

White geht von einer einfachen Prämisse aus: Damit Amerika seine Vorherrschaft über China im Westpazifik aufrechterhalten kann, muss es zeigen, dass die Kosten einer Herausforderung der amerikanischen Hegemonie die Vorteile übersteigen. Dazu müssen drei Elemente zusammenwirken: ein überwältigender wirtschaftlicher Einfluss, eine entscheidende militärische Überlegenheit und die glaubwürdige Bereitschaft, notfalls bis zum Atomkrieg zu eskalieren.

Entfernt man einen dieser Pfeiler, bricht die gesamte Struktur zusammen. Entfernt man alle drei, wie es Amerika getan hat, bleibt das übrig, was White „die Rhetorik der Macht ohne ihre Substanz“ nennt.

Wirtschaftliche Grundlage: Die Zahlen lügen nicht

Beginnen wir mit der Wirtschaftsmathematik. White weist darauf hin, dass „wenn man die Wirtschaft in Kaufkraftparitäten misst, was das relevante Maß für strategische Angelegenheiten ist… Chinas Wirtschaft ist seit einem Jahrzehnt größer als die Amerikas.“ In der Tat ist Chinas Wirtschaft jetzt 30 % größer als die Amerikas.

Er charakterisiert den Aufstieg Chinas als „die größte, schnellste und spektakulärste Verschiebung in der Verteilung von Reichtum und Macht zwischen den Nationen, und man könnte sagen, auch die größte Steigerung des materiellen Wohlstands in der Geschichte der Menschheit.“

Das bedeutet ganz konkret, dass China jetzt über die wirtschaftliche Masse verfügt, um jede amerikanische Antwort auszugeben, auszubauen und letztlich zu überwältigen. Die wirtschaftliche Grundlage für einen anhaltenden militärischen Wettbewerb zwischen den USA und China ist einfach nicht mehr gegeben.

Und dieses wirtschaftliche Gleichgewicht ist sogar noch überwältigender, wenn man bedenkt, dass China sich bei seiner Verteidigungshaltung ganz auf seine Region konzentriert. Das macht die Mathematik brutal: China kann 100 % einer größeren wirtschaftlichen Basis auf seine Nachbarschaft verwenden, während Amerika Bruchteile einer kleineren Basis auf mehrere globale Verpflichtungen aufteilen muss.

White lehnt es ab, dass Amerika irgendwie in eine Position überwältigender wirtschaftlicher Überlegenheit zurückkehren kann, und argumentiert, dass „selbst wenn China heute stagnieren würde – einfach aufhören würde, real zu wachsen –, wäre es im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten immer noch weitaus mächtiger als jedes andere Land, seit Amerika Großbritannien irgendwann im späten 19. Jahrhundert überholte.“

Er glaubt auch nicht, dass China auf der Stelle treten wird, vor allem angesichts der Tatsache, dass „China viel schneller als erwartet vom Technologie-Nehmer zum Technologie-Schöpfer geworden ist“ und weil es „die tertiäre Bildung schneller und früher in seinem industriellen Revolutionsprozess ausgebaut hat als jedes andere Land zuvor.“

Er schlussfolgert: „Wir werden in einer Welt leben, in der China das mächtigste Land ist. Wir werden vielleicht in einer Welt leben, in der China das technologisch fortschrittlichste Land ist.“

Militärische Realität: Eineinhalb Jahrzehnte zu spät

Die militärischen Beweise sind noch deutlicher. Wie White es ausdrückt: „Wenn der Krieg im März 1996 ausgebrochen wäre, hätte Amerika innerhalb einer Woche gewonnen.“ Und heute? „China ist jetzt in der Lage, den Vereinigten Staaten jede Aussicht auf einen konventionellen militärischen Sieg in einem Krieg mit China im Westpazifik zu verwehren.“

Aber der entscheidende Punkt ist, dass dies nicht über Nacht geschehen ist. China hat fünfzehn Jahre lang systematisch „genau die Fähigkeiten entwickelt, die es brauchte, um Amerikas Position im westlichen Pazifik zu kontern“. Und die Antwort Amerikas? Keine: „Es hat zugelassen, dass seine militärische Position schwindet.“ Was an sich schon so ziemlich alles ist, was man an Beweisen für Amerikas tatsächliche (fehlende) Entschlossenheit im westlichen Pazifik braucht.

Um die Überlegenheit aufrechtzuerhalten, hätte Amerika Chinas militärische Aufrüstung Dollar für Dollar, Schiff für Schiff, Rakete für Rakete aufwiegen müssen. „Wenn Amerika auf das Wachstum von Chinas See- und Luftstreitkräften mit dem Aufbau eigener See- und Luftstreitkräfte reagiert hätte, was enorme Geldsummen erfordert hätte – OK, so hätte eine effektive amerikanische Antwort ausgesehen.“ Aber genau das hat sie nicht getan.

Aber was würde eine Umkehrung jetzt erfordern? Amerika müsste die Überlegenheit seiner Marine wiederherstellen, während China seine Marine weiter ausbaut, die die US-Marine an Schiffen bereits weit übertrifft (siehe Grafik oben, aus dieser Quelle). Allein die Vorlaufzeiten machen dies unmöglich, und die Berechnungen für den Schiffbau sind brutal: Chinas Kapazität ist jetzt 232 Mal größer als die der USA. Selbst wenn Amerika seine Schiffbaukapazität morgen verdreifachen würde – unter der Annahme, dass China keine neuen Schiffe baut – würde Amerika immer noch nur über 1,3 % der chinesischen Schiffbaukapazität verfügen.

Die Schlussfolgerung ist unausweichlich: Das Zeitfenster hat sich geschlossen.

Das Scheitern der nuklearen Abschreckung

Ein weiteres wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Zeichen dafür, dass sich Amerika aus der globalen Führungsrolle und insbesondere aus Asien zurückzieht, ist die signalisierte mangelnde Bereitschaft, notfalls auch einen Atomkrieg zu führen.

White erinnert daran, dass Amerika während des Kalten Krieges wiederholt gezeigt hat, dass es eine nukleare Konfrontation riskieren würde, um seine strategischen Positionen zu verteidigen – von Berlin über Kuba bis hin zur Straße von Taiwan. Und er sagt, dass diese Entschlossenheit zur nuklearen Eskalation letztlich der Grund dafür war, dass alles andere funktionierte.

Ohne die glaubwürdige Bereitschaft zum Einsatz von Atomwaffen wird konventionelle militärische Überlegenheit gegenüber einem atomar bewaffneten Konkurrenten bedeutungslos. Die Sowjets nahmen die amerikanischen konventionellen Drohungen gerade deshalb ernst, weil sie wussten, dass Amerika eher zu einem Atomkrieg eskalieren würde, als eine strategische Niederlage zu akzeptieren.

Aber heute? „Haben Sie schon einmal einen führenden US-Politiker gesehen, der sich hinstellt und sagt: ‚Um unsere Position gegenüber China zu wahren, müssen wir bereit sein, einen Atomkrieg mit China zu führen‘“, fragt er rhetorisch. Dazu sind sie einfach nicht bereit.

Er sagt auch, dass die USA in der Ukraine bereits den endgültigen Beweis erbracht haben, dass diese Bereitschaft nicht mehr besteht: „Biden hat bereits 2021 in einsilbigen Worten fast genau diese Worte gesagt: ‚Amerika wird keinen 3. Weltkrieg in der Ukraine führen.‘ Für jemanden wie Joe Biden aus der Generation des Kalten Krieges bedeutet dieser Satz ‚3. Weltkrieg‘ nur eines – er bedeutet, dass wir keinen Atomkrieg führen werden.“

Die Botschaft ist also ziemlich klar: Wenn Amerika einen Atomkrieg mit Russland – einer weitaus schwächeren Macht als China – wegen der Ukraine ausdrücklich ausgeschlossen hat, warum sollte Peking auch nur einen Moment lang glauben, dass Amerika wegen Taiwan oder dem Südchinesischen Meer eine nukleare Vernichtung riskieren würde?

Verbündete: Die Schrift an der Wand lesen

Der Verzicht auf Verbündete ist der letzte Beweis, und es gibt viele Beispiele dafür.

Das erste ist Südkorea. White sagt, als die Südkoreaner „letztes Jahr nach Washington gingen und um einige der Zusicherungen baten, die die Europäer [in Bezug auf die nukleare Abschreckung] haben… schickten die Vereinigten Staaten sie im Wesentlichen mit leeren Händen weg“.

White glaubt, dass die Südkoreaner dadurch kaum eine andere Wahl haben, als „ihre eigene nukleare Fähigkeit zu erwerben, und ich denke, das werden sie wahrscheinlich tun“. Das bedeutet, dass sie „das erste Land sein könnten, das aus der Nichtverbreitungsstruktur ausbricht… [und] das wird wahrscheinlich die US-Südkorea-Allianz zerstören“.

Und dann ist da noch Taiwan, bei dem die amerikanische Rhetorik nach Ansicht von White nur leere Worte sind: „Joe Biden hat viermal gesagt, dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen werden. Das hat er gesagt, aber nichts, was Amerika getan hat, gibt Anlass zu der Annahme, dass sie es damit wirklich ernst meinen.“

Realistischerweise sagt White, dass „Taiwans Position im Wesentlichen unvertretbar“ sei, weil „China in einer überwältigend mächtigen Position ist“ und „egal, was [Taiwan] tut, es kann die Kosten und Risiken nicht hoch genug ansetzen angesichts Chinas Imperativ.“

Er sagt, dass es in diesem Zusammenhang eine enorme Heuchelei gibt, da es aufgrund der politischen Korrektheit „unangebracht wäre, jetzt laut zu sagen, ‚wir werden nicht helfen, Taiwan zu verteidigen‘“, was aber dazu führt, dass den Taiwanesen falsche Hoffnungen gemacht werden: „Es ist wichtiger, ehrlich zu den Taiwanesen zu sein, damit sie ihre Beziehungen zu China entsprechend gestalten können, als sie in dem Glauben zu bestärken, dass sie von uns Unterstützung bekommen, wenn das nicht der Fall ist.“

Die gleiche Gleichung gilt für Japan, das sich laut White „langfristig nicht mehr darauf verlassen kann, dass Amerika Japans Sicherheit garantiert“. Etwas, das heutzutage mit den zunehmenden Spannungen in den amerikanisch-japanischen Beziehungen nach Trumps Handelskrieg und sein Drängen auf Japan, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen, noch deutlicher wird.

Amerikas „Verbündete“ können auch einfache Rechnungen anstellen. Sie erkennen die wirtschaftlichen Trends, das militärische Gleichgewicht und vor allem die mangelnde Bereitschaft, glaubhaft mit einer nuklearen Eskalation zu drohen. Ihr Verhalten – Absicherung, Anpassung, Vorbereitung auf ein post-amerikanisches Asien – spiegelt ihre eigenen Berechnungen darüber wider, wohin die Reise geht.

QED: Der Wettstreit ist vorbei

Wenn man alle Beweise systematisch auflistet, wird Whites Schlussfolgerung ziemlich unausweichlich. Amerika musste seinen wirtschaftlichen Einfluss, seine militärische Überlegenheit und seine nukleare Glaubwürdigkeit aufrechterhalten, um seine Position in Asien zu sichern. Es hat alle drei verloren.

Die Asymmetrie der Entschlossenheit ist ebenfalls ein entscheidender Punkt. Tatsache ist, wie White es ausdrückt, „dass es für Amerika nicht so wichtig ist, Ostasien weiterhin zu dominieren, wie es für China wichtig ist, Amerikas Platz einzunehmen“.

Das ist kein Defätismus – es ist nur so, dass sich die Variablen in der Gleichung so verändert haben, dass Amerika nicht mehr in der Lage ist, sie umzukehren. Die Debatte darüber, ob sich Amerika aus Asien zurückziehen wird, geht völlig am Thema vorbei. Der Rückzug hat bereits stattgefunden. Wir haben es nur noch nicht erkannt.

Und die Beweise für den Rückzug – definiert als Amerikas Unfähigkeit, China zu zwingen, Dinge zu tun, die es nicht tun will, oder China davon abzuhalten, Dinge zu tun, die es tun will – sind überall zu sehen. China hat seine Partnerschaft mit Russland trotz amerikanischen Drucks aufrechterhalten, die Belt and Road Initiative trotz amerikanischer Einwände ausgeweitet, seine militärische Aufrüstung beschleunigt, den militärischen Druck auf Taiwan erhöht und kürzlich Exportkontrollen für kritische seltene Erden in die USA eingeführt. Wenn die Präferenzen des vermeintlichen Hegemons zu bloßen Vorschlägen werden, die China mit geringem Aufwand ignoriert, bedeutet dies per Definition, dass die Hegemonie beendet ist und der Rückzug eine vollendete Tatsache darstellt.

Trump: Beschleuniger, nicht Ursache

Während Trumps Präsidentschaft einen dramatischen Wandel in der amerikanischen Rhetorik und Vorgehensweise darstellt, argumentiert White, dass die Betrachtung von Trump als primäre Triebkraft für den amerikanischen Rückzug die tieferen Kräfte, die am Werk sind, grundlegend verkennt. „Obwohl das Phänomen Trump offensichtlich sehr wichtig ist, sind viel tiefere Kräfte am Werk, die die Art und Weise, wie sich die internationale Ordnung entwickelt, beeinflussen“, erklärt White.

Trumps Bedeutung liegt nicht darin, diese Trends zu schaffen, sondern in seiner einzigartigen Fähigkeit, Veränderungen, die bereits im Gange waren, zu beschleunigen und zu dramatisieren. Wie White es ausdrückt: „Trump hat, denke ich, auf seine unnachahmliche Weise die Aufmerksamkeit der Menschen auf Dinge gelenkt, die ohnehin schon passiert sind. Es ist unter Trump viel schwieriger geworden, uns selbst als Verbündete und Abhängige der USA vorzumachen, dass wir weiterhin so auf Amerika angewiesen sein können, wie wir es in der Vergangenheit waren.“

Tatsächlich argumentiert White, dass Trump perfekt zum aktuellen Zeitgeist in den USA passt, der richtige Mann zur richtigen Zeit, um den Rückzug an die Amerikaner zu verkaufen: „Er mag keine Abhängigkeit, mag keine Verbündeten, mag keine Menschen, die sich auf ihn verlassen, mag keine schwachen Menschen. Aber er mag starke Menschen ganz gern. Es gibt also diese seltsame Sache, dass er Putin und Xi mehr mag als seine Verbündeten.“

Dies führt zu einem politischen Ansatz, bei dem „Trump viel bereitwilliger ist als jeder frühere amerikanische Führer, einerseits andere Großmächte als gleichberechtigt mit den Vereinigten Staaten zu akzeptieren… und andererseits die Idee abzulehnen, dass Amerika die Verantwortung für die Verteidigung einer ganzen Reihe von, wie er es sehen würde, bettelnden Verbündeten übernehmen sollte, die sich nicht die Mühe machen, sich selbst zu verteidigen.“

Das Ergebnis ist, dass Trumps Instinkte „sozusagen zufällig mit den strategischen Imperativen übereinstimmen, denen Amerika derzeit gegenübersteht“.

White bemerkt jedoch, dass es in der amerikanischen Strategie weiterhin einen grundlegenden Widerspruch gibt: „Es gibt hier eine Spannung in Trumps Ansatz, weil er einerseits mehr fordert und andererseits weniger anbietet. Und das ist keine großartige Verhandlungsposition.“

Er argumentiert, dass das Ergebnis kontraproduktiv ist und den Rückzug beschleunigt: „Was passiert, ist, dass Amerika immer weniger Einfluss hat, anstatt immer mehr.“

Die multipolare Zukunft: Den Übergang managen

Whites Analyse führt zu einer unausweichlichen Schlussfolgerung: Der Übergang zu einer multipolaren Weltordnung ist keine zukünftige Möglichkeit, die verhindert werden kann – es ist eine gegenwärtige Realität, die gemanagt werden muss.

Und tatsächlich sagt White, dass Multipolarität zwar für die USA und ihre engsten Verbündeten ein weniger ideales Szenario ist, die Alternative jedoch kein Rückkehr zur amerikanischen Hegemonie – die ist vorbei. Vielmehr ist die Alternative ein eskalierender Wettbewerb zwischen atomar bewaffneten Großmächten mit existenziellen Risiken, die jeden denkbaren Nutzen bei weitem überwiegen.

„Ich möchte nicht zu sehr wie ein Optimist klingen“, warnt White. „Es ist eine dunklere Welt. Sie ist nur nicht so dunkel wie die Welt, in der die Vereinigten Staaten, mit oder ohne eine Menge Verbündeter, versuchen, die unipolare Ordnung zu bewahren, indem sie versuchen, diese Länder zu bekämpfen und einzudämmen, weil ich glaube, dass das ein Wettbewerb ist, den wir nicht gewinnen können.“

Historische Präzedenzfälle für Stabilität

Eine multipolare Ordnung muss kein Chaos bedeuten. White verweist zum Beweis auf das Europäische Konzert im 19. Jahrhundert: „Die fünf Großmächte Europas hatten sehr stabile Beziehungen. Es gab einige Krisen und einige ziemlich große Kriege, aber keine Macht versuchte, Europa während des gesamten 19. Jahrhunderts von der Niederlage Napoleons bis zum Ersten Weltkrieg zu dominieren.“

Der Schlüssel war die gegenseitige Anerkennung: „Die Länder in Europa haben sich nicht nur gegenseitig akzeptiert, sondern sie waren sich einig, dass keiner von ihnen versuchen würde, zu dominieren. Und es war nicht nur ein Gleichgewicht der Kräfte, sondern eine Art gegenseitiges Verständnis.“

Der strategische Imperativ

Es gab das relativ stabile 19. Jahrhundert, aber laut White gibt es auch ein Szenario des 17. Jahrhunderts, das „eine wirklich schlechte Zeit war, ein sehr blutiges Jahrhundert, eine wirklich schlechte Zeit“.

Der Unterschied besteht darin, dass im 19. Jahrhundert institutionelle Rahmenbedingungen für den Wettbewerb der Großmächte geschaffen wurden, während das 17. Jahrhundert durch anarchische Rivalität ohne vereinbarte Grenzen oder Regeln gekennzeichnet war.

Und genau darauf sollten wir uns laut White konzentrieren: „Wir sollten uns darauf konzentrieren, den Übergang zu einer multipolaren Ordnung zu bewältigen und eine multipolare Ordnung zu schaffen, die so gut wie möglich funktioniert.“

White ist sich der Kosten aus amerikanischer und westlicher Sicht bewusst: „Es ist eine Zukunft, in der die Ukraine wahrscheinlich Russland untergeordnet sein wird. Es ist eine Zukunft, in which Taiwan wahrscheinlich China untergeordnet wird.“ Die Weiterverbreitung von Atomwaffen wird sich beschleunigen, wenn die Länder das Vertrauen in die erweiterte amerikanische Abschreckung verlieren.

Aber die Alternative – der Versuch, die amerikanische Hegemonie durch eskalierende Konfrontation aufrechtzuerhalten – birgt noch größere Risiken. „Ich denke, es ist eine sehr schwierige Welt, in der wir leben, sie ist nur nicht so schwierig wie die Alternative“, so White abschließend.

Für Amerika selbst bedeutet dieser Übergang keine Bedeutungslosigkeit: „Amerika wird ein außerordentlich sicheres Land bleiben… Es wird ein außerordentlich mächtiger Staat bleiben.“ Die Frage ist, ob Amerika akzeptieren kann, einer unter Gleichen zu sein und nicht der alleinige globale Hegemon.

Wie White es mit der für Amerikas außenpolitisches Establishment typischen Unverblümtheit ausdrückt: „Lasst es gut sein. Get real.“